Погасили кратер

Самая высокая труба Новосибирска больше не дымит — скоро у горожан опять отключат горячую воду

Дымовая труба на ТЭЦ-5 — самое высокое сооружение в Новосибирской области 
Дымовая труба на ТЭЦ-5 — самое высокое сооружение в Новосибирской области 

Новосибирская ТЭЦ-5 приостановила свою работу — такое случается лишь раз в пять лет. Это единственное время, когда все трубы и котлы остывают настолько, что позволяют рабочим осмотреть всю станцию и, если нужно, что-то отремонтировать, а самую высокую в области трубу, которую видно почти из любого уголка города, проверят на наличие трещин. Корреспонденты НГС отправились на крупнейшую в городе ТЭЦ-5, чтобы посмотреть, как станцию приводят в порядок и каким образом она обеспечивает теплом почти половину сибирской столицы. Подробности — в фоторепортаже НГС.

Новосибирская ТЭЦ-5 приостанавливает работу раз в пять лет — в последний раз это было в 2013 году. На «нулевом останове», как говорят инженеры, станция находится чуть больше недели — с 25 мая по 3 июня. 


«Он нам необходим для комплексного обследования дымовой трубы. Любое сооружение необходимо периодически осматривать для того, чтобы там не возникло каких-то непредсказуемых дефектов, повреждений. Она осматривается, если какие-то дефекты появляются, они устраняются, и дымовая труба работает дальше — следующие пять лет», — объяснил Фёдор Ефремов, начальник производственно-технического отдела ТЭЦ-5. 


Котельная на ТЭЦ-5 — не огромный котёл, как можно было подумать, а огромная система из небольших котлов и труб высотой с многоэтажку 
Котельная на ТЭЦ-5 — не огромный котёл, как можно было подумать, а огромная система из небольших котлов и труб высотой с многоэтажку 


Станция уже не подаёт тепло в квартиры — отопительный сезон в Новосибирске закончился, но горячую воду всё же вырабатывает. Для жителей города её специально подогревают в водогрейных котлах. К слову, без горячей воды потребители ТЭЦ-5 — жители Октябрьского, Железнодорожного, Первомайского и части Центрального района — останутся в конце июня, когда начнутся гидравлические испытания.


Дымовую трубу ТЭЦ-5 видно практически с любой точки города
Дымовую трубу ТЭЦ-5 видно практически с любой точки города


Труба ТЭЦ-5 — самое заметное и самое высокое сооружение в Новосибирской области. Её начали строить ещё в 1970-е. Высота трубы — 260 метров, как у 86-этажного дома. Во время «нулевого останова» ей уделяют особое внимание: «Её осматривают как внутри ствола, так и снаружи. Её не прочищают — в трубу поступают газы, которые уже очищены полностью, а сажа и продукты горения остаются в системе очистки», — пояснил Фёдор Ефремов. Зола всё-таки выбрасывается в воздух, но её совсем немного, что соответствует всем нормам, заверил он. 


На ТЭЦ-5 есть три башенные градирни — их тоже видно с разных точек города 
На ТЭЦ-5 есть три башенные градирни — их тоже видно с разных точек города 


Пока станция не работает, инженеры осматривают и другие сооружения — например, градирни. Это три широкие башни под боком у дымовой трубы, которые остужают воду. По словам инженеров, площадь охлаждения в каждой градирне достигает 3,2 тысячи квадратов.


Каналы, по которым стекает остывшая вода, — они почти пустые на время «нулевого останова»
Каналы, по которым стекает остывшая вода, — они почти пустые на время «нулевого останова»


«Котёл, например, нужен для того, чтобы мы могли энергию топлива превратить в энергию пара. Этот пар подаётся в турбину, она превращает уже тепловую энергию в энергию вращения. Генератор превращает энергию вращения в электрическую. И когда пар пройдёт, его необходимо сконденсировать, то есть превратить обратно в воду. Для этого его нужно охладить. Нагретая вода подаётся к градирням, поднимается на отметку примерно в 10 метров и падает в форме дождя, а воздух, который подаётся через жалюзи внизу, он остужает эту воду. С градирен мы видим уже выпар — то тепло, которое мы забрали у конденсата, мы вернули в атмосферу», — объяснил инженер принцип работы градирен. 


Обычно вода в канале почти достигает краёв — она доходит до зелёной полосы
Обычно вода в канале почти достигает краёв — она доходит до зелёной полосы


Воду к градирням пускают по подземным трубам, а спускают по каналам, где за прошедшие пять лет скопилось много ила и грязи. Пока каналы пустуют, их чистят, замазывают швы и образовавшиеся трещины. В этих каналах, кстати, когда-то умудрялись купаться новосибирцы — здесь не было ограждения. Для этого здесь поставили забор с табличкой «Купаться запрещено». Вода здесь соблазнительной температуры — примерно +35 градусов.


Холодные коридоры остывшей котельной
Холодные коридоры остывшей котельной


Во время девятидневного перерыва проверяют оборудование и агрегаты котельного и турбинного отделений. В котельном, кстати, нет большого котла, как можно было бы подумать. Здесь огромная система труб и насосов. Чтобы котельную полностью нагрузить, понадобится 100 тонн угля в час, который выделит восемь тонн золы за то же время. 


Очистной фильтр, в котором оседает зола перед тем, как попасть в дымовую трубу
Очистной фильтр, в котором оседает зола перед тем, как попасть в дымовую трубу


Из котельной нагретая вода попадает в турбинное отделение — здесь тепло превращается в энергию вращения, в механическую. Это запускает генераторы, где и вырабатывается электричество. Всего на ТЭЦ-5 шесть турбин. Внутри труб, которые подают к ним воду, — огромная температура, поднимающаяся до 545 градусов, и огромное давление — в 130 атмосфер. 


Турбинное отделение станции. Белые камеры с красным основанием — сами турбины 
Турбинное отделение станции. Белые камеры с красным основанием — сами турбины 


Всего на станции работают шесть турбин
Всего на станции работают шесть турбин


Шинопровода, по которым выработанное электричество отправляют на подстанцию 
Шинопровода, по которым выработанное электричество отправляют на подстанцию 


Энергию из турбинного отделения подают на повышающий трансформатор. Она идёт к нему по огромным шинопроводам на подстанцию «Восточная», и уже оттуда её распределяют по городу. 


Машинисты сидят в футуристичном блоке с кучей кнопок, рукояток, переключателей, схем, рычагов, компьютеров и датчиков 
Машинисты сидят в футуристичном блоке с кучей кнопок, рукояток, переключателей, схем, рычагов, компьютеров и датчиков 


Всеми отделениями управляют из этой комнаты. Отсюда машинисты загружают и разгружают котлы, меняют нагрузку, контролируют работу, которая происходит на станции. Они работают 24 часа в сутки, посменно. Здесь же следят за какими-то ошибками и перегрузками.


Футуристичности ТЭЦ добавляет тоннель между корпусами, напоминающий коридоры «Звезды Смерти» из известной киносаги 
Футуристичности ТЭЦ добавляет тоннель между корпусами, напоминающий коридоры «Звезды Смерти» из известной киносаги 


На ТЭЦ-5 работают около 500 человек. Они заставляют её работать 24 часа в сутки каждый день. Станция прекращает работать лишь на несколько дней — не реже, чем раз в пять лет, по специальному графику. Если итоги осмотра позволят, то в следующий раз работу станции приостановят в 2023 году. В противном случае этот срок могут сократить.


Лучше всего станцию видно жителям Ключ-Камышенского плато, но дымовую трубу видно даже за городом
Лучше всего станцию видно жителям Ключ-Камышенского плато, но дымовую трубу видно даже за городом


В последний раз корреспонденты НГС бывали на ТЭЦ-5 зимой пару лет назад — тогда им показали угольный склад, дробилку и химический цех

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