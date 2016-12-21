Над Новосибирском появилась «зимняя радуга»

​Днем 21 декабря новосибирцы заметили в небе «зимнюю радугу».


Над Новосибирском появилась «зимняя радуга» (фото)


Однако синоптики засомневались, что в небе над Новосибирском возникла именно радуга. «Это, скорее всего, не радуга. Радуга — это все-таки термин летний, потому что происходит преломление солнечных лучей в капельках. Зимой преломление солнечного луча происходит, как правило, в мельчайших кристалликах льда. И это явление чаще всего идентифицируется как венцы, гало», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Ранее новосибирцы неоднократно наблюдали в небе гало, лунное гало и паргелий, или ложные солнца.

Ксения Евдокимова
Фото Юлии Шипициной

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