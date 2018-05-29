Месиво каждый день

Самые забитые улицы города: всё заставлено машинами, никогда не бывает мест и постоянная угроза

Резкое подорожание топлива пока ещё не уменьшило количество автомобилей на улицах Новосибирска. И год от года центр города, где сосредоточено большое количество офисов, предприятий общепита и госучреждений, превращается во всё более труднопроходимые джунгли. Автомобили бросают уже не только на газонах и под запрещающими знаками, но и вторыми/третьими рядами, на проезжей части, на перекрёстках — всё это снижает пропускную способность и приводит к новым заторам. Портал НГС.АВТО нашёл самые сложные места в центре, где постоянно всё забито машинами и куда лучше лишний раз не соваться — эвакуаторы тут работают весьма активно.





Участок Вокзальной магистрали у дома № 16 (по чётной стороне) можно назвать самым проблемным — ежедневно эту скоростную магистраль перекрывают автомобили, припаркованные вторым, а то и третьим рядом. В результате три полосы движения превращаются в одну.













Многие (как, например, водитель этого «Форда»), паркуясь вторым рядом, даже не стараются встать хотя бы аккуратно — в результате хвост машины перекрывает ещё одну полосу. А постоянно прибывающие/отбывающие автомобили в процессе руления могут блокировать и единственную оставшуюся крайнюю левую полосу.













Пересечение улицы Чаплыгина и Красного проспекта — здесь встают на самом перекрёстке, на пешеходном переходе, вторым рядом и заезжают ещё и на газон. Буквально за поворотом платная большая парковка, но многим ехать туда лень.















Улица Свердлова возле детской больницы № 3. Здесь бросают машины те, кто приехал даже не в больницу, а, например, в правительство региона. «Хонда» стоит третьим рядом.













Улица Максима Горького, отрезок вдоль Первомайского сквера. Весь отрезок практически всегда занят машинами, припаркованными вторым рядом. Иногда автомобили встают и на противоположной стороне — три полосы движения превращаются в одну.













Участок улицы Ленина от Советской до Урицкого. По второму ряду с каждой стороны, стоянка на пешеходном переходе и на инвалидных местах, торчащие хвосты. Сюда лучше не ездить на машине по возможности.













На улице Коммунистической в районе администрации Центрального района также по два дополнительных ряда с каждой стороны. Улица двухсторонняя, но встречные машины уже не могут разъехаться — иногда водители упираются лоб в лоб, сразу же возникает затор.













Ещё один очаг «перенаселённости» на Коммунистической — фрагмент перед зданием ФСБ. Дополнительные ряды, автомобили на аварийках — даже единственная оставшаяся полоса иногда настолько узкая, что протиснуться можно только очень медленным ходом. А зачастую кто-то и вовсе решает выехать «против шерсти», хотя в этом месте улица односторонняя.













Улица Сибревкома в районе стоквартирного дома и сквера перед ним. Здесь те же брошенные автомобили людей, приехавших в здание правительства, второй ряд, торчащие хвосты. Знак, предупреждающий об эвакуации, особо никого не пугает.













На Октябрьской в районе дома № 34 сосредоточение офисов — «Росгосстрах», «Ростелеком», магазины, рекламные агентства. Найти свободное место здесь практически нереально, проезжая часть сужена до одной полосы — лучше искать место за квартал отсюда.













Ну а это перекрёсток Ленина и Советской, самый «ресторанный» перекрёсток города. Отсутствие мест, парковка на тротуарах и вторым рядом — для обеда в дневное время лучше найти другие заведения.





Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».



Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.







Читайте также:



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus BBB — номера оберегают



Lexus BBB разогнал людей на Красном проспекте, а толпа бегунов заставила своими авто лужайку у ГПНТБ.







Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.