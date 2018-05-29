«Ребят сорвало, я в лодке один остался»

Новосибирец поехал на рыбалку и потерял трёх друзей в Оби — за гибель товарищей ему дали срок

В сентябре прошлого года компания новосибирцев приехала отдыхать на остров Тяголовский на Оби в Колпашевском районе Томской области. На ночь женщины остались на берегу, а пятеро мужчин поехали рыбачить на моторной лодке. Где-то на середине реки лодка перевернулась. Спаслись двое — один добрался вплавь до берега, другого подобрали томские рыбаки. Тела троих новосибирцев до сих пор не найдены — их признали погибшими. За смерть друзей осудили 31-летнего Антона Разина — владельца лодки, выжившего только благодаря помощи местных жителей. За что родственники без вести пропавших рыбаков ненавидят Разина и признаёт ли он сам вину — в материале НГС.

17 сентября прошлого года пятеро новосибирцев вместе со своими девушками приехали на рыбалку на остров Тяголовский. Знакомые погибших рассказывают, что все в компании давно общались между собой, всем было около 30. Для отдыха друзья часто выбирали поездку в Томскую область и рыбалку.





«Клёв плохой был, погода не очень, — вспоминает страшную ночь новосибирец Антон Разин. — Девушки спали уже, а мы решили сменить место лова. Начали переплавляться через Обь. На середине, уже ближе к берегу, лодка за что-то зацепилась. Заглох двигатель».







Мужчины подняли мотор и поняли, что винт лодки зацепился за сеть. Когда они попытались освободить винт с помощью ножа, лодка под весом пятерых мужчин потеряла устойчивость и перевернулась.





«Почти полтора часа мы дрейфовали на перевёрнутой лодке, — продолжает Разин. — И нас течением понесло. Звонили в МЧС, девушкам, которые остались на берегу. Помощи не было, рядом никто не проплывал».







Один из рыбаков, Валерий, доплыл до берега самостоятельно — остальные плыть не рискнули, держались за лодку. «Все уже замёрзли. Двоих ребят сорвало, Дмитрий пытался поймать ребят, но его тоже сорвало потоком. Я на перевёрнутой лодке один остался», — рассказывает Антон Разин.





Девушка без вести пропавшего в ту ночь рыбака Дмитрия Татьяна Степанова вспоминает, что в 2:00 её парень позвонил и сообщил, что лодка перевернулась. «Я прыгнула на [другую] нашу лодку, мотор завести не смогла и на вёслах поплыла к ним, — пояснила Степанова. — Больше двух часов я к ним плыла».





За это время до перевёрнутой лодки доехал рыбак из соседней деревни — он и спас Антона. «Потом тот рыбак сразу поехал за мной. На меня баржа шла, я чуть под баржу не попала и сама не погибла, — объясняет Татьяна. — Забрал меня, увёз к пацанам.





Смотрю, что парней только двое... Дима мне летом сделал предложение и через два месяца погиб. Я надеялась сначала, когда на катере их искали по всему берегу. Уже на следующий день я поняла, что больше Диму не увижу».





Девушка уточнила, что тела пропавших рыбаков до сих пор не найдены. Сразу же после трагической ночи в отношении Антона Разина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи посчитали, что мужчина должен был обеспечить безопасность друзей и проследить за тем, чтобы все пассажиры судна надели спасательные жилеты.





17 мая Колпашевский городской суд Томской области признал новосибирца виновным в неумышленной смерти друзей.





Разину назначили наказание в виде года и шести месяцев ограничения свободы, ему запрещено выезжать за пределы Новосибирской области, менять место работы и жительства без разрешения, а также ходить на массовые мероприятия.





«Все были трезвые, для каждого из пассажиров имелись жилеты, но судоводитель, то есть подсудимый, не настоял на том, чтобы все надели эти жилеты. Лодка потеряла устойчивость. Кто-то из них смог удержаться, остальные утонули. Был ещё один — он поплыл в сторону берега. Другие тоже пытались удержаться, но, видимо, сил не хватило. Вина судоводителя заключается в том, что он даже не мог тронуться с берега, не убедившись в том, что не все пассажиры имеют на себе жилеты. В особом порядке дело рассматривалось. Сам подсудимый вину признал в полном объёме», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Томской области.







По словам Степановой, родственники утонувших мужчин считают виновным в гибели рыбаков именно Разина.





«С одной стороны, ладно, хотя бы двое живы. А с другой стороны, его все ненавидят. Он виноват в любом случае.





Это его лодка», — пояснила Татьяна.





Антон Разин не считает себя виновным в гибели друзей и утверждает, что по возможности старается поддерживать общение с их родственниками. «Но не со всеми получается. С одной матерью не удалось найти общего языка, но её понять можно. Кто-то обвиняет, кто-то, наоборот, радуется, что я и Валера спаслись. Конечно, меня не посадили. Но эта судимость — она мне тоже мешает, у меня дочка маленькая... Ничего приятного от этого нет, но я продолжаю жить, несмотря ни на что», — говорит Разин.





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