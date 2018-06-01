Правила изменились: новая разметка и отмена штрафов

ГИБДД отменяет обязательный знак на стекло и вводит новую разметку — как по ней ездить

«Шипы»
«Шипы»

С 1 июня жизнь автолюбителей вновь меняется: вступают в силу поправки в ПДД об отмене знака «Шипы», корректируется лимит выплаты по ОСАГО, появляется новая дорожная разметка. Наконец, июнь может принести долгожданное прекращение роста цен на бензин или даже его удешевление — власти не стали дожидаться июля, чтобы снизить топливные акцизы. Подробнее о нововведених — в обзоре НГС.АВТО. 

Обязательное размещение на стекле автомобиля знака «Шипы» появилось в правилах более года назад, за отсутствие знака был даже предусмотрен штраф в 500 рублей. Впрочем, это довольно бессмысленное и устаревшее требование долго не продержалось. 


В МВД решили отменить знак, поскольку он «потерял актуальность», «зачастую ограничивает обзор с места водителя» и «характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами — конструкцией, степенью загруженности, наличием электронных систем торможения/стабилизации». Так что к новой зиме можно окончательно забыть про эту наклейку. 


Синяя парковочная разметка
Синяя парковочная разметка

Зато правила дорожного движения пополняются новой разметкой. Жёлтым цветом будут обозначаться сплошные линии разметки, запрещающие обгон, прерывистые линии: решено, что этот цвет виден лучше, чем белый, особенно зимой. Дополнительно жёлтый цвет станет применяться в новой разметке 1.17.2 для обозначения автобусных остановок — раньше изломанная линия рисовалась параллельно краю дороги, теперь будут перпендикулярные изломанные линии. Разметка 1.7 синего цвета появится на перекрёстках для обозначения границ полос движения (например, дуги на кольцевых перекрёстках). В синий также будут красить границы парковочных мест. 


Наконец, на перекрёстках появится жёлтая «вафельница» (прямоугольник, зарисованный линиями крест-накрест) — на неё нельзя заезжать в случае затора. Судя по всему, примером для нововведений стала Европа, где активно используется многоцветная разметка. 


Синяя парковочная разметка
Синяя парковочная разметка

Лимит выплат ОСАГО по Европротоколу (без вызова сотрудников ГИБДД) повышается с 50 до 100 тысяч рублей. Если в аварии никто не получил ранений, участники могут самостоятельно составить схему ДТП, сделать фотографии, записать видео, внести в протокол свои пояснения. Можно составить такой протокол даже при наличии разногласий между участниками ДТП — все нюансы также нужно фиксировать на бумаге. Дополнительные требования в таком случае: наличие на автомобилях автоматизированной системы ГЛОНАСС или съёмка последствий аварии с помощью специального приложения. 


Ещё одно важное для автовладельцев событие — с 1 июня правительство должно снизить топливные акцизы, о чём заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Акцизы на бензин уменьшаются на 3 тысячи рублей за тонну, на дизтопливо — на 2 тысячи. Дополнительно с 1 июля акцизы урежут ещё на 700 рублей. Всё это даёт надежду автолюбителям хотя бы на остановку роста бензиновых цен, если не на их снижение. На 1 июня, по данным сервиса Яндекс, средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 достигла 40,35 рубля. Бензин АИ-95 в среднем стоит 43,20 рубля, дизтопливо — 45,30 рубля.


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