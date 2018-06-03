Вот лето пролетело
В первый день жары бледные новосибирцы сбежали на берег — НГС посмотрел на главные пляжи города
В Новосибирск наконец-то пришла жара, но буквально на два дня — 2 июня температура в городе поднялась до +27 градусов, а затем опять пришла непогода. После холодной весны горожане идут на пляжи нерешительно и не спешат раздеваться даже под палящим солнцем. В первый по-настоящему жаркий день лета корреспонденты НГС прогулялись по пяти популярным пляжам, узнали, как они готовы к сезону, а также поговорили со смельчаками, которые уже вовсю загорают, — они рассказали, чего не хватает на берегах Оби и Обского моря для полноценного отдыха.
Лето всё-так добралось до Новосибирска, но ненадолго. Ещё несколько дней назад горожане кутались в пальто, а сегодня уже толпами выходят на станции «Обское море», чтобы погреться на солнышке в выходной день. В конце рабочей недели в мэрии сообщили, что в этом году откроют пять пляжей: три в Советском районе, два на левом берегу.
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах областного управления МЧС Юрий Карпов подчёркивает, что сейчас ни один пляж не соответствует нормам: на каждом ещё предстоит обследовать дно и взять пробы воды. Пока на побережьях Новосибирска можно только загорать. Хотя желающие добровольно пойти купаться вряд ли найдутся: температура воды в Оби около 10 градусов, а в Обском море — 12 градусов.
К полудню субботы на Центральный пляж Академгородка приходит всё больше людей, но помочить ноги никто не решается. На берегу много ракушек и мелких камней — от босоногих прогулок тоже пока стоит воздержаться.
Пляж «Звезда» в Бердском тупике из года в год один из самых популярных: несмотря на отдалённое расположение и платную парковку (250 рублей), отдыхающих в первую жару здесь немало. Стоянка перед парком отдыха уже полностью заставлена автомобилями. Многие кафе и киоски ещё не успели открыться, но первые точки уже начали работать с приличным ассортиментом: молочные коктейли здесь по 130 рублей, мохито и пина колада по 120 рублей, а кофе стоит от 80 до 150.
Подруги Тоня и Алёна в этом году выбрались на пляж впервые — раньше не было погоды. «Планировали съездить на Remix, но он ещё не открыт. Погода вообще отличная — ветерок, поэтому не жарко. Хорошо бы, чтоб музыка играла, ну и народу было всё лето как сегодня, а то иногда здесь очень тесно», — говорят девушки.
На пляже «Бумеранг» на ОбьГЭС вовсю пахнет шашлыками, но в лабиринте неработающих киосков найти, где же всё-таки жарят мясо, непросто. Из преимуществ этого пляжа — мелкий приятный песок и небольшое количество отдыхающих, также на въезде убрали шлагбаум — заехать можно бесплатно.
Из всех пляжей здесь самый сильный ветер, практически шквалистый. Устав от долгой зимы, горожане всё равно тянутся на берег, хоть и сидеть приходится в тёплой куртке.
Однако спортсменам порывистый ветер только в радость — десяток виндсёрферов ловят волну даже в ледяном Обском море.
Больше всех преобразился за последние пару лет пляж возле Бугринской рощи. Несколько лет назад здесь ничего ещё не было, а сегодня — практически полный сервис: кабинки для переодевания, краны, чтобы вымыть ноги после песка, «грибки», а также беседки, которые можно арендовать от 500 рублей в час. Вид на Бугринский мост — бесплатно.
Открылись и первые кафе: свиной шашлык прямо с мангала стоит 180 рублей, а если брать три, то по 160 рублей за штуку.
Хотя накануне спасатели МАСС очистили дно, сейчас здесь всё равно везде стоят таблички «Купаться запрещено».
Больше всего отдыхающих традиционно на «Наутилусе» — здесь уже собрались команды волейболистов и футболистов, а десятки подростов просто бегают по пляжу и громко смеются, ведь впереди у них ещё целых три месяца отдыха.
«В принципе, здесь неплохо, но больше любим на "Звезде". Мы играем в волейбол, там площадки лучше и вообще спокойнее», — советуют Аня и Лиза.
Евгения и Наталья советуют сибирякам не забывать пользоваться защитными кремами, а то их друг Антон покраснел в первые же часы под солнцем.
«Мы были не ещё вчера (в пятницу — Д.Я.), было тепло, но мы в волейбол играем, нам вообще жарко. А сегодня вообще можно лежать. Здесь весело, много людей. И на Обское люблю тоже ездить, но не там, где все, а дикий пляж. Здесь не хватает музыки — мы компанией решили, что нам нужен танцпол», — бойко отвечает за всю компанию Евгения.
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К сожалению, погода до сих пор неустойчивая, сегодня уже облачно и всего +18. 1 июня новосибирские синоптики составили предварительный прогноз погоды на декаду и ближайший месяц — в первой декаде возможны резкие перепады температуры.
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Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой