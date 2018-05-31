Огурцам здесь не место

Власти объявили новую войну уличным торговцам — пенсионеры боятся, что за ними придёт полиция

Депутаты хотят отнести несанкционированную торговлю к правонарушениям, посягающим на общественную безопасность и общественный порядок
Депутаты хотят отнести несанкционированную торговлю к правонарушениям, посягающим на общественную безопасность и общественный порядок

Совет депутатов Новосибирска единогласно поддержал инициативу внести в областной закон поправки, которые по факту передавали бы полиции право фиксировать правонарушения тех, кто занимается несанкционированной торговлей на улице. Как правило, это жители стран СНГ, торгующие овощами и фруктами, и пенсионеры, продающие урожай со своих огородов. Журналист НГС узнала, с кем в первую очередь хотят побороться чиновники, как часто полиция участвует в рейдах сейчас, пользуется ли товар спросом, где можно торговать легально и есть ли разрешения у тех, кто стоит у метро.

Лжепредприниматели и полиция


Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов выступал с докладом, в котором говорил, что проблема несанкционированной торговли «носит крайне острый характер», особенно в летний период, когда в городе спонтанно появляются лотки и автофургоны с овощами и фруктами.


«Стихийный торговец — это лжепредприниматель, который не прилагает никаких усилий для создания надлежащих условий торговли и для того, чтобы узаконить свою деятельность, не платит налоги, не осуществляет платежи за использование земель муниципальных участков. Тем самым наносит существенный ущерб бюджету города Новосибирска и создаёт неприятный прецедент. Многие из таких торговцев не имеют не только разрешения на право торговли, но вообще каких бы то ни было документов. Ни паспортов, ни медицинских книжек, ни декларации о безопасности товара», — заметил депутат.


Поэтому он предложил внести в областной закон об административных правонарушениях новые изменения — перенести понятие «несанкционированная торговля» из статьи 9.1 («Торговля в неустановленных местах») в главу 4 («Административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок»). Это позволит передать полномочия по составлению административного протокола полицейским — пока им делать это закон не позволяет. 


Как правило, такие торговцы закупают фрукты и овощи на Хилокском рынке
Как правило, такие торговцы закупают фрукты и овощи на Хилокском рынке


Подобные изменения были приняты в некоторых регионах: в Магаданской области и в Республике Башкортостан в 2013 году, в Воронежской области — в 2014-м, в Тюменской области — в 2015-м.


Депутаты горсовета единогласно поддержали эту инициативу, поэтому теперь её должны рассмотреть в Заксобрании Новосибирской области. В беседе с корреспондентом НГС Игорь Салов предположил, что это произойдёт не раньше сентября.


Игорь Салов пояснил, что в городе при этом на каждом сельскохозяйственном рынке есть бесплатные места, которые предоставляются по книжке садовода. В том числе на Центральном рынке. Поэтому садоводы и огородники могут там продавать излишки своей сельхозпродукции. Ещё существует множество сезонных ярмарок в каждом районе.


Большое количество продавцов стоит на площади Калинина, недалеко от выхода из метро
Большое количество продавцов стоит на площади Калинина, недалеко от выхода из метро


«Мэрия Новосибирска обещала к этому сезону — весенне-летне-осеннему — создать дополнительные бесплатные места в каждом районе города. Вы должны понять: садоводы и огородники, пенсионеры не являются проблемой — их доля ничтожна. Просто подчас этих замечательных людей, наших пенсионеров, используют группировки, и торгуют они совсем не излишками со своих огородов, а продукцией с Хилокского и других оптово-розничных рынков», — резюмировал Игорь Салов.


«Нам запрещать торговать — смешно!»


Пожилая женщина на пенсии, торгующая недалеко от выхода из «Заельцовской», показывает на соседей по торговле — перекупщиков, которые, по её мнению, мешают торговцам собственной продукцией с огорода.


«Это вот кто торгует, а с нас что взять?! Это те, кто перепродаёт. У них столы ломятся с утра до вечера. А мы-то своё не можем из-за них продать. Вот их и запрещайте. Нам запрещать торговать — смешно! Я против такой инициативы. Мы же прибыли никакой не имеем, стоим здесь только для того, чтобы оплатить огород, семена, рассаду», — возмущается она.


Предлагаемые депутатами изменения позволят передать полномочия по составлению административного протокола полиции, чего пока ей делать нельзя
Предлагаемые депутатами изменения позволят передать полномочия по составлению административного протокола полиции, чего пока ей делать нельзя


На огород у неё уходит 6 тысяч в год. Дача находится в Комаровке, в пригороде. С продажи зелени, по её словам, ничего не заработаешь, но можно только на овощах и ягодах.


«Погода такая нынче — что вырастет?! Посадить не можем же ещё: ни огурцов, ни помидоров, только морковку посеяли. С укропа вообще копейки получаем. С ягод ещё, может [получится заработать]. А без ягод — это чепуха», — вздыхает она.


Уличная торговля на площади Калинина охватывает всё кольцо. Между домами по адресу Красный проспект, 186 и 186/1 много торговцев фруктами. Женщина из Киргизии отказалась называть своё имя и фотографироваться, но уверяла, что у неё есть разрешение на торговлю.


«За что нас убирать? Лучше нас оставлять. Мы продавцы. Круг, который здесь стоит, они все без документов, а у нас есть документы. Когда администрация и "менты" приходят, их всех забирают, штраф выписывают. А у нас налог заплачен», — говорит она.


Депутат Игорь Салов говорит, что для пенсионеров есть специально созданные мэрией бесплатные места для торговли — по книжке садовода 
Депутат Игорь Салов говорит, что для пенсионеров есть специально созданные мэрией бесплатные места для торговли — по книжке садовода 


При этом Игорь Салов утверждает, что никаких разрешений для торговли на площади Калинина просто не выдаётся: торговля тут не предусмотрена в принципе.


Недалеко от Центрального рынка, со стороны улицы Мичурина, тоже торгуют фруктами. Здесь же стоит человек, который продаёт обложки для паспортов, расчёски, губки для обуви и прочее. «Да мы уже привыкли: периодически администрация и полиция приходят, протоколы составляют. И так постоянно. В России будущего нет, девушка, одним днём живём», — восклицает продавец, представившийся Макаром Федоткиным.


Возле него торговец черешней на вопрос, ходит ли к нему полиция, честно признаётся: ходит. Поэтому получается, что на законодательном уровне это хотят разрешить, а на практике, как рассказывают продавцы, совместные рейды администрации и полиции всё равно проводят. Видимо, вопрос сводится именно к составлению протокола полицией.


Сами торговцы говорят, что полиция всё равно периодически участвует в рейдах вместе с администрацией
Сами торговцы говорят, что полиция всё равно периодически участвует в рейдах вместе с администрацией


Макар Федоткин отмечает, что рейды стали реже по сравнению с прошлым годом. Пока корреспонденты НГС общаются с торговцем, у прилавка появляется редкий покупатель — женщина берёт у Макара одну расчёску. 


«Да раз в неделю одну расчёску купят, обложки для паспорта — и те перестали покупать. Сейчас вообще ничего не берут, только кушать. Люди нахапали кредитов, ипотек и всё такое, а зарплата у них не будет повышаться, а, наоборот, понижаться. Он зарплату получил — ползарплаты за жильё, какие могут быть обложки для паспорта? Он ставит перед собой выбор: или полбулки хлеба купить, или самую дешёвую обложку для паспорта. Нет, лучше полбулки хлеба», — размышляет он о покупательной способности.


Макар Федоткин занимается такой торговлей уже 22 года. Торговал всем, что пользовалось спросом, — резинками, цепочками, плечиками, ремнями, блузками, спортивными костюмами. Менял места: либо барахолка, либо левобережье.


Макар Федоткин говорит, что уличных торговцев гоняют постоянно, они уже привыкли
Макар Федоткин говорит, что уличных торговцев гоняют постоянно, они уже привыкли


«Возле "Версаля" в прошлом году торговал: Ленинская администрация периодически нас навещала, протокольчик исправно составляла. Потом администрация "Версаля" на нас возмутилась, хотя это муниципальная территория. Мне сотрудник полиции подтверждал это. Доходило до того, что охранники выходили и столы пинали. Человек 20 нас разогнали. Если что, мы уедем в другой город, где не гоняют», — вспоминает Федоткин о борьбе с уличной торговлей.


Игорь Салов считает, что эффективным методом борьбы как раз и будет полиция, если изменения в законодательство всё-таки внесут: «Если эти изменения будут приняты, то в таком случае у полиции появятся полномочия и, соответственно, задачи — бороться с этим явлением. Они смогут участвовать в наших рейдах, которые устраивает районная администрация, и организовывать свои. По мнению экспертов, именно полиция эту проблему очень быстро решит», — уверен Салов.


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