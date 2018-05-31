Приказано дорожать

В Правительстве РФ обсуждают повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Некоторые эксперты уверены, что это делается для того, чтобы найти деньги на выполнение майских указов президента. Корреспондент НГС поговорила с экспертами и узнала, на сколько вырастет инфляция в стране, если это повышение произойдёт, на какие категории товаров увеличатся цены в первую очередь и почему значительно упадёт спрос.

Лариса Нюренбергер, заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг НГУЭУ: «Я бы не стала с такой долей уверенности говорить, что эта ситуация уже реальна и она в принципе произойдёт: пока процесс находится на стадии обсуждения, причём многоступенчатого, многоуровневого. Я совсем не уверена, что данное повышение будет иметь место как реальный экономический факт. Почему? Во-первых, ни для кого не секрет, что налоговое законодательство для наших предпринимателей, если сравнивать с любыми европейскими развитыми странами, в частности с Германией, одно из самых жёстких. Наши предприниматели платят налогов чуть больше, чем немецкие, не говоря уже о других странах.





С другой стороны, вполне понятно, что прозвучавшие в выступлении Владимира Путина в майском указе очередные экономические перспективы, безусловно, требуют изыскать финансовые резервы для их выполнения. Механизмы всё равно будут найдены, возможно, будет повышение какого-то налогового бремени. И в-третьих, так как одним из стратегических приоритетов, опять-таки прозвучавших в речи Владимира Владимировича, было повышение качества жизни населения, это означает, что подоходный налог повышать никто не собирается, таких перспектив нет. Поэтому обсуждение ещё идёт.







Меньше всего это коснётся сферы услуг, считает экономист





Но если это произойдёт, то сработают определённые экономические законы, механизмы: это просто не может не привести к тому, что НДС, это бремя, — налог, который присутствует так или иначе на всех стадиях производства и реализации товаров и услуг, — в конечном счёте упадёт на потребителей.





По самым оптимистичным прогнозам — на 0,5% вырастут потребительские цены по многим группам товаров, по самым пессимистичным — от 1,5 до 2%. Это не сможет не почувствовать потребитель.







Что касается первоочерёдности и приоритетности в данном случае, пока сказать трудно. С одной стороны, это, возможно, будут самые необходимые потребительские товары, потому что объёмы их производства велики, производителей много, есть постоянный спрос, объём их продаж не меняется и всегда будет высок. Эластичность спроса никто не отменял. Я думаю, что это будут самые ходовые потребительские группы товаров — одежда, обувь, продукты питания. С другой стороны, возможно, это будут те группы товаров, которые как раз, наоборот, не относятся к товарам повседневного спроса, но тем не менее находятся в серьёзной ценовой категории и всё равно пользуются спросом. Например, бытовая техника, мебель, подакцизные товары. Эти группы товаров также реализуются у нас в больших объёмах, нет такого понятия, как сезонность спроса на них. Я думаю, что в последнюю очередь под это попадают потребительские услуги. Рынок услуг всё же более гибок, взаимозаменяем, поэтому я думаю, что на нём это скажется в последнюю очередь.







Для лекарственных препаратов НДС предлагают увеличить в два раза — на 10%, говорит исполнительный директор РААС





Мне думается, что абсолютно нормальна отрицательная реакция бизнеса на любое повышение налогов, потому что, с одной стороны, постоянно декларируется, что необходимо снижать налоговое бремя, помогать выживать предпринимателям, особенно малому и среднему бизнесу, но с другой — действия подобного характера, как повышение НДС, реализуются в противоположном направлении. Если говорить о большом бизнесе, например машиностроении, там тоже серьёзное налоговое бремя. И абсолютно реально рассматривается ситуация, когда и эти предприятия тоже будут иметь повышение налоговых ставок. Там гигантское количество рабочих мест, гигантское количество малых предприятий на аутсорсинге. Это всё повлечёт за собой цепную реакцию. Конечно, бизнес, я уверена, недоволен таким подходом. И может, даже это всё хорошо, возможно, бизнесмены помогут пойти каким-то иным путём для того, чтобы искать финансовые резервы для реализации наших майских перспектив. Такая ситуация тоже возможна, потому что у нас бизнес очень инновационнен, бизнесмены очень креативны и на практике, условно говоря, руками трогают эту экономическую ситуацию, поэтому смогут найти более безболезненные выходы».







Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей: «С повышением НДС, разумеется, подорожают все товары, на которые налог будет повышен. Повышением НДС, который фактически является налогом на потребителя, экономического роста достичь будет проблематично, а инфляцию увеличить будет очень легко.





Одна ситуация, когда НДС вырастет с 18 до 20%, но для лекарственных препаратов НДС предлагают увеличить в два раза — на 10%!





В случае отмены льготной 10-процентной ставки, которая сегодня применяется на лекарства и продукты питания, рост розничных цен составит около 9–9,5% без учёта инфляции.







Пациенты перейдут на более дешёвые лекарства





Эта инициатива вынудит по возможности спрос наших пациентов переадресовать на лекарства по более низким ценам, что утопично для самой идеи сбора дополнительных средств за счёт повышения НДС».







Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»: «Налог на добавленную стоимость неоднозначно повлияет на бизнес. Так, малый и часть среднего бизнеса, не имеющего возможности зачесть входной НДС против исходящего, столкнутся с ростом расходов. Это негативно повлияет на экономический рост. Помимо этого, повышение НДС даст и прямой инфляционный эффект — годовая потребительская инфляция в базовом сценарии теоретически увеличится с нынешних 2,4% до 4,4%.





Доходы у населения не растут, а цены будут расти: рост инфляции на 2%, отмечают специалисты





Повышение налоговой нагрузки на бизнес и рост цен не лучшим образом повлияют на потребительские настроения населения. В первую очередь подорожают быстро оборачиваемые продовольственные товары — товары повседневного спроса. Впрочем, здесь многое зависит от того, сохранят ли по ним льготную ставку НДС или нет».





Татьяна Черемисина, старший научный сотрудник Института экономики СО РАН: «Рост НДС в конце концов ложится на плечи конечному потребителю — это на самом деле рост инфляции на 2%. Для бизнеса в принципе это налог, который потом возмещается, поэтому они не хотят давать интервью. Для них мало что изменится. Не на их бизнес налог возрастает. Ведёт к росту инфляции и может в конечном счёте привести к некоторому снижению спроса на товары. Доходы у населения не растут, а цены будут расти».





Виктор Веселов, главный аналитик банка «ГЛОБЭКС»: «Вероятно, повышение НДС предприниматели будут сразу закладывать в цену товара, чтобы перенести эти издержки на потребителя. Если взять 18% за базовую ставку и планы увеличить её до 20%, то цены поднимутся на 2%. Это может ускорить инфляцию».





Представители крупного новосибирского ритейла («Ашан», «Лента», «Быстроном» и «Сибирский Гигант») отказались предоставить комментарии о повышении НДС.





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