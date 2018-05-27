Небоскрёб из панелей
Над Инёй выросла панельная высотка — жители рассказали, зачем переезжают в микрорайон на отшибе
В микрорайоне Весенний на улице Заречная сдали первую в Сибири панельную высотку — 25-этажку из собственных панелей нового производства построил «Первый строительный фонд». Дом, по заверениям застройщика, ни в чём не будет уступать кирпичным новостройкам. Корреспонденты НГС попали в необычный дом и узнали, чем новые панели отличаются от старых и зачем новосибирцы переезжают в микрорайон на отшибе.
В середине мая в Новосибирске сдали первую панельную 25-этажку. Дом вырос в микрорайоне «Весенний» над Инёй и, по заверению застройщика — компании «Первый строительный фонд» («ПСФ»), стал первой в Сибири панельной высоткой.
Из панелей сегодня строят большую часть доступного жилья в городе, и для этой технологии высотка — прорыв. Главные опасения покупателей квартир в компании постарались предотвратить ещё на стадии проектирования: например, конструкция дома рассчитана на 7-балльное землетрясение (что почти исключено в Новосибирске), а лифты могут перевозить пожарные подразделения — они огнестойкие и могут работать даже при включении противодымной вентиляции.
Проект 25-этажки для «Весеннего» разработали в Москве, а построили из панелей местного производства — их делают на новом заводе «Арматон», который входит в группу «ПСФ». По сути, это бутерброд из двух слоёв бетона толщиной в 80 мм снаружи и 160 мм внутри, и базальтового утеплителя толщиной 160 мм.
— Использование таких панелей делает дом энергоэффективным, а также создается защита квартир от уличного шума. В целом внешние трехслойные панели с утеплителем по своим техническим характеристикам сродни полностью кирпичному строительству, — уверяют в компании.
Новая технология, как предполагали в компании, сделает дома не только тёплыми, но и красивыми: внешнюю отделку планировали делать сразу в заводских условиях, но строящиеся сегодня 16-этажки следующей очереди мало чем внешне отличаются от любых других панельных строек. Даже декор в виде изящных кружевных «ушек» с первоначальных эскизов убрали, на уже построенных домах их тоже нет — остались только «рожки».
Не удалось пока сократить и срок строительства: Майис Мамедов, говоря о новой технологии, заявлял, что собрать 17-этажный конструктор из панелей можно будет за 2 месяца, а 25-этажный — за полгода, но первоначальный срок сдачи, анонсированный в конце 2015 года, сдвинули с III квартала 2017 года на II квартал 2018-го. Правда, заверили в компании, сейчас сроки строительства сокращаются и дома следующей очереди вполне могут быть сданы досрочно.
Всего в 25-этажной «панельке» 223 квартиры площадью 42,63–76,21 кв. м. Значительная часть квартир — разные вариации «двушек» и «однёшек». 3-комнатная здесь только одна, на первом этаже. В компании такой перекос планировок объясняют отсутствием дефицита «трёшек» — их достаточно много в 16-этажных панельных домах и в «кирпиче», там на них и спрос выше.
На старте строительства квартиры продавали от 40 тысяч рублей за «квадрат»: цена зависела от площади, этажа и вида из окна — на реку и лес, на новостройки «Весеннего» или на частный сектор. К сдаче дома свободных квартир у застройщика уже не осталось, а на перепродаже их было всего три со стоимостью от 1,95 млн за «однёшку» в 42,63 квадрата до 2,42 млн рублей за «двушку» в 50 квадратов.
Подход к дому пока не благоустроен: вместо заасфальтированного проезда — временные бетонные плиты, вместо газонов — глина, а возле украшенного шариками подъезда — табличка с извинениями перед жителями за неудобство. Рядом за забором — ещё одна «панелька», которую тоже достроят в этом году.
Зато подъезд для панельного дома экономкласса неожиданно роскошный: большой, светлый, украшенный панно, с вместительной колясочной перед входом в жилую часть. Его даже можно было бы назвать «парадной», потому что и почтовые ящики расположены не здесь, а с другой стороны, по направлению к запасному входу.
В высотке 4 лифта, а этаж разделён на 2 части, так что на одной площадке по 4–5 квартир. Примерно две трети квартир уже переданы новым владельцам, последние ключи от квартир верхних этажей будут вручать в конце мая, и в доме отовсюду слышны перфораторы. Например, на звук ремонта на третьем этаже корреспонденты НГС пришли с первого. Владелец квартиры Виталий рассказал, что сам живёт в «Весеннем», но в кирпичном доме, а «двушку» в панельном купил для дочери.
Новым домом Виталий оказался в целом доволен, разве что стены в квартире, которую им передали под самоотделку, могли бы быть хоть немного подготовлены.
— Панели хорошие, потолки ровные, можно только чуть-чуть затереть, — оглядывает он серые стены. — Планировка пойдёт. Но немножко грузят проёмы, тяжело смотрятся — повыше бы, а то как подвальные.
Сделать перепланировку в 25-этажке нельзя: все стены здесь несущие, конструкция жёсткая. При этом в соседнем, тоже панельном доме такая возможность есть — там несущая только «коробка». В компании такое решение объясняют, в частности, необходимостью исключить изменение веса дома, давления на фундамент.
Директор RID Analytics Елена Ермолаева считает, что покупателей это вряд ли отпугнёт: вопросы перепланировки становятся актуальными в жилье более высокого класса, в экономе их делают гораздо реже.
— Проблема не сделать её [перепланировку], проблема её узаконить, это разные вещи, — возражает управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон. — Перепланировка делается где угодно и кем угодно. <…> Но у нас нет проверок в отношении целостности конструктива объекта в целом, то есть пока не нагрянет, люди не обращают на это внимания.
Первый панельный дом в «Весеннем», на улице Заречная, 23, сдали в прошлом году. Жительница одной из его квартир Александра на вопрос об особенностях новой технологии в быту со смехом говорит: «Как обычная хрущёвка советская, ничем не отличается».
— Зимой очень тепло, даже жарко. Весной, когда отключают отопление, а погода ещё не очень тёплая, ужасно холодно, — рассказала она. — Стены кривые: если взять уровень, то где-то на сантиметр, наверное, наклонены. Когда заехали — вроде ничего, а когда двери межкомнатные поставили, увидели, что косяки дверные неровно стоят. Но тут уже ничего не поделаешь.
Соседей по площадке Александра не слышит, а вот соседей сверху и снизу слышно отлично, но в кирпичных домах проблема такая же, замечает девушка. Виталий с улыбкой добавляет: утром и вечером иногда слышно, как соседки цокают каблучками, проходя мимо квартиры.
На обслуживание домов жители не жалуются: лампочки меняют исправно, дворники убирают территорию каждый день, летом по микрорайону ходит кар, который смачивает пыль на проездах. Обходится обслуживание в 30,5 рубля с 1 кв. м — Александра считает стоимость высокой, в месяц с «двушки» получается 1,5 тысячи рублей. При этом охраны на территории она не видела, а консьерж из их дома перебралась в следующий сданный.
Самим микрорайоном жители довольны: тихо, речка рядом, над речкой лес с горнолыжным спуском — «почти как за городом». Некоторые переезжают сюда из других частей Первомайки, чтобы не менять район. По мнению Григория Якобсона, «Весенний» выбирают и те, кто работает в Академгородке, в Кольцово или на левом берегу вблизи нового моста. В частности и потому, что жильё в Академгородке и даже в Кольцово заметно дороже.
Впрочем, тех, кто работает в центре, в «Весеннем» тоже немало. Часть из них добирается на автомобилях, автобусах или маршрутках по вечно стоящей Большевистской, часть — на электричках: станция Разъезд Иня находится в 10–15 минутах пешком от микрорайона и объединяет две пригородные ветки, так что утром и вечером электрички ходят каждые 10 минут, на дорогу уходит ещё 20.
В микрорайоне достаточно магазинов и аптек, есть стоматология, а вот в поликлинику придётся выбираться либо в район станции Сибирская, либо на другой берег Ини, на Ключ-Камышенское плато. Детский сад в микрорайоне есть, но его, говорит Павел, не хватает. Ещё один детский сад, тоже на 280 мест, но более современный, застройщик планирует построить в ближайшее время: для него уже выделили землю в строящейся панельной очереди и готовят проект — к концу июня он будет разработан, а осенью должно начаться строительство. А вот новую школу, которую строят рядом с существующим детским садом, откроют уже в этом году.
Больше всего жители ждут набережную вдоль Ини. Она вошла в десятку проектов-победителей, собрав больше всего голосов жителей Первомайки, но победить не смогла, и теперь вопрос с финансированием отложен, хотя в мэрии обещали, что все 10 проектов реализуют к 2022 году.
Пока благоустройством здесь занимаются своими силами: застройщик заасфальтировал парковку для автомобилей вдоль реки и отсыпал щебнем небольшую дорожку, по которой прогуливаются мамы с колясками, а жители сами обустроили несколько лесенок, ведущих от дворов к воде.
Подземных парковок здесь мало, новую строят сейчас под будущей секцией дома
Сейчас в микрорайоне уже живёт несколько тысяч человек, «ПСФ» планирует построить ещё как минимум 8 панельных домов и ещё одну кирпичную секцию. Архитектор Александр Ложкин высотную застройку окраин не одобряет — даже высокотехнологичную.
— Мы все прекрасно знаем, что подобное строительство ведёт к перегрузке улично-дорожных сетей, социальной инфраструктуры и так далее, — очень много негативных последствий, которые возникают при таком строительстве, — заметил он.
По его словам, сейчас правительство работает над новыми стандартами жилья, которые позволят избежать проблем новых микрорайонов и более внимательно относятся к созданию качественной среды проживания в них.
Впрочем, очевидных плюсов новых технологий — скорость строительства, вариативность архитектуры и планировок домов — он отрицать не стал. По новым технологиям кроме «ПСФ» дома строят «ТДСК» и ГК «Химметалл», которые тоже модернизировали свои производства и теперь, вероятно, станут главными конкурентами для застройщиков, которые используют старые типовые проекты.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова