Школьникам разрешили 12 дней бесплатно ездить на 10 маршрутах

Мэрия Новосибирска разрешила школьникам не платить за проезд в общественном транспорте во время зимних каникул.





Школьники смогут бесплатно ездить на муниципальном пассажирском транспорте с 28 декабря 2016 года по 9 января 2017 года.







«Бесплатный проезд будет доступен на метрополитене, маршрутах трамвая и троллейбуса, а также на 10 автобусных маршрутах», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что не платить за проезд можно будет в автобусах ПАТП-4:







– № 7 «Ул. Белоусова – Микрорайон Щ»;



– № 21 «УМ-3 – Вокзал Новосибирск-Главный;



– № 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;



– № 36 «Ул. Белоусова – Автовокзал»;

– № 45 «Чемской бор – Центральный корпус»;

– № 54 «Ул. Твардовского – Вокзал Новосибирск-Главный;

– № 65 «Общественный торговый центр – Ул. Экваторная»;

– № 68 «Ул. Твардовского – Станция метро "Речной вокзал"»;

– № 69 «Ул. Твардовского – Пос. Матвеевка»;

– № 72 «Общественный торговый центр – Пос. Геологов».





Ученикам старших классов для бесплатного проезда нужно будет предъявить справку из школы.







Эта мера социальной поддержки предоставляется школьникам каждый год.