Ворота пошли в интернет

Новосибирец не смог попасть на дачу из-за ворот, которые сами подключили пакеты услуг и ушли в минус

В Новосибирске нашлись дачные ворота, которые сами заказали себе платные услуги сотового оператора «МегаФон» — пакет SMS и возможность узнавать, кто им звонил, пока телефон был выключен. Точно так же повели себя и подмосковные ворота, о которых на прошлой неделе в федеральных новостях рассказали российские СМИ. Те ворота самостоятельно подписались на платные рассылки мобильного оператора МТС. Корреспондент НГС выяснил у новосибирского хозяина ворот, какие услуги они себе заказали, а также нашёл ещё одну историю, когда бездушная техника сама подписалась на несколько платных рассылок

Новосибирец Ренат обнаружил, что SIM-карта его дачных ворот заказала себе платные услуги сотового оператора «МегаФон» — ХХS и «Кто звонил+». Но поддерживать положительный баланс телефонного номера ворота самостоятельно не смогли — счёт ушёл в минус, и SIM-карту заблокировали.







«Суть услуги XXS — 10 SMS в сутки за 2 рубля. Якобы я купил SMS-пакет. <…> "Кто звонил+": вы будете в курсе, кто и когда пытался с вами связаться. <…> Опции включены в набор услуг тарифного плана "Тёплый приём" и предоставляются абонентам при переходе на указанный тарифный план. Может, мне новый тарифный план подключили? <…> Приём действительно “тёплый”», — рассказал корреспонденту НГС владелец ворот Ренат. Чуть позже владелец ворот проверил тарифный план и убедился: он остался прежним — «Всё просто 16».







Дачные ворота находятся в СНТ «Приобье» и работают через GSM-реле, позволяющее открывать их простым звонком с телефона. Проблема обнаружилась ещё в начале весны.





Когда начался дачный сезон, Ренат пытался открыть ворота, но автоответчик сообщил ему, что абонент не обслуживается.







«Звоню в "МегаФон", они говорят: "У вас баланс — минус 60 рублей". <…> Сделали личный кабинет, заходим, а там две подключённые платные услуги: одна стоит сентябрём 15-го года, [стоит] 60 рублей в месяц, а другая подключена днём, когда мы денег положили, 24 мая. Ещё на 1,5 рубля в день. <…> Факт в чём: на "симке" [изначально] не было столько денег, чтобы с неё три года списывать. Видимо, они («МегаФон». — И.К.) просто нам услугу задним числом включили, допустим, в марте — счёт вышел в минус, заблокировался, и всё», — рассказал корреспонденту НГС Ренат. Он уточнил, что уже получил отчёт по SIM-карте за месяц, где видны оба платежа, а теперь планирует заказать отчёт за год.





В доказательство своих слов новосибирец предоставил корреспонденту НГС скриншоты переписки со службой поддержки сотового оператора.







В сибирском филиале ПАО «МегаФон» прокомментировали ситуацию сухо, отказавшись сообщать какие-либо подробности: информация об услугах связи охраняется законом.







«Мы всегда идём на контакт с нашими абонентами и обязательно решим данную ситуацию, однако и наших пользователей просим более внимательно знакомиться с условиями тарифов. К тому же, список подключённых услуг и расходы можно отслеживать в "Личном кабинете", даже если SIM-карта физически не вставлена в телефон — как в примере с гаражными воротами», — говорится в официальном комментарии сотового оператора.







Сотрудник компании неофициально пояснил корреспонденту НГС, что ворота самостоятельно выходили в интернет кратковременными сессиями — из-за этого и накопился долг.





На следующий день после того, как корреспондент НГС обратился в «МегаФон» за официальным комментарием, баланс SIM-карты значительно подрос.





«Я уж не знаю, что там случилось, но только что я увидел, что на счёте SIM-карты стало 370 рублей. А с утра было чуть меньше 3 рублей», — рассказал владелец ворот.







Последнее время стало известно о нескольких случаях, когда технические устройства самостоятельно подписывались на услуги сотовых операторов или заказывали платные рассылки





Аналогичный случай описали на прошлой неделе федеральные СМИ. Подмосковные дачные ворота тоже самостоятельно подписались на платные рассылки мобильного оператора МТС — «Автоновости» и «Полезные советы». МТС вернул списанные деньги и объявил, что подобные ситуации не повторятся.







О ещё одной похожей истории, произошедшей в Новосибирске, корреспонденту НГС рассказал юрист Константин Зиновьев. Сейчас он представляет в суде интересы предпринимательницы, которая обнаружила на четырёх своих SIM-картах Tele2 долг около 80 тысяч рублей. Долги накопились за несколько платных рассылок, в том числе «Погода», «Секс», «Мода», «Автопробки». «Дело в том, что женщина приобрела себе специальный аппарат, который технологически поддерживает только голосовую связь, не поддерживает SMS-сообщения и с него невозможно подписаться на какие-то приложения. <…> Однако суд [первой инстанции] решил, что она всё-таки должна платить. Сейчас дело находится в областном суде на апелляции», — рассказал Константин Зиновьев.





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