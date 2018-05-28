«Смешную зарплату это не оправдывает»

Новосибирцы проиграли Красноярску в умении зарабатывать — учёные объяснили, в чём дело

33 046 рублей — среднемесячная зарплата в Новосибирской области
33 046 рублей — среднемесячная зарплата в Новосибирской области

Аналитики Новосибирскстата посчитали средние зарплаты в Сибирском Федеральном округе за первые два месяца 2018 года: новосибирцы получают на 8126 рублей меньше, чем лидеры рейтинга — красноярцы, и даже меньше средней зарплаты сибиряков в целом. Журналист НГС разбиралась, почему подобная ситуация — не новость, какие изменения произойдут до конца года, есть ли противоречие в разных рейтингах, какими инструментами измеряются доходы, правда ли, что в Новосибирской области при этом очень дорого жить, как распределяются зарплаты по сферам деятельности — где и чему учатся высокооплачиваемые специалисты и зачем люди остаются на своей работе с зарплатой ниже средней. Подробности — в нашем материале.

В Новосибирской области среднемесячная зарплата, включая налоги, достигла 33 046 рублей — это на 1181 рубль меньше, чем у среднестатистических жителей Сибири. Доцент кафедры экономики труда и управления персоналом НГУЭУ Надежда Абакумова подтверждает, что эта ситуация в принципе не новая: Новосибирская область в рейтинге среднестатистических зарплат в регионах Сибирского Федерального округа не занимала лидирующих мест и находилась в середине. 


Первые места, как правило, у северных регионов: чаще выше всех находится Красноярский край, а ниже — Алтайский край и Республика Алтай.


«Это связано, во-первых, с расположением регионов: если мы возьмём Красноярский край, Томскую область, где выше районный коэффициент, понятно, что заработная плата в связи с этим тоже будет больше. Во-вторых, отраслевая принадлежность — добывают нефть, развиты атомная промышленность и энергетика. В этих сферах всегда были выше тарифные ставки и соответственно заработные платы. Но можно подойти по-другому: важен не сам по себе уровень зарплаты, а важны те цены, которые действуют в регионе, — реальное содержание заработной платы. Если сравнивать среднюю заработную плату с прожиточным минимумом, который действует в регионах, то ситуация несколько меняется», — поясняет Надежда Абакумова.


Если пересчитать зарплату сибиряков на прожиточные минимумы (они в каждом регионе разные), картина несколько меняется: первое место у Иркутской области — средняя зарплата содержит 3,3 прожиточного минимума. Далее идут: Томская область — 3,2, Красноярский край — 3,17, Кемеровская область — 3,13, Новосибирская область — 3,07, а у Алтайского края — всего 2. То есть по таким данным наш регион поднимается в рейтинге выше.


«Не важно, сколько вы получаете, важно, сколько стоит хлеб, молоко. Потому что можно получать 1000 рублей: если хлеб будет стоить 200, вы купите всего пять булок, а если он будет стоить 2 рубля, вы можете купить значительно больше. Имеет смысл сравнивать с потребительской корзиной, в которую заложены продукты, имеющие свою цену в каждом регионе. У нас не всё так плохо, особенно если учесть, что не развиты топливная или энергетическая промышленности, Новосибирск — больше город учёных и студентов, поэтому пока у нас в принципе зарплата не может быть выше, чем в Красноярском крае», — анализирует эксперт.


Средние зарплаты в Новосибирской области включают в себя 3,07 прожиточного минимума
Средние зарплаты в Новосибирской области включают в себя 3,07 прожиточного минимума


Экономист считает, что статистика за первые месяцы года — не самая показательная: «Посмотрим, что будет в течение года. Три прожиточных минимума для нашего города — это хорошо. Дальше ещё будет развиваться промышленность, предприятия получат заказы, подтянут бюджетную сферу по указу президента и, скорее всего, к концу года мы получим среднюю зарплату выше. Перейдём на другую ступень рейтинга СФО», — уверена Абакумова.


Заведующая кафедрой общей социологии ЭФ НГУ, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Татьяна Черкашина поясняет, что статистика оперирует несколькими доходными показателями уровня жизни населения: собственно доход, который складывается из оплаты труда — 65–70% от общей суммы доходов населения, пенсии, социальный трансферт и другие доходы (от использования собственности, предпринимательской деятельности и прочее). Как раз доходы в целом, по её словам, сравниваются с прожиточным минимумом населения.


«Вся статистика заработной платы может быть построена на отчётности предприятий разных форм собственности и отраслевых принадлежностей. Как они отчитаются, так статистика и сложит свою картинку о средних заработных платах.


Здесь могут быть только экспертные дооценки доли теневых заработных плат, неучтённых, но они не проверяемы статистикой. А когда мы говорим о доходах населения, то есть два источника информации — обследование бюджетов домашних хозяйств и баланс денежных доходов и расходов населения. Здесь как раз общую доходную массу можно скорректировать, исходя из того, что население реально потратило в торговой сети, сделало вклады в банках», — рассказывает Черкашина.


На вопрос о том, почему зарплаты в регионе низкие, но Новосибирск считается дорогим городом, эксперты замечают: «Новосибирск дорогой, потому что большой город и транзитный — близко находятся города поменьше, здесь высокий покупательский спрос: кто-то проездом, кто-то специально. Этот спрос рождает цены, которые повышаются, например на квартиры», — отмечает Надежда Абакумова.


Татьяна Черкашина, напротив, думает, что Новосибирск не самый дорогой: «Хочется увидеть данные, на которых строится этот тезис, может быть, это было сравнение доходов и цен или ещё что-то. Если сравнивать статистику по городам, которую даёт Росстат, то есть нестоличные города с уровнем жизни дороже. Логично ожидать, что это будут дальневосточные, северные города. Если посмотрим на ближайшего нашего конкурента — Екатеринбург, то мы не дороже. На фоне сибирских городов мы недешёвые, но есть и сопоставимые позиции, поэтому я бы не цеплялась за то, что мы дороже».


По её словам, когда пишут об экономической стратификации, неравенстве в США, то там идёт расовая линия разлома — сравнивают белое и цветное население. В России таким же водоразделом служит разделение на городских и сельских.


В США разделяют белое и цветное население, в России — городское и сельское, считает эксперт 
В США разделяют белое и цветное население, в России — городское и сельское, считает эксперт 


«Так и есть: у нас различия не столько между регионами, сколько между городским и сельским населением. И это воспроизводится практически в каждом регионе. Во многих случаях не надо путать Новосибирск и Новосибирскую область. Большая разница. Какие-то показатели могут сформироваться Новосибирском как крупным городом, но это не характеризует всю область. Нужно помнить, что сельские районы могут очень сильно отставать от середины», — резюмирует Черкашина.


Высокотехнологичные и высокооплачиваемые


Самый высокий уровень зарплат, по данным Новосибирскстата, — у финансистов и работников страховой сферы: в среднем 60 494 рубля в месяц, а также у представителей сферы информации и связи — 56 553 рубля. 


Самыми низкими оказались зарплаты в отраслях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбалки и рыбоводства — 18 439 рублей.


Корреспондент НГС пообщалась с теми, кто работает в самых доходных — и в самых убыточных сферах экономики. 


Светлана Пичугина — front-end разработчик: пишет клиентскую часть для сайтов и приложений. Это то, что пользователь видит на сайте, и всё, с чем он взаимодействует: весь интерфейс, анимации, меню, кнопки, формы ввода и прочее. «Работа интересная и мне безумно нравится: front-end сейчас стремительно развивается, постоянно появляются и обновляются инструменты, дающие возможность при разработке сосредоточиться на самых сложных задачах в процессе работы, и развиваться в этой сфере захватывающе увлекательно. Для того чтобы попасть в профессию, нужно иметь интерес к программированию», — рассказала девушка.


Зарплаты в сфере IT превышают средние по области, как правило, в два раза
Зарплаты в сфере IT превышают средние по области, как правило, в два раза


У Светы профильное высшее образование, однако после окончания университета она обучалась самостоятельно практически с нуля, потому что множество технических знаний во время обучения находились в отрыве от информации, где и как их использовать. «То, что может сделать человек, желающий разрабатывать приложения, — это изучить инструменты, с которыми он будет работать и которые хочет использовать. В список этих инструментов входит непосредственно язык программирования, распространённые библиотеки для упрощения разработки, заинтересовавшие фреймворки и прочие вещи, подробные описания которых можно найти в официальных документациях или специализированной литературе. И конечно же, программировать! Задаться интересной идеей и реализовать её, применяя знания на практике», — воодушевляет Светлана Пичугина.


По её словам, есть условное деление по уровню профессионализма, которое зачастую тесно связано с временем, проведённым в профессии, и опытом работы): junior, middle и senior. Света — middle front-end developer с зарплатой 75 тысяч. Она поясняет, что для разработчика это средняя зарплата по Новосибирску, варьируется от 50 до 80 тысяч в зависимости от знаний, опыта и навыков. Senior получает от 80 до 130, junior — от 30 до 50.


«Если жить с умом, то этих средств может хватить»


Библиотекарь 1-й категории Сергей В. (имя изменено. — М.Т.) получает 16 900, но добавляет, что в последнее время часто платят довольно крупные премии, а главные и ведущие библиотекари получают больше в их библиотеке, поэтому сложности есть только на первых ступенях профессии. При этом в других городских библиотеках, как ему известно, есть зарплаты в 6 тысяч рублей.


Конечно, он предпочёл бы получать больше, но из сферы не уходит, потому что ему нравится, что можно не только работать с книгами и обслуживать читателей, но и творчески развиваться в удобном режиме. «Если жить с умом, то этих средств может хватить на нормальную жизнь, как бы это странно ни звучало. Я живу вполне нормально и не сказал бы, что в чём-то себя ограничиваю: отлично питаюсь, хожу в тренажёрный зал, стригусь в нормальных салонах (не за 200 рублей), хожу в кино и всевозможные заведения несколько раз в месяц. Правда, чтобы купить, к примеру, мебель, путёвку куда-либо и какую-то нормальную одежду, приходится подкапливать», — описывает свою жизнь Сергей.


Зарплаты ниже, чем в сельском хозяйстве, бывают в сфере культуры и науки
Зарплаты ниже, чем в сельском хозяйстве, бывают в сфере культуры и науки

Он добавляет, что на квартиру копить сложновато, поэтому приходится брать подработку. И снимать квартиру было бы сложно, но у них общий бюджет с девушкой, поэтому двоим им хватает денег.


Антон А. (имя изменено. — М.Т.) работает старшим лаборантом в институте СО РАН с окладом в 16 489 рублей в месяц, но на 0,5 ставки, поэтому зарплата — половина от этой суммы (8244,5 рубля. — М.Т.). «Насколько мне известно, ситуация не сильно отличается от других научно-исследовательских институтов: ставки сами по себе маленькие, причём из-за их ограниченного количества многие сотрудники, в основном студенты, аспиранты, получают 0,1 или 0,5 ставки. Для законности этого у меня в трудовом договоре просто прописано, что рабочий день понедельник – пятница с 13:00 до 16:40», — сообщает Антон.


Но помимо зарплаты у него бывают надбавки за счёт грантов и различные стипендии: «Но смешную зарплату это, конечно, не объясняет. При этом важно, что по теме моего исследования необходимые реактивы и оборудование всегда есть, большая часть грантовых денег идут, как правило, на них», — подчёркивает Антон.

Сферу он не меняет, потому что давно для себя решил, что хочет заниматься наукой: «А академическая наука, к сожалению, совершенно неприбыльная у нас. По окончании аспирантуры думаю вместо сферы просто сменить страну».


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