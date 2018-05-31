Огурцам здесь не место

Совет депутатов Новосибирска единогласно поддержал инициативу внести в областной закон поправки, которые по факту передавали бы полиции право фиксировать правонарушения тех, кто занимается несанкционированной торговлей на улице. Как правило, это жители стран СНГ, торгующие овощами и фруктами, и пенсионеры, продающие урожай со своих огородов. Журналист НГС узнала, с кем в первую очередь хотят побороться чиновники, как часто полиция участвует в рейдах сейчас, пользуется ли товар спросом, где можно торговать легально и есть ли разрешения у тех, кто стоит у метро.

Лжепредприниматели и полиция







Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов выступал с докладом, в котором говорил, что проблема несанкционированной торговли «носит крайне острый характер», особенно в летний период, когда в городе спонтанно появляются лотки и автофургоны с овощами и фруктами.







«Стихийный торговец — это лжепредприниматель, который не прилагает никаких усилий для создания надлежащих условий торговли и для того, чтобы узаконить свою деятельность, не платит налоги, не осуществляет платежи за использование земель муниципальных участков. Тем самым наносит существенный ущерб бюджету города Новосибирска и создаёт неприятный прецедент. Многие из таких торговцев не имеют не только разрешения на право торговли, но вообще каких бы то ни было документов. Ни паспортов, ни медицинских книжек, ни декларации о безопасности товара», — заметил депутат.







Поэтому он предложил внести в областной закон об административных правонарушениях новые изменения — перенести понятие «несанкционированная торговля» из статьи 9.1 («Торговля в неустановленных местах») в главу 4 («Административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок»). Это позволит передать полномочия по составлению административного протокола полицейским — пока им делать это закон не позволяет.







Как правило, такие торговцы закупают фрукты и овощи на Хилокском рынке





Подобные изменения были приняты в некоторых регионах: в Магаданской области и в Республике Башкортостан в 2013 году, в Воронежской области — в 2014-м, в Тюменской области — в 2015-м.







Депутаты горсовета единогласно поддержали эту инициативу, поэтому теперь её должны рассмотреть в Заксобрании Новосибирской области. В беседе с корреспондентом НГС Игорь Салов предположил, что это произойдёт не раньше сентября.







Игорь Салов пояснил, что в городе при этом на каждом сельскохозяйственном рынке есть бесплатные места, которые предоставляются по книжке садовода. В том числе на Центральном рынке. Поэтому садоводы и огородники могут там продавать излишки своей сельхозпродукции. Ещё существует множество сезонных ярмарок в каждом районе.







Большое количество продавцов стоит на площади Калинина, недалеко от выхода из метро





«Мэрия Новосибирска обещала к этому сезону — весенне-летне-осеннему — создать дополнительные бесплатные места в каждом районе города. Вы должны понять: садоводы и огородники, пенсионеры не являются проблемой — их доля ничтожна. Просто подчас этих замечательных людей, наших пенсионеров, используют группировки, и торгуют они совсем не излишками со своих огородов, а продукцией с Хилокского и других оптово-розничных рынков», — резюмировал Игорь Салов.







«Нам запрещать торговать — смешно!»







Пожилая женщина на пенсии, торгующая недалеко от выхода из «Заельцовской», показывает на соседей по торговле — перекупщиков, которые, по её мнению, мешают торговцам собственной продукцией с огорода.







«Это вот кто торгует, а с нас что взять?! Это те, кто перепродаёт. У них столы ломятся с утра до вечера. А мы-то своё не можем из-за них продать. Вот их и запрещайте. Нам запрещать торговать — смешно! Я против такой инициативы. Мы же прибыли никакой не имеем, стоим здесь только для того, чтобы оплатить огород, семена, рассаду», — возмущается она.







Предлагаемые депутатами изменения позволят передать полномочия по составлению административного протокола полиции, чего пока ей делать нельзя





На огород у неё уходит 6 тысяч в год. Дача находится в Комаровке, в пригороде. С продажи зелени, по её словам, ничего не заработаешь, но можно только на овощах и ягодах.







«Погода такая нынче — что вырастет?! Посадить не можем же ещё: ни огурцов, ни помидоров, только морковку посеяли. С укропа вообще копейки получаем. С ягод ещё, может [получится заработать]. А без ягод — это чепуха», — вздыхает она.







Уличная торговля на площади Калинина охватывает всё кольцо. Между домами по адресу Красный проспект, 186 и 186/1 много торговцев фруктами. Женщина из Киргизии отказалась называть своё имя и фотографироваться, но уверяла, что у неё есть разрешение на торговлю.







«За что нас убирать? Лучше нас оставлять. Мы продавцы. Круг, который здесь стоит, они все без документов, а у нас есть документы. Когда администрация и "менты" приходят, их всех забирают, штраф выписывают. А у нас налог заплачен», — говорит она.







Депутат Игорь Салов говорит, что для пенсионеров есть специально созданные мэрией бесплатные места для торговли — по книжке садовода





При этом Игорь Салов утверждает, что никаких разрешений для торговли на площади Калинина просто не выдаётся: торговля тут не предусмотрена в принципе.







Недалеко от Центрального рынка, со стороны улицы Мичурина, тоже торгуют фруктами. Здесь же стоит человек, который продаёт обложки для паспортов, расчёски, губки для обуви и прочее. «Да мы уже привыкли: периодически администрация и полиция приходят, протоколы составляют. И так постоянно. В России будущего нет, девушка, одним днём живём», — восклицает продавец, представившийся Макаром Федоткиным.







Возле него торговец черешней на вопрос, ходит ли к нему полиция, честно признаётся: ходит. Поэтому получается, что на законодательном уровне это хотят разрешить, а на практике, как рассказывают продавцы, совместные рейды администрации и полиции всё равно проводят. Видимо, вопрос сводится именно к составлению протокола полицией.







Сами торговцы говорят, что полиция всё равно периодически участвует в рейдах вместе с администрацией





Макар Федоткин отмечает, что рейды стали реже по сравнению с прошлым годом. Пока корреспонденты НГС общаются с торговцем, у прилавка появляется редкий покупатель — женщина берёт у Макара одну расчёску.





«Да раз в неделю одну расчёску купят, обложки для паспорта — и те перестали покупать. Сейчас вообще ничего не берут, только кушать. Люди нахапали кредитов, ипотек и всё такое, а зарплата у них не будет повышаться, а, наоборот, понижаться. Он зарплату получил — ползарплаты за жильё, какие могут быть обложки для паспорта? Он ставит перед собой выбор: или полбулки хлеба купить, или самую дешёвую обложку для паспорта. Нет, лучше полбулки хлеба», — размышляет он о покупательной способности.







Макар Федоткин занимается такой торговлей уже 22 года. Торговал всем, что пользовалось спросом, — резинками, цепочками, плечиками, ремнями, блузками, спортивными костюмами. Менял места: либо барахолка, либо левобережье.







Макар Федоткин говорит, что уличных торговцев гоняют постоянно, они уже привыкли





«Возле "Версаля" в прошлом году торговал: Ленинская администрация периодически нас навещала, протокольчик исправно составляла. Потом администрация "Версаля" на нас возмутилась, хотя это муниципальная территория. Мне сотрудник полиции подтверждал это. Доходило до того, что охранники выходили и столы пинали. Человек 20 нас разогнали. Если что, мы уедем в другой город, где не гоняют», — вспоминает Федоткин о борьбе с уличной торговлей.





Игорь Салов считает, что эффективным методом борьбы как раз и будет полиция, если изменения в законодательство всё-таки внесут: «Если эти изменения будут приняты, то в таком случае у полиции появятся полномочия и, соответственно, задачи — бороться с этим явлением. Они смогут участвовать в наших рейдах, которые устраивает районная администрация, и организовывать свои. По мнению экспертов, именно полиция эту проблему очень быстро решит», — уверен Салов.





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