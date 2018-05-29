Месиво каждый день
Самые забитые улицы города: всё заставлено машинами, никогда не бывает мест и постоянная угроза
Резкое подорожание топлива пока ещё не уменьшило количество автомобилей на улицах Новосибирска. И год от года центр города, где сосредоточено большое количество офисов, предприятий общепита и госучреждений, превращается во всё более труднопроходимые джунгли. Автомобили бросают уже не только на газонах и под запрещающими знаками, но и вторыми/третьими рядами, на проезжей части, на перекрёстках — всё это снижает пропускную способность и приводит к новым заторам. Портал НГС.АВТО нашёл самые сложные места в центре, где постоянно всё забито машинами и куда лучше лишний раз не соваться — эвакуаторы тут работают весьма активно.
Участок Вокзальной магистрали у дома
Многие (как, например, водитель этого «Форда»), паркуясь вторым рядом, даже не стараются встать хотя бы аккуратно — в результате хвост машины перекрывает ещё одну полосу. А постоянно прибывающие/отбывающие автомобили в процессе руления могут блокировать и единственную оставшуюся крайнюю левую полосу.
Пересечение улицы Чаплыгина и Красного проспекта — здесь встают на самом перекрёстке, на пешеходном переходе, вторым рядом и заезжают ещё и на газон. Буквально за поворотом платная большая парковка, но многим ехать туда лень.
Улица Свердлова возле детской больницы
Улица Максима Горького, отрезок вдоль Первомайского сквера. Весь отрезок практически всегда занят машинами, припаркованными вторым рядом. Иногда автомобили встают и на противоположной стороне — три полосы движения превращаются в одну.
Участок улицы Ленина от Советской до Урицкого. По второму ряду с каждой стороны, стоянка на пешеходном переходе и на инвалидных местах, торчащие хвосты. Сюда лучше не ездить на машине по возможности.
На улице Коммунистической в районе администрации Центрального района также по два дополнительных ряда с каждой стороны. Улица двухсторонняя, но встречные машины уже не могут разъехаться — иногда водители упираются лоб в лоб, сразу же возникает затор.
Ещё один очаг «перенаселённости» на Коммунистической — фрагмент перед зданием ФСБ. Дополнительные ряды, автомобили на аварийках — даже единственная оставшаяся полоса иногда настолько узкая, что протиснуться можно только очень медленным ходом. А зачастую кто-то и вовсе решает выехать «против шерсти», хотя в этом месте улица односторонняя.
Улица Сибревкома в районе стоквартирного дома и сквера перед ним. Здесь те же брошенные автомобили людей, приехавших в здание правительства, второй ряд, торчащие хвосты. Знак, предупреждающий об эвакуации, особо никого не пугает.
На Октябрьской в районе дома
Ну а это перекрёсток Ленина и Советской, самый «ресторанный» перекрёсток города. Отсутствие мест, парковка на тротуарах и вторым рядом — для обеда в дневное время лучше найти другие заведения.
Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой