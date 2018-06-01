Что нас ждёт в июне: дебоширов не пустят на рейс, платёжки без рекламы и займы под подпись

Какими стали правила оформления займов и что изменилось в правилах оформления ДТП — читайте в материале об изменениях в законах, которые вступят в силу в июне 2018 года.

Квитанции за коммуналку освободили от коммерческой рекламы







С 2 июня на платёжках за жилищно-коммунальные услуги разрешено печатать только социальную рекламу и справочно-информационные сведения. Все коммерческие предложения попали под запрет.





Авиакомпаниям разрешили год не продавать билеты дебоширам







С 4 июня авиакомпании смогут не продавать билеты пассажирам, внесенным в чёрный список авиакомпании за хулиганство на борту самолёта. В этот список включают граждан, если есть вступившее в силу постановление о назначении штрафа или приговор суда.







Но фигурант чёрного списка в особых случаях всё же сможет купить билет. Например, если возвращается в Россию из страны, с которой есть только авиасообщение, или едет на лечение, на похороны родственника, сопровождает пассажира-инвалида.







Ограничение для авиадебоширов будет действовать один год. О внесении в чёрный список авиакомпания должна уведомить пассажира в письменной форме.





Авиадебоширы не смогут летать самолетом в течение года





Операторов мобильной связи обязали проверять данные абонентов







С 1 июня операторы связи обязаны отключать абонента, если достоверность сведений об абоненте (ФИО, дата рождения, паспортные данные) не подтверждена.







Теперь сведения о конечных абонентах должны предоставлять и юрлица, и индивидуальные предприниматели, покупающие симки пачками для своих сотрудников. А операторы мобильной связи обязаны проверять достоверность информации о пользователях SIM-карт, указанной в договорах. Для этого им предоставили доступ к информационным системам госорганов.







Операторы связи также обязаны отключать абонента по запросу полиции, ФСБ или предписанию Роскомнадзора, если в течение 15 суток персональные данные абонентов не будут подтверждены. Письменное согласие на передачу персональных данных оператору связи не требуется.







«Мы дорабатываем наши системы для подтверждения данных через государственные информационные системы. Мы также провели дополнительный анализ договоров клиентов по специально разработанному алгоритму. Если есть подозрения, что данные в договоре могут быть ошибочными, обзваниваем клиентов с предложением прийти в офис и внести корректные паспортные данные. Процедура занимает около 5 минут», — рассказала Сети городских порталов Лилия Галяутдинова, пресс-секретарь «ВымпелКома» (Билайн).







Проверять базы данных операторов связи будет Роскомнадзор в ходе плановых проверок и совместных с МВД рейдов по местам незаконной продажи SIM-карт, пояснили в надзорном ведомстве. Если будут обнаружены договоры с недостоверными данными абонента, оператор связи заплатит штраф — 30–40 тысяч рублей.







Займы на сумму более 10 тысяч придётся скреплять письменным договором







С 1 июня договор займа между гражданами должен заключаться в письменном виде, если его сумма превышает 10 тысяч рублей. Ранее письменный договор был обязательным только в случае, когда сумма превышала МРОТ в 10 раз (с 1 мая 2018 года федеральный МРОТ — 11 163 рубля).





Присяжных станет меньше, но количество судов с их участием возрастёт







С 1 июня коллегия присяжных в региональных судах будет состоять не из 12, а из 8 человек. Присяжные теперь будут рассматривать уголовные дела по особо тяжким преступлениям против личности также в районных и гарнизонных военных судах. Здесь коллегия будет состоять из судьи и 6 присяжных заседателей.







Ещё одно нововведение — ходатайствовать о рассмотрении дел по особо тяжким уголовным статьям в региональных судах с участием присяжных теперь могут не только мужчины, но и женщины.





Процедуру оформления ДТП упростили







С 1 июня максимальный размер выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции повышен до 100 тысяч рублей.







В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с 1 июня ДТП можно оформлять без участия полицейских даже при наличии разногласий у участников дорожной аварии. Но суть разногласий при этом нужно зафиксировать в заполняемом бланке извещения о ДТП. В других регионах России аналогичное правило будет действовать с 1 октября 2019 года.





Суть разногласий нужно зафиксировать в протоколе





Требования к банкам при выдаче кредитов ужесточили







С 24 июня 2018 года в местах предоставления кредита должна размещаться информация о дате, когда начнётся начисление процентов по кредиту, или о порядке её определения. В расчёт полной стоимости кредита банки должны теперь включать и сумму страховой премии.







Банки также обязали информировать клиентов о повышенных рисках валютных кредитов и прописывать в договоре примерный размер среднемесячного платежа (в квадратной рамке справа от информации о полной стоимости кредита цифрами и прописными буквами).





Все отопительные приборы должны соответствовать ГОСТу







С 27 июня радиаторы отопления и отопительные конвекторы, продаваемые на территории России и ввозимые в страну из-за границы, должны иметь обязательный сертификат качества и безопасности. А это значит, что все они должны отвечать требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия».