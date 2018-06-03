Вот лето пролетело

В первый день жары бледные новосибирцы сбежали на берег — НГС посмотрел на главные пляжи города

В Новосибирск наконец-то пришла жара, но буквально на два дня — 2 июня температура в городе поднялась до +27 градусов, а затем опять пришла непогода. После холодной весны горожане идут на пляжи нерешительно и не спешат раздеваться даже под палящим солнцем. В первый по-настоящему жаркий день лета корреспонденты НГС прогулялись по пяти популярным пляжам, узнали, как они готовы к сезону, а также поговорили со смельчаками, которые уже вовсю загорают, — они рассказали, чего не хватает на берегах Оби и Обского моря для полноценного отдыха.

До пляжа в Академгородке многие предпочитают ехать на электричке





Лето всё-так добралось до Новосибирска, но ненадолго. Ещё несколько дней назад горожане кутались в пальто, а сегодня уже толпами выходят на станции «Обское море», чтобы погреться на солнышке в выходной день. В конце рабочей недели в мэрии сообщили, что в этом году откроют пять пляжей: три в Советском районе, два на левом берегу.





Вода в Обском море прогрелась только до 12 градусов





Начальник отдела безопасности людей на водных объектах областного управления МЧС Юрий Карпов подчёркивает, что сейчас ни один пляж не соответствует нормам: на каждом ещё предстоит обследовать дно и взять пробы воды. Пока на побережьях Новосибирска можно только загорать. Хотя желающие добровольно пойти купаться вряд ли найдутся: температура воды в Оби около 10 градусов, а в Обском море — 12 градусов.





К полудню субботы на Центральный пляж Академгородка приходит всё больше людей, но помочить ноги никто не решается. На берегу много ракушек и мелких камней — от босоногих прогулок тоже пока стоит воздержаться.







Виндсёрферы ловят момент, когда на Обском море есть стильный ветер и волны





Пляж «Звезда» в Бердском тупике из года в год один из самых популярных: несмотря на отдалённое расположение и платную парковку (250 рублей), отдыхающих в первую жару здесь немало. Стоянка перед парком отдыха уже полностью заставлена автомобилями. Многие кафе и киоски ещё не успели открыться, но первые точки уже начали работать с приличным ассортиментом: молочные коктейли здесь по 130 рублей, мохито и пина колада по 120 рублей, а кофе стоит от 80 до 150.





Девушки считают, что на пляже должна играть музыка





Подруги Тоня и Алёна в этом году выбрались на пляж впервые — раньше не было погоды. «Планировали съездить на Remix, но он ещё не открыт. Погода вообще отличная — ветерок, поэтому не жарко. Хорошо бы, чтоб музыка играла, ну и народу было всё лето как сегодня, а то иногда здесь очень тесно», — говорят девушки.





Среди отдыхающих на «Бумеранге» много семей с маленькими детьми





На пляже «Бумеранг» на ОбьГЭС вовсю пахнет шашлыками, но в лабиринте неработающих киосков найти, где же всё-таки жарят мясо, непросто. Из преимуществ этого пляжа — мелкий приятный песок и небольшое количество отдыхающих, также на въезде убрали шлагбаум — заехать можно бесплатно.





Многие приходят на «Бумеранг» полюбоваться волнами





Из всех пляжей здесь самый сильный ветер, практически шквалистый. Устав от долгой зимы, горожане всё равно тянутся на берег, хоть и сидеть приходится в тёплой куртке.





Виндсёрферы облюбовали все пляжи Советского района





Однако спортсменам порывистый ветер только в радость — десяток виндсёрферов ловят волну даже в ледяном Обском море.





Спасатели МАСС уже почистили дно на пляже под Бугринским мостом





Больше всех преобразился за последние пару лет пляж возле Бугринской рощи. Несколько лет назад здесь ничего ещё не было, а сегодня — практически полный сервис: кабинки для переодевания, краны, чтобы вымыть ноги после песка, «грибки», а также беседки, которые можно арендовать от 500 рублей в час. Вид на Бугринский мост — бесплатно.





Открылись и первые кафе: свиной шашлык прямо с мангала стоит 180 рублей, а если брать три, то по 160 рублей за штуку.





Сейчас на пляже в Бугринской роще есть туалет и кабинки для переодеваний





Хотя накануне спасатели МАСС очистили дно, сейчас здесь всё равно везде стоят таблички «Купаться запрещено».





Городской пляж уже ставит рекорды по посещаемости — до него относительно просто доехать





Больше всего отдыхающих традиционно на «Наутилусе» — здесь уже собрались команды волейболистов и футболистов, а десятки подростов просто бегают по пляжу и громко смеются, ведь впереди у них ещё целых три месяца отдыха.







Девушки стараются поскорее загореть в самом начале лета





«В принципе, здесь неплохо, но больше любим на "Звезде". Мы играем в волейбол, там площадки лучше и вообще спокойнее», — советуют Аня и Лиза.







Некоторые успели сгореть в первый же день на пляже





Евгения и Наталья советуют сибирякам не забывать пользоваться защитными кремами, а то их друг Антон покраснел в первые же часы под солнцем.





«Мы были не ещё вчера (в пятницу — Д.Я.), было тепло, но мы в волейбол играем, нам вообще жарко. А сегодня вообще можно лежать. Здесь весело, много людей. И на Обское люблю тоже ездить, но не там, где все, а дикий пляж. Здесь не хватает музыки — мы компанией решили, что нам нужен танцпол», — бойко отвечает за всю компанию Евгения.





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