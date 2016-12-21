​По Новосибирску прокатилась волна звонков о бомбах: людей выводят на улицу

Утром 21 декабря в Новосибирске прошло несколько эвакуаций после сообщений об угрозе взрывов.







Единая диспетчерская служба зафиксировала сообщения по угрозам взрывов по адресам ул. Фрунзе 232, 234/1, ул. Богдана Хмельницкого, 100 (ТЦ «Колорлон») и Крылова, 36.







12:41

«Объявили всем выйти из магазина — обнаружено подозрительное устройство», — рассказал НГС.НОВОСТИ сотрудник ТЦ «Колорлон». По его словам, эвакуация началась в 11 часов.















Другие очевидцы отметили, что пожарные, полиция работали на месте и после 12 часов.





На ул. Крылова эвакуировали людей из бизнес-центра в 11:40, также предупредив их о бомбе.











12:48

Одна из сотрудниц бизнес-центра рассказала, что людей по-прежнему не пускают в бизнес-центр. Она приехала час назад — тогда уже эвакуация началась. Люди, по ее словам, вели себя спокойно. Сейчас девушка до сих пор сидит в машине. «Еще ходят люди со шлемами на голове, которые должны разминировать», — описала она, отметив, что толпы людей у бизнес-центра нет — все куда-то разошлись.







12:56

По данным источника, близкого к мэрии Новосибирска, мужчина, сообщавший по телефону о бомбах, представлялся «Шакалом».







12:59

Шакал — псевдоним известного международного преступника из Венесуэлы Рамиреса Ильича Санчеса, связанного с деятельностью нескольких террористических организаций и организовавшего в 1970–1980-х годах несколько взрывов во Франции. Сейчас Санчесу 67 лет, он отбывает заключение во Франции, где ему вынесли два пожизненных приговора.







13:01

Читатели присылают фотографии с места эвакуации на ул. Фрунзе.















13:19

Оказалось, что на Фрунзе сразу три адреса попали под тревогу — № 232, 234/1 и 234 — здесь очень большое здание. Сотрудники банка ВТБ24 рассказали, что эвакуация началась здесь в 11:35–11:40, и сейчас, после 13:00, дом по-прежнему оцеплен. Ждут кинологов, полицейские ничего не объясняют, говорят очевидцы. Люди, как и на Крылова, уже не толпятся, кроме того, эвакуированные тоже не паниковали.







«Паники не было, потому что периодически у нас проходят учения по эвакуации. Но обычно полчаса и все, а сейчас второй час идет», — рассказали сотрудники банка.







13:20

Сотрудники ВТБ24 также сняли на видео то, что происходило сразу после эвакуации.











13:30

Несмотря на то, что звонки о бомбах поступили более 2 часов назад, в полиции не могут сказать ничего определенного по ситуации.







«Сотрудники полиции работают, проверяют всю информацию», — комментарий, который сейчас дает пресс-служба ГУ МВД по НСО.







13:33

«5 минут назад на Крылова начали запускать людей», — пишут читатели.







13:40

А в «Колорлоне» все по-прежнему.







«Людей не пускают. Сотрудники в одних майках и сланцах разбежались по соседним зданиям и магазинам, чтобы не замерзнуть», — рассказал один из очевидцев.





13:46

Интересная деталь из «Википедии»: именно 21 декабря террорист Шакал в 1975 году совершил одну из главных своих акций.







Теракт был проведен в столице Австрии Вене, где находится штаб-квартира организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 70 человек из штаб-квартиры взяли в заложники, нескольких убили, а потом благополучно бежали на самолете в Алжир, отпустив заложников.





13:51

Дорога на ул. Фрунзе рядом с местом эвакуации — ЖК «Созвездие» — погрузилась в пробку. Скорость потока здесь колеблется от 5 до 20 км/ч.











13:56

Прислали немного фотографий с начала эвакуации в ТЦ «Колорлон».















14:04

Нам сообщили, что в «Колорлон» начали пускать людей.







14:26

Фото «Колорлона» после открытия.











14:29

Примерно 10 минут назад людей запустили и в здание на Фрунзе.







«Оцепление сняли, МЧС и "скорая" уехали, полиция еще дежурит на парковке перед банком. По факту ничего не нашли», — отметили очевидцы.









14:41

Сообщения о лжеминированиях нередко тревожат полицию Новосибирска. Не так давно Ленинский суд вынес приговор по делу о ложном минировании ТЦ «Версаль». Виновник утром 29 августа 2016 года дважды позвонил полицейским с угрозами взорвать торговый центр и потребовал 200 тыс. руб. Мужчина получил год исправительных работ.







14:42

Другой новосибирец за подобный звонок получил и вовсе год и два месяца в колонии строгого режима. Мужчина обиделся на полицейских, которые решили проверить его документы на станции метро «Площадь Маркса». После проверки он позвонил в полицию и заявил, что на станции бомба.







14:52

Очевидцы говорят, что и в бизнес-центре на Крылова полиция ничего не нашла.







14:59

«Спрашивали — никто ничего не говорит. Вроде ничего не нашли или нашли — непонятно. Ждали кинологов долго — целых полтора часа. Собачки приехали, походили и нас запустили», — рассказали в кафе «Три товарища», которое работает на территории «Колорлона».







Комментариев от полиции по-прежнему нет.





15:08

Несмотря на то, что оцепление уже везде сняли, читатели продолжают делиться эмоциями от произошедшего.





«Жители домов тоже были эвакуированы, пришлось быстро собрать себя и грудного ребенка и сразу выйти на улицу!» — говорит жительница Фрунзе.





15:34

Пресс-служба ГУ МВД по НСО официально прокомментировала ситуацию.





«Сегодня, 21 декабря, в 11:30 на телефон помощника оперативного дежурного по службе 02 управления МВД России по Новосибирску позвонил неустановленный мужчина и сообщил, что в двух зданиях по ул. Фрунзе, одном здании на ул. Крылова и в здании по ул. Богдана Хмельницкого находятся подозрительные предметы. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Было проведено по всем 4 зданиям полное обследование помещений на предмет обнаружения подозрительных предметов с применением служебной собаки.





Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.





В настоящее время все работает в штатном режиме», — сказали в МВД.