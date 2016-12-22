У метро «Красный проспект» открылось кафе с необычными пельменями и варениками


У метро «Красный проспект» открылось кафе с необычными пельменями и варениками (фото)


Небольшое кафе «Мастерская еды» открылось на прошлой неделе в подвале на перекрестке Красного проспекта и ул. Крылова. Раньше это помещение использовал магазин «Сибирская орхидея» — здесь продавали цветы в горшках. Кафе открыл Дмитрий Михалев, который, по его словам, раньше работал в сфере кейтеринга. Это его первый самостоятельный стационарный проект. По словам Дмитрия, даже ремонтом в помещении он занимался сам.


У метро «Красный проспект» открылось кафе с необычными пельменями и варениками (фото)


Обставлено кафе очень просто — мебель приобретена в ИКЕА, единственным украшением помещения можно считать стену и отделяющую зал от кухни стойку, выложенные керамической плиткой. На столах стоят небольшие миски с бесплатными сушками и пряниками, за чай в заведении денег пока тоже не берут, но в меню любые напитки (есть еще морс и кисель) стоят 20 руб.


Основное блюдо «Мастерской» пельмени и вареники, которые лепят здесь же по утрам. Цены начинаются от 110 руб. (вареники с тыквой), классические пельмени стоят 160 руб., самые дорогие — рыбные (из щуки и судака с укропом, добавленным в тесто) — 190 руб. За салаты просят от 40 руб. (из капусты) до 120 руб. (цезарь с цыпленком).


У метро «Красный проспект» открылось кафе с необычными пельменями и варениками (фото)


Демократичные заведения, в которых владелец не просто управляет, но и обслуживает клиентов — один из современных трендов. В последнее время в Новосибирске открылось уже несколько таких заведений. Из давно работающих предприятий общепита на пельменях специализируются, например, сеть «Дюжина» и ресторан Beerman&Пельмени. Из новых проектов в этой нише можно отметить сеть «Варежка».

Стас Соколов
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