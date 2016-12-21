Климатолог: Новосибирск завалило снегом из-за череды циклонов

Климатолог: Новосибирск завалило снегом из-за череды циклонов

​Новосибирск продолжает засыпать снегом — ученые объясняют это тем, что этой зимой над регионом слишком много циклонов.


Так, одним из самых снежных дней в Новосибирске стало 24 октября. Тогда количество снега, выпавшее в городе, побило рекорд для этого дня за столетний период наблюдения. За сутки сумма осадков составила 21 мм — почти на 10 мм больше, чем в 1969 году.


Ситуацию объяснила климатолог Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Ирина Лучицкая.


«В этом году так складываются синоптические процессы, что идет череда циклонов — они формируются на севере и идут в Сибирь. С ними связаны осадки. По многолетним трендам циклоническая деятельность усиливается в конце осени-начале зимы — в городе растет количество осадков. Затем формируется "монгольский язык" (отрог сибирского антициклона), и в январе-феврале складывается антициклональная погода — будет более холодно. С точки зрения сезонности это оправданно», — сказала Ирина Лучицкая. Она заметила, что, например, в 1969 году зима в Новосибирске была тоже очень снежной.


Большое количество циклонов, в свою очередь, связано с процессами, которые происходят в тропосфере и стратосфере, добавили в научном учреждении. 


погода в Новосибирском районе 19 ноября
погода в Новосибирском районе 19 ноября


Начало зимы в Новосибирской области оказалось не только чересчур снежным, но и аномально холодным. 19 ноября температура воздуха в Новосибирской области опустилась ниже, чем в Антарктиде. Столбик термометра в Новосибирском районе показал –33 градуса, а в Антарктиде в этот день было –32. В больницы начали обращаться горожане, которые обморозили себе уши и носы.  10-летний мальчик и вовсе получил обморожение кистей 1-й и 2-й степени.


Уже с завтрашнего дня синоптики вновь прогнозируют 40-градусные морозы в окрестностях Новосибирска. Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин пояснял, что с 22 декабря, после прохождения циклонов, в регион начнется вторжение холодных воздушных масс.


Морозы усилятся до –28 …–33 градусов, а местами до –40 градусов, а дневные температуры преимущественно понизятся до –24...–30 градусов.


При этом, начиная с 26 декабря снова резко потеплеет — вплоть до -1 градуса — и вернутся снегопады.


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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова, скриншот предоставлен Романом Ткачуком

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