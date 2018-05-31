Дави на газ

Газ стал вдвое дешевле бензина: экономия 3 тысячи в месяц, но есть проблема, которая останавливает

Цены на бензин, достигшие исторического максимума, поставили перед многими автолюбителями вопрос экономии с новой остротой. В голове проносится множество вариантов: меньше ездить, продать автомобиль, поменять его на менее прожорливый или, например, перейти на газ. Стоимость литра пропан-бутана ровно вдвое ниже цены бензина (а метана ещё ниже) — этот психологический фактор, конечно, весьма привлекателен, но есть и существенные скрытые минусы. Настал ли час перехода на газ — далее в материале НГС.АВТО.

В четверг, 31 мая, бензин вновь подорожал — средневзвешенная цена по заправкам Новосибирска достигла 40,35 рубля за литр АИ-92. На фоне этого власти прогнозируют рост популярности газового топлива, которое дешевле в два раза. Как сообщил «Российской газете» заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, парк автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) будет прирастать в стране ежегодно на 10–30 тысяч штук. При этом газ рискует потерять свой главный плюс — цену.





«Могу предположить, что в перспективе, когда парк автомобилей и соответственно потребление газа будет существенным, мы можем столкнуться с ситуацией роста цены на газ», — отметил замминистра. Впрочем, пока газ дёшев — средняя цена литра пропан-бутановой смеси на заправках Новосибирска составляет сейчас 20 рублей. И конечно, появляется искушение — потратиться один раз на установку оборудования, а затем хорошо экономить.





Принято считать, что расход пропана при прочих равных будет на 10–20% выше расхода бензина на том же автомобиле, это нужно закладывать в расчёты экономии. «Половина стоимости, конечно, бросается в глаза, но нужно учитывать все факторы. Газ на разных заправках отличается по качеству. Ну и на 20% точно больше расходуется газа», — объясняет директор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин, готовивший в своё время дипломную работу по газобаллонному оборудованию.





Газа потребуется на 20% больше

Сейчас в Новосибирске множество компаний предлагают свои услуги по установке соответствующего оборудования. Стоимость работ под ключ для пропана стартует с 25 000 рублей — за эти деньги вам переоборудуют простенький 4-цилиндровый мотор с использованием ГБО четвертого поколения. Однако серьёзные машины и более совершенное оборудование потребуют больших затрат. «Проблем у газа хватает, например цена ГБО пятого поколения. На хорошую машину с 6-цилиндровым двигателем выйдет 60 тысяч рублей. Тут чтобы окупить, нужно ездить 30–40 тысяч километров в год, а средний человек проезжает в год 20 тысяч», — комментирует эксперт.







Тем не менее попробуем прикинуть экономию для среднестатистического небольшого автомобиля со средним расходом 92-го бензина в 12 литров на 100 километров пути. По нынешним ценам годовые затраты на бензин для него составят 97 000 рублей. Газа потребуется на 20% больше, расходы на него составят 58 000 рублей. С учётом стоимости ГБО экономия в первый год составит 14 000 рублей, а в каждый последующий — 39 000 рублей (около 3000 рублей в месяц).





«Экономия призрачная. Само ГБО занимает место, его надо куда-то воткнуть. Я видел "Тойоту Тундру", где оборудование половину кузова занимает. Есть ещё факторы пожароопасности, запуска в зимнее время — в морозы всё равно надо заводить на бензине, потом переключать на газ. Часто в двигателях клапана прогорают, поскольку газ не охлаждает так, как бензин. За газовой заправкой ещё побегай, ещё поищи. При кажущейся выгоде есть нюансы. Но вреда от выхлопа гораздо меньше, чем от бензина», — заключает Геннадий Евграшин.





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