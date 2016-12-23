Школьникам разрешили 12 дней бесплатно ездить на 10 маршрутах

Школьникам разрешили 12 дней бесплатно ездить на 10 маршрутах (список)

Мэрия Новосибирска разрешила школьникам не платить за проезд в общественном транспорте во время зимних каникул.


Школьники смогут бесплатно ездить на муниципальном пассажирском транспорте с 28 декабря 2016 года по 9 января 2017 года.


«Бесплатный проезд будет доступен на метрополитене, маршрутах трамвая и троллейбуса, а также на 10 автобусных маршрутах», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что не платить за проезд можно будет в автобусах ПАТП-4:


– № 7 «Ул. Белоусова – Микрорайон Щ»;

– № 21 «УМ-3 – Вокзал Новосибирск-Главный;

– № 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;

– № 36 «Ул. Белоусова – Автовокзал»;

– № 45 «Чемской бор – Центральный корпус»;

– № 54 «Ул. Твардовского – Вокзал Новосибирск-Главный; 

– № 65 «Общественный торговый центр – Ул. Экваторная»; 

– № 68 «Ул. Твардовского – Станция метро "Речной вокзал"»; 

– № 69 «Ул. Твардовского – Пос. Матвеевка»; 

– № 72 «Общественный торговый центр – Пос. Геологов». 


Ученикам старших классов для бесплатного проезда нужно будет предъявить справку из школы.


Эта мера социальной поддержки предоставляется школьникам каждый год.

Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова

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