На станции «Площадь Ленина» образовалась гигантская очередь

​Новосибирцы сообщают об огромнейшей очереди на станции метро «Площадь Ленина» вечером 21 декабря.









В редакцию НГС.НОВОСТИ фотографию толпы на станции «Площадь Ленина» прислали читатели. По их словам, прямо сейчас люди не могут пробиться к терминалам, так что на входе в станцию скопилось большое количество человек. Очереди к кассам и к турникетам смешались в одну большую толпу.







Новосибирский метрополитен пообещал прокомментировать ситуацию немного позднее.







Сейчас на дорогах Новосибирска 10-балльные пробки, причем из-за обильных снегопадов, мороза и новогодней суеты заторы образовались необычайно рано.

