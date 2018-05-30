Погасили кратер

Новосибирская ТЭЦ-5 приостановила свою работу — такое случается лишь раз в пять лет. Это единственное время, когда все трубы и котлы остывают настолько, что позволяют рабочим осмотреть всю станцию и, если нужно, что-то отремонтировать, а самую высокую в области трубу, которую видно почти из любого уголка города, проверят на наличие трещин. Корреспонденты НГС отправились на крупнейшую в городе ТЭЦ-5, чтобы посмотреть, как станцию приводят в порядок и каким образом она обеспечивает теплом почти половину сибирской столицы. Подробности — в фоторепортаже НГС.

Новосибирская ТЭЦ-5 приостанавливает работу раз в пять лет — в последний раз это было в 2013 году. На «нулевом останове», как говорят инженеры, станция находится чуть больше недели — с 25 мая по 3 июня.





«Он нам необходим для комплексного обследования дымовой трубы. Любое сооружение необходимо периодически осматривать для того, чтобы там не возникло каких-то непредсказуемых дефектов, повреждений. Она осматривается, если какие-то дефекты появляются, они устраняются, и дымовая труба работает дальше — следующие пять лет», — объяснил Фёдор Ефремов, начальник производственно-технического отдела ТЭЦ-5.





Котельная на ТЭЦ-5 — не огромный котёл, как можно было подумать, а огромная система из небольших котлов и труб высотой с многоэтажку





Станция уже не подаёт тепло в квартиры — отопительный сезон в Новосибирске закончился, но горячую воду всё же вырабатывает. Для жителей города её специально подогревают в водогрейных котлах. К слову, без горячей воды потребители ТЭЦ-5 — жители Октябрьского, Железнодорожного, Первомайского и части Центрального района — останутся в конце июня, когда начнутся гидравлические испытания.





Дымовую трубу ТЭЦ-5 видно практически с любой точки города





Труба ТЭЦ-5 — самое заметное и самое высокое сооружение в Новосибирской области. Её начали строить ещё в 1970-е. Высота трубы — 260 метров, как у 86-этажного дома. Во время «нулевого останова» ей уделяют особое внимание: «Её осматривают как внутри ствола, так и снаружи. Её не прочищают — в трубу поступают газы, которые уже очищены полностью, а сажа и продукты горения остаются в системе очистки», — пояснил Фёдор Ефремов. Зола всё-таки выбрасывается в воздух, но её совсем немного, что соответствует всем нормам, заверил он.





На ТЭЦ-5 есть три башенные градирни — их тоже видно с разных точек города





Пока станция не работает, инженеры осматривают и другие сооружения — например, градирни. Это три широкие башни под боком у дымовой трубы, которые остужают воду. По словам инженеров, площадь охлаждения в каждой градирне достигает 3,2 тысячи квадратов.





Каналы, по которым стекает остывшая вода, — они почти пустые на время «нулевого останова»





«Котёл, например, нужен для того, чтобы мы могли энергию топлива превратить в энергию пара. Этот пар подаётся в турбину, она превращает уже тепловую энергию в энергию вращения. Генератор превращает энергию вращения в электрическую. И когда пар пройдёт, его необходимо сконденсировать, то есть превратить обратно в воду. Для этого его нужно охладить. Нагретая вода подаётся к градирням, поднимается на отметку примерно в 10 метров и падает в форме дождя, а воздух, который подаётся через жалюзи внизу, он остужает эту воду. С градирен мы видим уже выпар — то тепло, которое мы забрали у конденсата, мы вернули в атмосферу», — объяснил инженер принцип работы градирен.





Обычно вода в канале почти достигает краёв — она доходит до зелёной полосы





Воду к градирням пускают по подземным трубам, а спускают по каналам, где за прошедшие пять лет скопилось много ила и грязи. Пока каналы пустуют, их чистят, замазывают швы и образовавшиеся трещины. В этих каналах, кстати, когда-то умудрялись купаться новосибирцы — здесь не было ограждения. Для этого здесь поставили забор с табличкой «Купаться запрещено». Вода здесь соблазнительной температуры — примерно +35 градусов.





Холодные коридоры остывшей котельной





Во время девятидневного перерыва проверяют оборудование и агрегаты котельного и турбинного отделений. В котельном, кстати, нет большого котла, как можно было бы подумать. Здесь огромная система труб и насосов. Чтобы котельную полностью нагрузить, понадобится 100 тонн угля в час, который выделит восемь тонн золы за то же время.





Очистной фильтр, в котором оседает зола перед тем, как попасть в дымовую трубу





Из котельной нагретая вода попадает в турбинное отделение — здесь тепло превращается в энергию вращения, в механическую. Это запускает генераторы, где и вырабатывается электричество. Всего на ТЭЦ-5 шесть турбин. Внутри труб, которые подают к ним воду, — огромная температура, поднимающаяся до 545 градусов, и огромное давление — в 130 атмосфер.





Турбинное отделение станции. Белые камеры с красным основанием — сами турбины





Всего на станции работают шесть турбин





Шинопровода, по которым выработанное электричество отправляют на подстанцию





Энергию из турбинного отделения подают на повышающий трансформатор. Она идёт к нему по огромным шинопроводам на подстанцию «Восточная», и уже оттуда её распределяют по городу.





Машинисты сидят в футуристичном блоке с кучей кнопок, рукояток, переключателей, схем, рычагов, компьютеров и датчиков





Всеми отделениями управляют из этой комнаты. Отсюда машинисты загружают и разгружают котлы, меняют нагрузку, контролируют работу, которая происходит на станции. Они работают 24 часа в сутки, посменно. Здесь же следят за какими-то ошибками и перегрузками.







Футуристичности ТЭЦ добавляет тоннель между корпусами, напоминающий коридоры «Звезды Смерти» из известной киносаги





На ТЭЦ-5 работают около 500 человек. Они заставляют её работать 24 часа в сутки каждый день. Станция прекращает работать лишь на несколько дней — не реже, чем раз в пять лет, по специальному графику. Если итоги осмотра позволят, то в следующий раз работу станции приостановят в 2023 году. В противном случае этот срок могут сократить.





Лучше всего станцию видно жителям Ключ-Камышенского плато, но дымовую трубу видно даже за городом





В последний раз корреспонденты НГС бывали на ТЭЦ-5 зимой пару лет назад — тогда им показали угольный склад, дробилку и химический цех.