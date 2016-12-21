На станции «Площадь Ленина» образовалась гигантская очередь

​Новосибирцы сообщают об огромнейшей очереди на станции метро «Площадь Ленина» вечером 21 декабря.


На станции «Площадь Ленина» образовалась гигантская очередь (фото)


В редакцию НГС.НОВОСТИ фотографию толпы на станции «Площадь Ленина» прислали читатели. По их словам, прямо сейчас люди не могут пробиться к терминалам, так что на входе в станцию скопилось большое количество человек. Очереди к кассам и к турникетам смешались в одну большую толпу.


Новосибирский метрополитен пообещал прокомментировать ситуацию немного позднее.


Сейчас на дорогах Новосибирска 10-балльные пробки, причем из-за обильных снегопадов, мороза и новогодней суеты заторы образовались необычайно рано.

Мария Морсина
Фото читателя НГС

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