«Сибмост» попросил о помощи компанию известного олигарха





«Сибмост» ведет переговоры о стабилизации финансового положения компании со Сбербанком и АФК «Система» крупного российского предпринимателя Владимира Евтушенкова.





Такое заявление вице-президент «Сибмоста» по безопасности, бывший начальник управления ФСБ по НСО Сергей Савченков сделал 21 декабря на сессии Совета депутатов Новосибирска.







«На сегодняшний день ведутся, в том числе, может быть, и сегодня, переговоры со Сбербанком, и с АФК "Система", и с некоторыми другими организациями в отношении санации и оздоровления обстановки в "Сибмосте"», — сказал Сергей Савченков, уточнив, что президент компании Альберт Кошкин находится в командировке в Москве.





«Действительно, ситуация в "Сибмосте" очень тяжелая, но не в стадии банкротства», — признал Сергей Савченков.





При этом топ-менеджер заверил, что иск компании к городским властям о взыскании 2,5 млрд руб. — не попытка решить финансовые проблемы компании.







C АФК «Система» и Сбербанком «Сибмост» связывают давние отношения. По данным газеты «Ведомости», блокирующий пакет «Сибмоста» в 2005–2009 годах принадлежал ЗАО «Проектно-строительное объединение Система-ГАЛС», входившему в структуру АФК.





Владимир Евтушенков — известный российский предприниматель, основатель и основной владелец финансово-промышленной группы АФК «Система», а также долей в «Детском мире», операторе связи МТС и других компаниях. Журнал Forbes в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2016» поместил Евтушенкова на 34-ю строчку, оценив его состояние в 2,4 млрд долл.





Еще один возможный «санатор» — Сбербанк является одним из крупнейших кредиторов «Сибмоста». На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве размещалось сообщение о готовности банка подать иск о признании новосибирской компании несостоятельной, если ее долги достигнут 4 млрд руб. В августе на слушаниях по одному из исков к компании сообщалось, что сумма требований к компании превышает 1,5 млрд руб.





Сергей Савченков, выступая в горсовете, также объяснил причины подачи иска к мэрии — за время строительства Бугринского моста материалы и ГСМ подорожали на 20–25 %.





Еще одной трудностью, возникшей при строительстве моста, он назвал расселение частного сектора в зоне строительства и возникшее в связи с этим затягивание сроков сдачи объекта. «Проходили пикеты, нас просто не допускали жители до строительных площадок, месяцами не допускали. Приходилось, к сожалению, работать только с 9 утра до 18 вечера, потому что с учетом того, что там находились люди, по санитарным нормам мы не имели права, пока они не выйдут [из дома], работать в полном круглосуточном режиме», — заявил топ-менеджер «Сибмоста».





Депутаты с аргументами «Сибмоста» не согласились.





Председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко обвинил компанию в том, что она «преднамеренно снизила сроки» проведения работ при подаче заявки на конкурс.





Зампред горсовета Ренат Сулейманов также подверг сомнению результаты экспертиз, которые привел Сергей Савченко. «Как экспертиза могла подтвердить эти убытки, если документами бухгалтерского учета они не подтверждены?» — сказал депутат.







20 декабря мэрия Новосибирска подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда НСО о взыскании в пользу «Сибмоста» 2,5 млрд руб., которое было принято 17 ноября. НГС.НОВОСТИ подробно писали об истории конфликта между городскими властями и мостостроителями.