«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки

«Лексус» выдавил пассажиров с автобусной остановки, а водитель «Прадо» отрицает существование травы

В очередном, 75-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Прадики» атакуют газоны, чёрная «Камри» облюбовала инвалидное место и способы парковки под балконной плитой.

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


Открывает выпуск Lexus с номерами 555, который может стоять прямо на остановке общественного транспорта. Зря, что ли, такую машину с такими номерами покупали.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


«Курчатова, 37. И так каждый день, с коляской нужно идти до следующего светофора, а потом вернуться 150 метров, чтобы попасть домой», — сокрушается читательница Ирина.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


Уютно спрятался от дождя. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


«Этот нехороший водитель постоянно паркуется на газоне по адресу Ватутина, 11/1, приезжает в садик за ребёнком. Делал ему замечание — водитель ответил, что не видит газона, мол, травы нет в этом месте. Думаю, видно, что место позволяет парковаться на дороге», — сообщает читатель Евгений.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


Надо было встать на лавочку, чего уж просто на траве. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


«Загородили проход для пешеходов и колясок к "Гринвичу", любимому месту прогулок, пришлось объезжать по газону», — недовольна Полина.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


Встать и разгрузиться на тротуаре? Легко.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


Ещё один любитель стоянки на траве. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


«Вот так решил припарковаться водитель Hyundai на улице Фрунзе, заехав на встречную полосу движения», — пишет нам Евгений.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


«Порше Кайен» добавляет +500 к карме и позволяет парковаться на газонах. Даже если он древний и стоит 600 тысяч.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


«Улица Залесского, парковка на газоне. Фантастика», — оценила картину читательница Ирина.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — прочь с остановки


Ну а эту чёрную «Камри» 333 регулярно видят на инвалидном месте, соответствующих знаков на машине не наблюдают.


Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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