Экзамен строгого режима

У новосибирских школьников началась пора ЕГЭ. Сегодня выпускники написали базовый уровень математики — без удовлетворительной оценки за эту часть они не получат аттестаты. Каждый год правила ЕГЭ становятся всё строже: во всех аудиториях ведётся видеонаблюдение, экзамен контролируют общественные наблюдатели, выпускников раскидывают по чужим школам, а бланки с заданиями печатают в аудиториях прямо перед школьниками, чтобы никто до экзамена не смог передать примеры в Сеть. Подробности первого серьёзного испытания для будущих выпускников — в фоторепортаже НГС.

Если у школьника на ЕГЭ увидят телефон, его выгонят с экзамена, а результат аннулируют





«Дети! Оставляем все вещи здесь. С собой ничего нельзя. Паспорт из обложки достаём сразу!» — с надрывом в голосе командует учительница возле гардероба в лицее № 200 . Сегодня выпускники четырёх школ здесь сдают ЕГЭ по базовому уровню математики — одному из самых волнительных предметов, ведь без положительной оценки за эту часть невозможно получить аттестат зрелости. Перед экзаменом школьников тщательно досматривают, не хуже, чем перед выездом за границу, — в аудиторию можно с собой пронести только ручку, паспорт, бутылку воды и шоколадку в упаковке, которая не шуршит.







Подняться на второй этаж, где проходит экзамен, можно только по списку





В 2015 году ЕГЭ по математике разделили на два части — базовую и профильную. Однако большинство школьников не ограничиваются простым уровнем, так как поступить на многие факультеты вузов невозможно без баллов за профильную часть — профильную математику сдают 5322 из 7011 выпускников.







Чтобы сдать экзамен, нужно набрать всего 27 баллов, но многие университеты выставляют свой минимум, не набрав который, абитуриент даже не сможет подать документы — например, в НГТУ не возьмут без 32 баллов по профильной математике, а в НГУ — меньше чем с 50 баллами. Факультет информационных технологий госуниверситета рассматривает абитуриентов с результатами от 60 баллов. Чтобы перевести дух перед профильным экзаменом, у школьников всего один день — вторая часть назначена на 1 июня.







За школьниками присматривают общественные наблюдатели





Школьники толпятся возле аудиторий уже с девяти утра, хотя экзамен начинается строго в 10:00 — вскрыть пакеты с заданиями нельзя ни минутой раньше. Эти ученики в лицее впервые: все они учащиеся других школ Заельцовского района — в своей школе сдавать экзамены нельзя. Сегодня в лицее № 200 на улице Кропоткина, 265 писали ЕГЭ выпускники школ № 13 , № 17 , № 74 и лицея № 159 .





«Это требование Министерства образования. Ученики пишут ЕГЭ только в других школах. Конечно, если так получится, что это единственная площадка, где проходит экзамен, то только тогда разрешат», — поясняет строгие правила Вероника Воронцова, руководитель пункта проведения экзамена. Атмосфера здесь, словно на режимном объекте, — на каждом шагу сверяют списки, везде висят таблички, сообщающие о видеонаблюдении. Вдобавок опечатали все двери, кроме аудиторий, где пишут экзамен, и туалетов.







Школьники не выбирают, в какой аудитории и на какое место сесть — места пофамильно распределяют заранее





В классы школьников пустили только в 9:30. Кажется, последние полчаса до экзамена самые страшные — занять себя абсолютно нечем, в аудиториях стоит нервозная тишина, а учителя боятся нарушить протокол перед общественными наблюдателями.





В этом году листы контрольно-измерительных материалов (попросту — задания) печатают при школьниках





С этого года появилось ещё одно правило, которое должно предотвратить утечку заданий ЕГЭ, — диски с контрольно-измерительными материалами учителя получают за несколько минут до экзамена под роспись и распечатывают уже в аудиториях при учениках. Однако учителя с недоверием относятся к нововведению, некоторые считают, что слить задания с цифрового носителя даже проще, чем с бумаги.





Учителям приходится досматривать туалеты — изобретательные выпускники прячут телефоны и шпаргалки в бачках и мусорных вёдрах





По словам учительниц, ещё несколько лет назад школьники пытались прятать шпаргалки и телефоны в туалетах — под бачками они регулярно находили «заклады». Однако в прошлом году уже ничего не прятали, как говорят сами преподаватели: дети поняли, что это бесполезно — всё равно всё выкинут. Сегодня комиссия в уборных ничего не нашла.





Из необязательных для получения аттестата предметов школьники чаще всего выбирают обществознание





Следующий обязательный для всех экзамен — русский язык — назначен только на 6 июня. В этом году русский сдают более восьми тысяч человек. Самым популярным из дополнительных ЕГЭ в этом году стало обществознание — его выбрали более 5 тысяч выпускников. Однако все результаты школьники узнают только ближе к концу июня, накануне выпускных вечеров.





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