Новый «Порше Кайен»: больше форса

Тест-драйв: немцы переделали знаменитый Cayenne — он быстрее «пуляет» и сильнее завлекает девушек

Новый Porsche Cayenne только-только появился в салонах, внешне во многом он похож на предыдущую модель. Те же формы, те же габариты, пропорции — иные рестайлинги преображают машины гораздо больше. А вот начинка Cayenne перешла на другой уровень — новая платформа MLB Evo, новые моторы, свежий интерьер, унифицированная сенсорная идеология управления функционалом. Подробнее о «Кайене» третьего поколения — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

Новый «Порше Кайен»: больше форса


Отличить новый Cayenne (предоставлен официальным дилером «Порше Центр Новосибирск») спереди от предыдущего поколения очень трудно, так же как и в профиль. В компании Porsche решили, что не стоит рисковать «золотыми яйцами» — ведь машина приносит основную часть выручки производителю. Поэтому и сохранили успешный образ практически в неизменном и привычном для потребителей виде.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Хотя габариты увеличились — машина стала длиннее на 6,3 см, шире на 4,4 см. Колёсная база осталась прежней — 2895 мм.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Стык бампера и края капота теперь образует более острый, акулий нос у автомобиля. Сам капот вплотную касается фар, стык передних крыльев и бампера стал ровным, без изгиба. Бампер приобрел диффузоры со спрямлёнными углами — в целом «пасть» стала агрессивней.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Обновлённый профиль — следствие изменений «лица» и кормы. На боковину заступают другие формы оптики, опять же по-иному сделаны стыки бамперов и крыльев. Ну ещё выштамповка по нижней части дверей слегка поднялась вверх.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Корма — наиболее переработанное место в новой машине. Фонари сузились и получили перемычку, проходящую через всю крышку багажника. В структуре оптики явно выражены тонкие полоски светодиодных секций — этим машина выделяется среди других свежих решений по задней оптике.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


«Кайен» получил унифицированный с «Панамерой» салон. Именно на «Панамере» больше года назад появилось всё это торжество сенсорных панелей, на ней оно и обкатывалось перед выходом главного автомобиля марки.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Россыпь кнопок «под ёлочку» ушла в прошлое, теперь практически все функции управляются через дисплей мультимедиа и сенсорную панель на центральной консоли. Впрочем, некоторые физические кнопки остались: крутилка громкости, качельки выбора температуры климата.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


На руле имеются кнопки управления мультимедиа и телефоном, шайба выбора режимов движения, — так что многие действия по-прежнему можно совершать на ощупь, не отвлекаясь взглядом от дороги.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


В этом автомобиле сенсорная панель на центральной консоли выполнена не глянцевой — она покрыта матовой плёнкой. Не так нарядно, но вполне практично — не видно ни царапин, ни отпечатков пальцев.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Фишка интерьера Cayenne — изогнутые угловатые ручки. Они тут и на дверях, и на центральном тоннеле — за них удобно держаться не только в активном режиме езды, но и при посадке/высадке.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Приборка с аналоговым тахометром в центре не уйдет из Porsche, наверное, никогда — чтоб не забывали про спортивные гены. Вся сервисная информация распределена по четырём боковым цифровым колодцам, можно получить на эти места, например, карту навигации.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Коричневое оформление интерьера — на любителя, больше бы тут подошёл чёрный цвет. Кресла удобные, цепко держащие — есть все возможные электрорегулировки, включая вынос подколенной подушки и зажим боковинок спинки.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Посадка сзади — просторная и высокая. Есть своя сенсорная панель для регулировки климата, тут тоже две зоны. Сиденья и подогреваются, и вентилируются.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Объём багажника вырос до 770 литров, но это показатель при сдвинутых максимально вперёд задних сиденьях. Есть кнопка, опускающая заднюю «пневму» для облегчения процесса погрузки — автомобиль приседает.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


В этой машине установлен свежий 2,9-литровый битурбированный двигатель мощностью 440 л.с., опробованный на Porsche Panamera. Разгон до сотни — 5,2 секунды, это почти ураганная динамика для кроссовера — «Кайен» считается одним из самых быстрых кроссов в мире (в версии «Турбо»).



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Для водителя здесь множество электронных систем, облегчающих управление и повышающих комфорт. Изменяемая жёсткость амортизаторов, регулируемая высота пневмоподвески, подруливающие задние колёса, гашение кренов.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Можно выбрать режим движения S, зажать подвеску и получить отзывчивый, острый автомобиль с чёткими реакциями на повороты руля — несмотря на вес в 2 тонны «Кайен» будет весело входить в повороты и не пугать своей массой.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Неровности при этом, конечно, будут отчётливо передаваться в салон — эта машина не для степенной езды. Подвеску можно распустить, но и тогда профиль дороги не перестанет быть ощутимым — впрочем, необходимый баланс комфорта здесь соблюдён.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Шумоизоляция выполнена на хорошем уровне, звуковой фон равномерен по салону, из задней части не доносится ничего лишнего. Шум набегающих воздушных потоков прорывается где-то после 100 км/ч.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


«Кайен», как «Айфон», — принципиально не изменился, но и не потерял свою нишу. Просто перешел на актуальную для автопроизводителя платформу и получил усовершенствования в различных аспектах использования.



Новый «Порше Кайен»: больше форса


Стоит автомобиль в базовых комплектациях от 4 999 000 до 9 800 000 рублей. Впрочем, это далеко не конечные цифры, ведь индивидуальная конфигурация в этих премиальных «немцах» — обязательное дело.


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