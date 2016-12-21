Новосибирский бизнесмен банкротит производителя танков «Армата»

Новосибирский бизнесмен банкротит производителя танков «Армата»

Новосибирский предприниматель Анатолий Нестеров добивается банкротства крупного оборонного предприятия — нижнетагильского «Уралвагонзавода» — из-за долга в 11,5 млн руб.


Во вторник, 20 декабря, Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал заявление от индивидуального предпринимателя Анатолия Нестерова, который требует признать банкротом АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского».


Как пояснила официальный представитель ИП Нестеров, 


на этот шаг новосибирский предприниматель пошел из-за того, что «Уралвагонзавод» задолжал ему 11,5 млн руб. за металлические штоки.


Эту продукцию предприятие-изготовитель отгрузило оборонному предприятию в 2014–2015 годах, но получатель так за нее и не заплатил. В свою очередь изготовитель уступил право требования долга Анатолию Нестерову.


«Естественно, мы не сразу решили банкротить [должника], нашей целью не являлось изначально ставить в такие условия "Уралвагонзавод". Просто хотели получить задолженность, потому подавали в Свердловский [Арбитражный] суд [иск] о взыскании [долга] с "Уралвагонзавода". Но вот уже прошла и первая инстанция, в которой они не принимали участие, и апелляционная инстанция уже прошла. То есть уже решение вступило в законную силу, но оплаты так и не последовало», — рассказала представитель ИП Нестеров.


Какое именно предприятие уступило Анатолию Нестерову право требования долга, юрист не уточнила. Но, как следует из документов арбитража, речь идет об ООО «Производственно-торговое объединение Молот».


В сентябре 2016 года Арбитражный суд Свердловской области принял решение взыскать с «Уралвагонзавода» в пользу ИП Нестеров более 11,2 млн руб. (в эту сумму вошли как долг по договорам поставки, так и неустойка). Причем с каждым днем просрочки неустойка продолжит расти, пока предприятие не выплатит долг. Позже 17-й Арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения.


Судебное заседание по делу о банкротстве пока не назначено.


Справка: «Уралвагонзавод» — российская корпорация, которая занимается разработкой и производством железнодорожных вагонов, дорожно-строительных машин и военной техники (в том числе танков «Армата»). В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие — завод «Уралвагонзавод» — расположено в Нижнем Тагиле Свердловской области. В 2009 году 100 %-ным владельцем акций компании стало Федеральное агентство по управлению госимуществом.


Двумя неделями ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как кемеровская компания пытается обанкротить крупного ритейлера «Холидей».

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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