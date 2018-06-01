Правила изменились: новая разметка и отмена штрафов

ГИБДД отменяет обязательный знак на стекло и вводит новую разметку — как по ней ездить

С 1 июня жизнь автолюбителей вновь меняется: вступают в силу поправки в ПДД об отмене знака «Шипы», корректируется лимит выплаты по ОСАГО, появляется новая дорожная разметка. Наконец, июнь может принести долгожданное прекращение роста цен на бензин или даже его удешевление — власти не стали дожидаться июля, чтобы снизить топливные акцизы. Подробнее о нововведених — в обзоре НГС.АВТО.

Обязательное размещение на стекле автомобиля знака «Шипы» появилось в правилах более года назад, за отсутствие знака был даже предусмотрен штраф в 500 рублей. Впрочем, это довольно бессмысленное и устаревшее требование долго не продержалось.





В МВД решили отменить знак, поскольку он «потерял актуальность», «зачастую ограничивает обзор с места водителя» и «характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами — конструкцией, степенью загруженности, наличием электронных систем торможения/стабилизации». Так что к новой зиме можно окончательно забыть про эту наклейку.





Синяя парковочная разметка

Зато правила дорожного движения пополняются новой разметкой. Жёлтым цветом будут обозначаться сплошные линии разметки, запрещающие обгон, прерывистые линии: решено, что этот цвет виден лучше, чем белый, особенно зимой. Дополнительно жёлтый цвет станет применяться в новой разметке 1.17.2 для обозначения автобусных остановок — раньше изломанная линия рисовалась параллельно краю дороги, теперь будут перпендикулярные изломанные линии. Разметка 1.7 синего цвета появится на перекрёстках для обозначения границ полос движения (например, дуги на кольцевых перекрёстках). В синий также будут красить границы парковочных мест.





Наконец, на перекрёстках появится жёлтая «вафельница» (прямоугольник, зарисованный линиями крест-накрест) — на неё нельзя заезжать в случае затора. Судя по всему, примером для нововведений стала Европа, где активно используется многоцветная разметка.







Синяя парковочная разметка

Лимит выплат ОСАГО по Европротоколу (без вызова сотрудников ГИБДД) повышается с 50 до 100 тысяч рублей. Если в аварии никто не получил ранений, участники могут самостоятельно составить схему ДТП, сделать фотографии, записать видео, внести в протокол свои пояснения. Можно составить такой протокол даже при наличии разногласий между участниками ДТП — все нюансы также нужно фиксировать на бумаге. Дополнительные требования в таком случае: наличие на автомобилях автоматизированной системы ГЛОНАСС или съёмка последствий аварии с помощью специального приложения.







Ещё одно важное для автовладельцев событие — с 1 июня правительство должно снизить топливные акцизы, о чём заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Акцизы на бензин уменьшаются на 3 тысячи рублей за тонну, на дизтопливо — на 2 тысячи. Дополнительно с 1 июля акцизы урежут ещё на 700 рублей. Всё это даёт надежду автолюбителям хотя бы на остановку роста бензиновых цен, если не на их снижение. На 1 июня, по данным сервиса Яндекс, средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 достигла 40,35 рубля. Бензин АИ-95 в среднем стоит 43,20 рубля, дизтопливо — 45,30 рубля.





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