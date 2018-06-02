«Люди доверяют»

Награждение победителей «Народной премии НГС» прошло 21 мая — лучшие компании города получили 20-сантиметровые статуэтки-геометки из латуни и дуба. На церемонию в НОВАТе собрались 1200 человек. Бизнес, который делает жизнь города комфортной, выбирали читатели НГС в несколько этапов: сначала присылали претендентов, из которых сформировался шорт-лист, а потом голосовали. Корреспондент НГС узнала у тех, кого выбрали новосибирцы, как изменилась их жизнь после премии, что их удивило во время проведения проекта и на церемонии награждения.

Ольга Топчилова, руководитель управления мероприятий и рекламы «Галереи Новосибирск»: «Победа в "Народной премии" — весьма знаменательное для нас событие, тем более мы превзошли многие другие торгово-развлекательные центры, которые старше нас. Безусловно, это подтверждение успешного развития ТРЦ, эффективности наших рекламных кампаний, востребованности нашего пула арендаторов. Особенно приятно было получить эту награду под овации такого количества людей из рук мэра города. Такое ощущение, что все голосовали за нас ещё и ещё.





Победитель в номинации «ТРЦ года» получил награду из рук мэра Новосибирска Анатолия Локтя и героя статьи НГС — баяниста Владимира Веретенникова





Мы не раз получали общефедеральные награды, и, казалось бы, этим нас не удивить, но "Народная премия" запомнится одной из самых ценных. Это очень приятно! Спасибо всем, кто выбрал нас! И обязательно приходите в "Галерею Новосибирск"! Вы помогаете нам стать лучше!».







Александр Сысоев, основатель компании «2ГИС»: «С кем сравнить в нашем городе НГС? С кем сравнить "2ГИС"? Я признателен, конечно, спасибо НГС, но это было не соревнование. Из подобных церемоний в городе эта получилась самой красочной, представительной — мэр, губернатор, оперный театр. В целом хорошо организованное мероприятие, за исключением смазанного начала. С моей точки зрения, выход на сцену народных героев вызвал огромный интерес. Это же здорово.





Основателя компании «2ГИС» поразило выступление победителя в номинации «Инвестор года»





На самом деле меня больше всего потряс проект, который представил губернатор. Он рассказал, что сам выбрал "Инвестором года" компанию "Русское Поле" Каргатского района, несмотря на то что бывают инвесторы, которые больше денег вкладывают. Дальше, с моей точки зрения, произошло чудо, когда вышел Владимир Конозаков, руководитель этого проекта. У меня сразу возникла ассоциация с фильмом "Афера Томаса Крауна". Когда идёт экскурсия для школьников по музею импрессионистов и им говорят: "Вот посмотрите на картину Моне, она положила начало импрессионизму". Все скучающие. Экскурсовод: "Хорошо, давайте попробуем по-другому — это картина стоит 100 тысяч баксов". О! Здесь то же самое было: человек что-то говорит, все скучающие, а потом он продолжает о том, что они в Барселоне получили приз как самое современное фермерское хозяйство в мире. Вот это удар! Это было максимально красиво, неожиданно. В Каргатском районе самое современное фермерское хозяйство в мире!».







Юлия Рыжкова, заместитель директора ГК Extreme Fitness: «Огромное спасибо всем, кто голосовал за нас! Наша компания стоит на страже красоты и здоровья уже более 12 лет, и нам очень важно чувствовать, что мы трудимся не зря. Признание в "Народной премии", безусловно, подчёркивает имидж нашей компании и вызывает у людей доверие. Было безумно приятно получать поздравления от наших клиентов. Спасибо компании НГС за создание первой "Народной премии", в которой каждый мог стать лучшим».







В Extreme Fitness уверены, что такое признание подчёркивает имидж компании





Александр Фоминцев, генеральный директор «Ярче!»: «Поразило, что это действительно независимое мнение людей — можно сравнить с голосованием рублём или голосованием ногами, когда люди к вам пришли. Необычно то, что стали вообще появляться такие оценки бизнесов. Безусловно, поразило серьёзное отношение к бизнесу, достигшему высокого успеха, внимание к прорывным моментам. Это пиарится, раскручивается, популяризируется, становится престижным быть таким успешным. Наверное, это новое в России, потому что раньше было больше зависти к успешным бизнесменам, а сейчас — целое торжественное мероприятие в оперном театре с мэром и губернатором, 1200 людей бизнес-элиты, московские ведущие.







Генеральный директор «Ярче!» отмечает, что внимание к бизнесу усиливается: стали чаще появляться подобные оценки





На самом деле не ожидал. Мы компания, как вы поняли, не пиарная. Собственники себя скромно ведут — такова корпоративная культура. Это же такое дело: сегодня ты первый, на волне, но мир не стоит на месте — всё развивается, всегда есть место более успешному бизнесу. Никто не даст гарантии — завтра появится кто-то сильнее тебя. Но, безусловно, приятно. Потому что мы выходили позже всех на рынок. Когда шесть лет назад открывали первые магазины, серьёзные люди из бизнес-сообщества крутили у виска и говорили: "Вы сдохнете, вы с ума сошли: рынок весь попилен, на нём монстры, всё занято, куда вы будете вставать". Проходит шесть лет — и народ выбирает нас среди крупных федеральных сетей в том числе».







Директор агентства недвижимости «Жилфонд» считает лучшим выступлением речь мэра города





Александр Чернокульский, директор агентства недвижимости «Жилфонд»: Непередаваемые ощущения, когда на сцене новосибирского оперного театра "Жилфонд" получает награду "Агентство недвижимости года". Спасибо нашим сотрудникам за работу, клиентам — за правильный выбор, а НГС — за организацию! Отдельное спасибо за поднятое настроение мэру Новосибирска Анатолию Локтю — реально, лучшее выступление».





Лидия Маркова, PR-директор Центра культуры и отдыха «Победа»: «Интересной находкой было то, что награждать пригласили героев публикаций, причём не из разряда "Мэр открыл очередное что-то" или "«СИБЭКО» начали отопительный сезон", а герои простых человеческих историй, которые случаются с нами каждый день. Это трогательно и важно. Это то, что поразило. Безусловно, вся организация премии, концерт — фигура Нино [Катамадзе], кроме положительных эмоций, ничего другого вызывать не может. Было приятно увидеть много знакомых лиц. Мне кажется, что собрали тех людей, которые действительно в этом городе активно работают, коммуницируют между собой.







PR-директор «Победы» Лидия Маркова считает интересной находкой то, что награждали победителей герои простых человеческих историй





Пожалуй, ничего не изменилось чисто технически: продолжаем работать так же, как и работали. Но, безусловно, эта награда стала важным стимулом для всего коллектива и признанием его заслуг. Мы на собрании всем рассказали, показали, всех поблагодарили. Ребятам и правда было очень приятно. Это стало поводом ещё раз выразить слова благодарности коллективу, который здесь работает».







Большинство клиентов салона «Марлен» знали о премии и голосовали





Марина Белкина, директор салона красоты «Марлен»: «Мы очень рады, что победили. Это было массовое мероприятие, спасибо за такой уровень. Клиенты поздравляли в соцсетях и так приходят. 70% клиентов знали о премии, что, конечно, приятно».







Наталья Сухарева, соучредитель группы компаний «Медицинский центр "Здравица"»: Наша жизнь после победы пока никак не изменилась, но многие сотрудники получили огромный прилив воодушевления. Всё-таки одно дело, когда ты сам себя хорошим считаешь, и другое, когда это подтверждают тысячи других людей. Это не просто приятно, это правда ценно. Спасибо НГС за то, что организовали на самом деле независимый конкурс. Как я понимаю, большинство проголосовавших — это не те, кому мы о себе напомнили, а те, кто зашёл на сайт и сделал свой независимый выбор. На следующий день после победы мы проехали с наградой и тортиками по всем центрам, поздравили с победой и поблагодарили сотрудников. Сейчас нам очень не хватает ещё пяти табличек и кубков. Конечно, мы можем поставить знаки отличия в офисе, но ведь эта победа не только менеджмента. В первую очередь эта награда предназначена тем людям, которые работают непосредственно с клиентами. А центров у нас пять.







Наталья Сухарева отмечает, что премия действительно получилась независимой, народной





Впечатлила подготовка и серьёзное отношение к приглашению к участию и на церемонию. Было видно, что организаторы хотели задать совершенно новую планку городских рейтингов. Организация награждения и режиссура также были на высоте. Само место проведения уже знаковое. Порадовал ритм награждений (не затянуто) и креатив в подборе тех, кто вручал награды. <...> Ещё раз спасибо НГС и горожанам за доверие и любовь. Это то, что усиливает нас и даёт возможность развиваться дальше на благо города».







Сотрудники «Своей компании» почувствовали вдохновение после победы





Елена Карпук, региональный управляющий сети мягких ресторанов «Своя компания»: «В первую очередь мы хотели бы сказать большое спасибо нашим гостям за то, что они нашли время и отдали за нас свой голос. Это большая честь и гордость для нас — быть победителем в такой престижной премии. Это огромная ответственность, и мы обещаем, что будем и дальше расти и развиваться для наших гостей. После премии мы получили множество позитивных комментариев и отзывов. Наши сотрудники и мы очень вдохновлены. Мы благодарны организаторам: пусть это мероприятие будет началом большого пути, а нам, безусловно, приятно быть первыми на первой "Народной премии НГС"».







Турфирма запустила после победы новое направление — Ямайку





Марина Безрядина, генеральный директор PEGAS Touristik: «Первой приятной неожиданностью для нас было то, что мы попали в топ-10. А получив статуэтку победителя, мы почувствовали ответственность за отдых клиентов ещё больше. Мы ощутили доверие и близость наших клиентов. Понимание того, что люди доверяют тебе свой отдых, свою семью, свои эмоции, своё желание помнить лучшие моменты жизни, усилило наше желание работать ещё больше, предлагать новые направления, расширять ассортимент. И как итог — компания запускает новое направление, Ямайку. Огромная благодарность НГС за создание этого проекта, у нас есть желание участвовать в конкурсах и проектах вместе с вами. Всем желаем приятных позитивных эмоций и интересных путешествий!».







«Народная премия НГС» — отличная инициатива, которая подарила возможность горожанам выбрать своих фаворитов, уверен Тони Тошев





Тони Тошев, генеральный управляющий отеля Marriott в Новосибирске: «Мы очень признательны и благодарны за доверие, которое нам выразил город. Не ожидали такой общественной поддержки. Теперь ещё больше внимания уделяется деталям и совершенствованию качества предоставляемых услуг. Желание быть всегда лучшими стало ещё больше. Это большая ответственность, и мы готовы взять её на себя. "Народная премия НГС" — это отличная инициатива, которая подарила возможность горожанам, основным потребителям, выбрать своих фаворитов, а также прекрасно организованное шоу».





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