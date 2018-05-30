Экзамен строгого режима

Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ — за ними смотрели наблюдатели, видеокамеры и НГС

В новосибирских школах начали сдавать ЕГЭ, без которых не выдадут аттестат
В новосибирских школах начали сдавать ЕГЭ, без которых не выдадут аттестат

У новосибирских школьников началась пора ЕГЭ. Сегодня выпускники написали базовый уровень математики — без удовлетворительной оценки за эту часть они не получат аттестаты. Каждый год правила ЕГЭ становятся всё строже: во всех аудиториях ведётся видеонаблюдение, экзамен контролируют общественные наблюдатели, выпускников раскидывают по чужим школам, а бланки с заданиями печатают в аудиториях прямо перед школьниками, чтобы никто до экзамена не смог передать примеры в Сеть. Подробности первого серьёзного испытания для будущих выпускников — в фоторепортаже НГС. 

Если у школьника на ЕГЭ увидят телефон, его выгонят с экзамена, а результат аннулируют
Если у школьника на ЕГЭ увидят телефон, его выгонят с экзамена, а результат аннулируют


«Дети! Оставляем все вещи здесь. С собой ничего нельзя. Паспорт из обложки достаём сразу!» — с надрывом в голосе командует учительница возле гардероба в лицее № 200. Сегодня выпускники четырёх школ здесь сдают ЕГЭ по базовому уровню математики — одному из самых волнительных предметов, ведь без положительной оценки за эту часть невозможно получить аттестат зрелости. Перед экзаменом школьников тщательно досматривают, не хуже, чем перед выездом за границу, — в аудиторию можно с собой пронести только ручку, паспорт, бутылку воды и шоколадку в упаковке, которая не шуршит.


Подняться на второй этаж, где проходит экзамен, можно только по списку
Подняться на второй этаж, где проходит экзамен, можно только по списку


В 2015 году ЕГЭ по математике разделили на два части — базовую и профильную. Однако большинство школьников не ограничиваются простым уровнем, так как поступить на многие факультеты вузов невозможно без баллов за профильную часть — профильную математику сдают 5322 из 7011 выпускников.


Чтобы сдать экзамен, нужно набрать всего 27 баллов, но многие университеты выставляют свой минимум, не набрав который, абитуриент даже не сможет подать документы — например, в НГТУ не возьмут без 32 баллов по профильной математике, а в НГУ — меньше чем с 50 баллами. Факультет информационных технологий госуниверситета рассматривает абитуриентов с результатами от 60 баллов. Чтобы перевести дух перед профильным экзаменом, у школьников всего один день — вторая часть назначена на 1 июня.


За школьниками присматривают общественные наблюдатели
За школьниками присматривают общественные наблюдатели


Школьники толпятся возле аудиторий уже с девяти утра, хотя экзамен начинается строго в 10:00 — вскрыть пакеты с заданиями нельзя ни минутой раньше. Эти ученики в лицее впервые: все они учащиеся других школ Заельцовского района — в своей школе сдавать экзамены нельзя. Сегодня в лицее № 200 на улице Кропоткина, 265 писали ЕГЭ выпускники школ № 13, № 17, № 74 и лицея № 159.


«Это требование Министерства образования. Ученики пишут ЕГЭ только в других школах. Конечно, если так получится, что это единственная площадка, где проходит экзамен, то только тогда разрешат», — поясняет строгие правила Вероника Воронцова, руководитель пункта проведения экзамена. Атмосфера здесь, словно на режимном объекте, — на каждом шагу сверяют списки, везде висят таблички, сообщающие о видеонаблюдении. Вдобавок опечатали все двери, кроме аудиторий, где пишут экзамен, и туалетов.


Школьники не выбирают, в какой аудитории и на какое место сесть — места пофамильно распределяют заранее
Школьники не выбирают, в какой аудитории и на какое место сесть — места пофамильно распределяют заранее


В классы школьников пустили только в 9:30. Кажется, последние полчаса до экзамена самые страшные — занять себя абсолютно нечем, в аудиториях стоит нервозная тишина, а учителя боятся нарушить протокол перед общественными наблюдателями.


В этом году листы контрольно-измерительных материалов (попросту — задания) печатают при школьниках
В этом году листы контрольно-измерительных материалов (попросту — задания) печатают при школьниках


С этого года появилось ещё одно правило, которое должно предотвратить утечку заданий ЕГЭ, — диски с контрольно-измерительными материалами учителя получают за несколько минут до экзамена под роспись и распечатывают уже в аудиториях при учениках. Однако учителя с недоверием относятся к нововведению, некоторые считают, что слить задания с цифрового носителя даже проще, чем с бумаги.


Учителям приходится досматривать туалеты — изобретательные выпускники прячут телефоны и шпаргалки в бачках и мусорных вёдрах
Учителям приходится досматривать туалеты — изобретательные выпускники прячут телефоны и шпаргалки в бачках и мусорных вёдрах


По словам учительниц, ещё несколько лет назад школьники пытались прятать шпаргалки и телефоны в туалетах — под бачками они регулярно находили «заклады». Однако в прошлом году уже ничего не прятали, как говорят сами преподаватели: дети поняли, что это бесполезно — всё равно всё выкинут. Сегодня комиссия в уборных ничего не нашла.


Из необязательных для получения аттестата предметов школьники чаще всего выбирают обществознание
Из необязательных для получения аттестата предметов школьники чаще всего выбирают обществознание


Следующий обязательный для всех экзамен — русский язык — назначен только на 6 июня. В этом году русский сдают более восьми тысяч человек. Самым популярным из дополнительных ЕГЭ в этом году стало обществознание — его выбрали более 5 тысяч выпускников. Однако все результаты школьники узнают только ближе к концу июня, накануне выпускных вечеров.


Читайте также:

Сбежали из детства: тысячи выпускников гуляли по Новосибирску — НГС подсмотрел, как они отмечали конец учёбы

Прочтений: 6152
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (62)62
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено