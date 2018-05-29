Ворота пошли в интернет
Новосибирец не смог попасть на дачу из-за ворот, которые сами подключили пакеты услуг и ушли в минус
В Новосибирске нашлись дачные ворота, которые сами заказали себе платные услуги сотового оператора «МегаФон» — пакет SMS и возможность узнавать, кто им звонил, пока телефон был выключен. Точно так же повели себя и подмосковные ворота, о которых на прошлой неделе в федеральных новостях рассказали российские СМИ. Те ворота самостоятельно подписались на платные рассылки мобильного оператора МТС. Корреспондент НГС выяснил у новосибирского хозяина ворот, какие услуги они себе заказали, а также нашёл ещё одну историю, когда бездушная техника сама подписалась на несколько платных рассылок
Новосибирец Ренат обнаружил, что SIM-карта его дачных ворот заказала себе платные услуги сотового оператора «МегаФон» — ХХS и «Кто звонил+». Но поддерживать положительный баланс телефонного номера ворота самостоятельно не смогли — счёт ушёл в минус, и SIM-карту заблокировали.
«Суть услуги XXS — 10 SMS в сутки за 2 рубля. Якобы я купил SMS-пакет. <…> "Кто звонил+": вы будете в курсе, кто и когда пытался с вами связаться. <…> Опции включены в набор услуг тарифного плана "Тёплый приём" и предоставляются абонентам при переходе на указанный тарифный план. Может, мне новый тарифный план подключили? <…> Приём действительно “тёплый”», — рассказал корреспонденту НГС владелец ворот Ренат. Чуть позже владелец ворот проверил тарифный план и убедился: он остался прежним — «Всё просто 16».
Дачные ворота находятся в СНТ «Приобье» и работают через GSM-реле, позволяющее открывать их простым звонком с телефона. Проблема обнаружилась ещё в начале весны.
Когда начался дачный сезон, Ренат пытался открыть ворота, но автоответчик сообщил ему, что абонент не обслуживается.
«Звоню в "МегаФон", они говорят: "У вас баланс — минус 60 рублей". <…> Сделали личный кабинет, заходим, а там две подключённые платные услуги: одна стоит сентябрём 15-го года, [стоит] 60 рублей в месяц, а другая подключена днём, когда мы денег положили, 24 мая. Ещё на 1,5 рубля в день. <…> Факт в чём: на "симке" [изначально] не было столько денег, чтобы с неё три года списывать. Видимо, они («МегаФон». — И.К.) просто нам услугу задним числом включили, допустим, в марте — счёт вышел в минус, заблокировался, и всё», — рассказал корреспонденту НГС Ренат. Он уточнил, что уже получил отчёт по SIM-карте за месяц, где видны оба платежа, а теперь планирует заказать отчёт за год.
В доказательство своих слов новосибирец предоставил корреспонденту НГС скриншоты переписки со службой поддержки сотового оператора.
В сибирском филиале ПАО «МегаФон» прокомментировали ситуацию сухо, отказавшись сообщать какие-либо подробности: информация об услугах связи охраняется законом.
«Мы всегда идём на контакт с нашими абонентами и обязательно решим данную ситуацию, однако и наших пользователей просим более внимательно знакомиться с условиями тарифов. К тому же, список подключённых услуг и расходы можно отслеживать в "Личном кабинете", даже если SIM-карта физически не вставлена в телефон — как в примере с гаражными воротами», — говорится в официальном комментарии сотового оператора.
Сотрудник компании неофициально пояснил корреспонденту НГС, что ворота самостоятельно выходили в интернет кратковременными сессиями — из-за этого и накопился долг.
На следующий день после того, как корреспондент НГС обратился в «МегаФон» за официальным комментарием, баланс SIM-карты значительно подрос.
«Я уж не знаю, что там случилось, но только что я увидел, что на счёте SIM-карты стало 370 рублей. А с утра было чуть меньше 3 рублей», — рассказал владелец ворот.
Аналогичный случай описали на прошлой неделе федеральные СМИ. Подмосковные дачные ворота тоже самостоятельно подписались на платные рассылки мобильного оператора МТС — «Автоновости» и «Полезные советы». МТС вернул списанные деньги и объявил, что подобные ситуации не повторятся.
О ещё одной похожей истории, произошедшей в Новосибирске, корреспонденту НГС рассказал юрист Константин Зиновьев. Сейчас он представляет в суде интересы предпринимательницы, которая обнаружила на четырёх своих SIM-картах Tele2 долг около 80 тысяч рублей. Долги накопились за несколько платных рассылок, в том числе «Погода», «Секс», «Мода», «Автопробки». «Дело в том, что женщина приобрела себе специальный аппарат, который технологически поддерживает только голосовую связь, не поддерживает SMS-сообщения и с него невозможно подписаться на какие-то приложения. <…> Однако суд [первой инстанции] решил, что она всё-таки должна платить. Сейчас дело находится в областном суде на апелляции», — рассказал Константин Зиновьев.
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Илья Калинин
Фото: предоставлено читателем (1), Татьяны Кривенко (2)