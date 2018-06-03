Великая чемская стена

В Новосибирске нашёлся дом с 22 подъездами — в нём есть квартира № 0 и своё похоронное бюро

2ГИС научился показывать вход не только в нужный магазин, но и в нужный подъезд: с 28 мая достаточно ввести в поиск адрес и номер квартиры, чтобы узнать, с какого угла надо к дому подойти. Попутно собиравшие информацию пешие специалисты компании вычислили самый длинный в городе дом — им оказалась «панелька» на улице Комсомольской, 4 в Северо-Чемском жилмассиве. В удивительном доме есть квартира № 0, а на первом этаже разместилось всё что можно — от аптеки до ритуальных услуг. Подробнее — в материале НГС.

В бескрайнем доме почти 900 квартир





В открытых базах данных указано, что дом на улице Комсомольская, 4 построили в 1988 году, но местные жители говорят, что закончили строить его только к концу 1989 года. Всего здесь 22 подъезда и 871 квартира. Если попробовать измерить длину дома-скобки виртуальной линейкой, получится примерно полкилометра — дом всего чуть-чуть не дотянет до того, чтобы «обнять» весь жилмассив с двух сторон.







Дом № 3 через дорогу тоже входит в число самых длинных в городе — в нём 16 подъездов





О том, что их дом — городской рекордсмен, местные жители знают.







— Говорили «китайская стена» — это третий дом (дом на улице Комсомольская, 3 тоже попал в рейтинг самых длинных: он делит второе место с домом на Плахотного, 74 и Курчатова, 3. — Л.П.). Фиг! Там 16 подъездов. А наш бы вот так раз! Весь Чемской бы огородили, и всё. И было бы нормально, — считает старожил дома Ольга Николаевна Филипповская.







Местные жители говорят, что дом строили больше года этапами





Ольга Николаевна живёт в 3-м подъезде с момента его заселения. Строили дом поэтапно, вспоминает она: сначала заселили первые 3 подъезда, потом 4-й, потом 5-й и 6-й, и так далее.







— [Когда] мы заехали, за первой аркой всего несколько этажей было построено, а за второй даже сваи не забиты были. Под аркой ещё всё перекопано было, мы лазили по грудам, — рассказала она.







— В резиновых сапогах проберусь, на «Студенческой» тогда работала, приезжаю — ё-моё! Все люди как люди, в туфельках, а я в сапогах, — со смехом подтверждает её соседка Татьяна.







Многие переехали в дом уже соседями — из расселённых бараков и частного сектора





В дом переезжали со всего города, но в первой его части селили жителей деревянных бараков из «Телецентра», с улицы Тульской и из Калининского района и тех, кто жил в частном секторе, на месте которого выстроили Северо-Чемской жилмассив. В последних трёх подъездах, которые единственные выходят не во двор, а на улицу, к торговому центру «Магеллан», служебное жильё предоставляли военнослужащим, рассказал житель одного из них Владислав Алексеевич Мамонов — среди его соседей много сослуживцев.







Весь огромный дом — это один избирательный участок





Всего в доме живёт больше 2 тысяч человек. Татьяна вспомнила, что, когда её дочь пошла в новую школу, которую построили за соседним домом, в параллели было 11 первых классов — и почти все дети жили в одном их доме. Сейчас Комсомольская, 4 — это один избирательный участок. По данным ЦИК, по этому адресу зарегистрировано 1799 избирателей. Участковый врач занимается исключительно жителями одного их дома на протяжении последних лет 25, заверила Ольга Николаевна.







Чтобы покупателям из длинного дома не пришлось его обходить, в «Ярче!» есть второй вход со двора





Дом фактически реализует мечту советских архитекторов: он почти полностью обеспечен всей инфраструктурой, разве что ресторан здесь ещё не открыли. Хотя изначально никаких магазинов или офисов в нём предусмотрено не было (не считая пристройки, где долгое время была библиотека, а сейчас работает «Ярче!»), сегодня в нём работает 27 организаций. Несколько аптек, пара агентств недвижимости и салонов красоты, стоматологическая клиника, множество самых разных магазинов — здесь есть, в общем-то, всё. Вплоть до ритуальной службы.







В квартире № 0 оказалась лифтёрная





22 лифта в доме обслуживаются на месте: в первом подъезде есть квартира № 0 — в ней обустроена лифтёрная и лифтёры дежурят круглосуточно. На входе в каждый подъезд и на первых этажах установлены камеры, но кто за ними следит, местные жители точно не знают.







Через арку по двору постоянно ездят машины — они объезжают пробку на Комсомольской, но договориться и перекрыть проезд у местных жителей не получается





Решить какой-то связанный с территорией или управлением домом вопрос невозможно, говорит Ольга Филипповская: всем домом жители никогда не собирались, только по частям — по несколько подъездов. А потом собственное собрание проводили уже старшие по подъездам. Процесс принятия решения получается затянутым. Это, возможно, одна из причин, почему в доме не образуется ТСЖ: многие жители просто не хотят этим заниматься.







Один из подъездов дома дважды признавали лучшим в городе, но с тех пор он сильно поизносился





Один из подъездов Комсомольской, 4 — третий — в 2011 и 2012 году признавали лучшим в городе. Ольга Николаевна пожаловалась, что хотела пойти на конкурс и в 2013-м, но не взяли — не положено: у подъездов оказалось столько же сроков подряд, сколько у президента. А через какое-то время всё убранство — занавески на окнах, цветы на подоконниках, декоративные фигурки — растащили.







Некоторые квартиры не просто отгородились от подъезда, но даже выстроили себе дополнительную общую прихожую





Сегодня в доме на продажу выставлено 22 варианта жилья. Комнату можно купить за 450 тысяч рублей, цены на квартиры варьируются от 1,9 млн рублей за «двушку» площадью 43,3 кв. м до 3,55 млн — за 3-комнатную в 62 квадрата.







Планировки здесь типовые, но варьируются, рассказала Ольга Филипповская: например, в их подъезде по одной стороне до 5-го этажа расположены «двушки», а на 6-м и выше — «трёшки», напротив — «двушки», а в соседнем подъезде, за стенкой, — 4-комнатные.







Найти в огромном доме вариант аренды оказалось сложно — всё уже разобрали





В аренде, на удивление, не нашлось ни одного варианта, но арендаторов тут много, говорят местные жители, большая часть — приезжие из стран СНГ, многие из которых торгуют на рынках.







Сейчас жители не такие дружные, как раньше, посетовали местные, зато пёсики тут весьма дружелюбные





До дома можно добраться от одной из двух остановок: «Комсомольская» или «Северо-Чемской жилмассив». Выходишь из дома, доходишь до противоположного угла — «Новая остановка, здрасьте», шутят местные.







В начале дома на дороге лежат те самые плиты, которые здесь положили в конце 1980-х, — закатывать их в асфальт при ремонте проезда вдоль дома почему-то не стали





Проблем у дома много было всегда, говорит Ольга Николаевна, которая несколько лет была старшей по дому. Некоторые из них от жителей дома не зависят никак. Например, когда в начале 1990-х достроили кооперативные дома, которые включены в «скобку» Комсомольской, 4, в закрытом дворе стало очень шумно — не из-за количества людей, а из-за получившейся акустики.







Одна из проблем — жуткая акустика во дворе: слышно, даже когда на лавочке говорят шёпотом, уверяют жители





— Здесь как колодец. Представляете, где [железнодорожный] мост? Поезда идут, ночью здесь — тух-тух, тух-тух, — посетовала Филипповская. — Но лучше поезда, чем то, что тут творится во дворе. Молодёжь вся собирается на лавках. Я согласна, что молодёжь, но не всю же ночь. <…> Подойдёшь говорить — а бесполезно: туда пошлют, откуда ты никогда не вернёшься.







Между дворами на проходе к арке в дополнение ко множеству магазинов работает ларёк





Внутри «скобки» — четыре уютных зелёных двора, в одном из них есть несколько уличных тренажёров, но вообще подросткам во дворах заняться особо нечем, поэтому они собираются на новой площадке у школы. Зато между домами нашёлся ларёк.







В одном из дворов строят парковку — мест не хватает катастрофически





Мест для парковки во дворах не хватает катастрофически, и машины постепенно отвоёвывают газоны: планируют заасфальтировать часть палисадников перед подъездами, например, а прямо сейчас строят паркинг за домом на Комсомольской, 14. Председатель местного ТСЖ Татьяна Кунсайтес говорит, что раньше под домом был «изгваздан» весь газон, поэтому парковку решили сделать цивилизованной, а прилегающую территорию — благоустроить.







У парковки планируют организовать песочный бассейн и зону отдыха, но пока денег на это нет





По плану здесь организуют доступный для всех 6-метровый песочный бассейн и зону отдыха с лавочками и живой изгородью — для последней уже закупили 500 саженцев. Правда, получат местные жители всё это нескоро — денег у ТСЖ катастрофически не хватает.







В доме работает мусопровод и ежедневно его очищает работница управляющей компании — правда, сетуют местные, иногда ей не удаётся пробраться между припаркованными впритык машинами





Архитектор Игорь Поповский говорит, что длинные дома — в народе их действительно называли «китайскими стенами» — были довольно частым явлением в России.







— И кирпичные были, и панельные «китайские стены». В Москве самый длинный дом, дом-корабль — «Дом атомщиков» [на Тульской]. Очень модный был, — вспоминает он.







Очень длинные дома были трендом в строительстве конца 1980-х





По словам архитектора, тренд был основан, с одной стороны, на волне модернизма и тяги ко всему «гигантскому», с другой стороны — на возвращении к созданию средовой, квартальной архитектуры, когда дома вновь стали строить вдоль улиц. При этом кварталы укрупняли, как в 1920-х.







— Такой квартал как Вокзальная — Челюскинцев — Нарымская — проспект Димитрова — гигантский квартал, внутри которого улица Сибирская считалась не улицей, а внутриквартальным проездом, — поясняет Поповский. — Точно так же был сделан Челюскинский жилмассив: улица 1905 года была внутриквартальным проездом. На них выходили школы и прочее. А вокруг был тренд выстраивать «китайские стены», длинные дома.







«Китайские стены» формируют не просто кварталы, а целые микрорайоны





Пик популярности строительства таких домов пришёлся на 1980-е, но вполне вероятно, что современные застройщики вернутся к возведению сибирских «стен». Один из длинных домов уже несколько лет на Стартовой, 1 строит группа «Первый строительный фонд». Пока же он бьёт рекорды по числу квартир: их в недостроенной новостройке уже 1194.







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