НГС протестировал робота Деда Мороза и попросил низкие тарифы ЖКХ

У жителей Новосибирска появилась возможность позвонить «роботизированному» Деду Морозу — автоответчик реагирует на голос.







НГС.НОВОСТИ протестировали новый сервис 21 декабря. После звонка по городскому номеру 207-82-73 в трубке звучал доброжелательный мужской голос, который задавал вопросы, ориентированные в первую очередь на детей. «Хорошо ли ты себя вел?», «Умеешь ли ты рассказывать стихи?», «Что тебе подарить?» и т.п.







Между репликами Деда Мороза есть паузы для ответов. Автоответчик не разбирает слова: если не хочется читать стихотворение, можно, например, помяукать — дедушка воспримет это как ответ. В конце беседы Дед Мороз вежливо прощается и просит собеседника слушаться родителей и не капризничать.





Корреспондент НГС воспользовалась моментом и попросила у Дедушки Мороза то, о чем мечтают многие новосибирцы:











Деду Морозу можно позвонить из Москвы, Барнаула, Челябинска, Хабаровска и еще десятка городов.

