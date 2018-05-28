Почти отмаялись

Май в этом году новосибирцев теплом не балует, и ещё обиднее становится, когда смотришь на двузначные цифры с плюсом даже не на юге России, а в соседних регионах и, например, в Якутии. Аномальный холод и дожди портят не только настроение, но и планы властей, и целые экосистемы. Подробнее — в материале НГС.

Конец весны в этом году больше похож на конец осени: серо, дождливо и не по-весеннему холодно. Всю прошлую неделю столбики термометров едва подползали к +10, а ощущались эти +10 чаще всего и вовсе на 0.







На прошлой неделе синоптики признали, что этот май в Новосибирске можно считать аномальным, хотя и не самым холодным. В Западно-Сибирском УГМС ожидали что-то подобное, но не в таких масштабах, заметила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







— В целом май у нас предполагался по прогнозу ниже нормы, но предполагалось на 1–2 градуса, — поделилась эксперт с корреспондентом НГС. — В атмосфере в мае преобладали северо-западные процессы, все воздушные массы двигались из Атлантики через Уральский хребет, с северной части его огибая. <…> Таким образом к нам поступали более холодные воздушные массы из Салехарда, Норильска и Северного Урала.







Холодный фронт буквально завис над Новосибирском: в Красноярске, например, в понедельник +27, в Омске +19, и даже в Барнауле хотя бы +13.





В целом же область делится фронтом на две части, и перепад температур в разных районах может достигать почти 20 градусов: от +4…+9 на севере до +27…+28 на юге. И это тепло в ближайшие дни сдвинется в сторону города.







— Сейчас немножко высотная фронтальная зона перестраивается, процессы будут в юго-западном направлении ориентироваться, и больше из Казахстана будет поступать к нам тепла. Поэтому в предстоящие трое суток мы ждём немножко повышения температуры, — заверила Марина Виноградова. — Не очень сильное, «тридцаток» мы не ждём — «тридцатки» достанутся Алтаю и Республике Алтай, а у нас где-то будет градусов 15–20.







Впрочем, это если и начало лета, то далеко не торжество тепла: в июне ещё возможны возвратные холода, вплоть до заморозков, но пока конкретных прогнозов синоптики дать не готовы.







Майские холода сопровождались дождём и снегом

От холодов страдают не только новосибирцы, но и экономика области. Сегодня на совещании правительства временный глава минсельхоза Евгений Лещенко пожаловался на отставание от плана по посевной из-за аномального холода. В мае аграрии должны засевать 97 тысяч га в сутки, а засевали всю прошлую неделю только по 31 тысяче, треть норматива. В итоге к 27 мая план по работам в полях выполнен лишь на 24%: из 2 млн га сегодня яровыми засеяно только 480 тысяч га, из них 162 тысячи га засеяли пшеницей — основной «товарной культурой».





Это самый низкий показатель темпов работ за последние 10 лет.







— Очень неблагоприятные погодные условия, — посетовал Лещенко. — Западно-Сибирским центром гидрометеорологических служб области продолжает фиксироваться опасное метеорологическое явление — переохлаждение почвы. Данное состояние почвы вызвано как обильными осадками, около трёх норм выпало у нас в районе области, так и аномально низкими температурами.







Чиновники правительства настолько обеспокоены ситуацией, что в ближайшее время собираются направить в районы области (хуже всего дела обстоят в Искитимском, Кочковском, Чановском, Ордынском, Усть-Таркском и Татарском) специальные документы, чтобы местные власти обсудили возможность введения режима ЧС. Потом уже в правительстве решат, нужно ли вводить этот самый режим на территории всей области.







— Чтобы пшеница вызрела, нужно до 1 июня сев завершить, иначе она вся пойдёт на силос, в зерно не вызреет, не успеет, — подтверждает опасения чиновников Марина Виноградова.







За месяц в области выпали три нормы осадков

Из-за холодов не торопятся цвести, например, яблони: год назад город уже утопал в яблоневом цвету, а сегодня пока только скромно распустился миндаль.







Единственный плюс в холодах для горожан — в Новосибирске всё ещё нет комаров и мошек. Их вылет серьёзно задерживается из-за неблагоприятных погодных условий, как у самолётов в туманы.







— Все личинки комаров находятся в воде, добирают соотношение температуроградусных критериев, и только после этого вылетают. Из холодной воды они вылетать могут очень долго, а могут и не вылететь, — пояснил консультант Новосибирского областного центра дезинфекции, врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.







Впрочем, уже 29 мая прогнозы обещают потепление до +20, и первая волна комаров двинется на город примерно через неделю, предупредил эксперт. Предсказать, будет ли их в этом году из-за холодов меньше, он не решился: предвидеть это невозможно.





В ближайшую неделю станет не только теплее, но и солнечнее: по прогнозам сайта meteoinfo.ru, солнце выглянет во второй половине недели, выходные тоже обещают быть довольно приятными — без осадков и с по-настоящему весенней температурой, до +25. Каким будет лето, пока неизвестно: синоптики будут готовить долгосрочный прогноз только в начале июня.