Небоскрёб из панелей

В микрорайоне Весенний на улице Заречная сдали первую в Сибири панельную высотку — 25-этажку из собственных панелей нового производства построил «Первый строительный фонд». Дом, по заверениям застройщика, ни в чём не будет уступать кирпичным новостройкам. Корреспонденты НГС попали в необычный дом и узнали, чем новые панели отличаются от старых и зачем новосибирцы переезжают в микрорайон на отшибе.

В середине мая в Новосибирске сдали первую панельную 25-этажку. Дом вырос в микрорайоне «Весенний» над Инёй и, по заверению застройщика — компании «Первый строительный фонд» («ПСФ»), стал первой в Сибири панельной высоткой.







Из панелей сегодня строят большую часть доступного жилья в городе, и для этой технологии высотка — прорыв. Главные опасения покупателей квартир в компании постарались предотвратить ещё на стадии проектирования: например, конструкция дома рассчитана на 7-балльное землетрясение (что почти исключено в Новосибирске), а лифты могут перевозить пожарные подразделения — они огнестойкие и могут работать даже при включении противодымной вентиляции.







Стены новых панельных домов — это фактически бутерброд из бетона и утеплителя





Проект 25-этажки для «Весеннего» разработали в Москве, а построили из панелей местного производства — их делают на новом заводе «Арматон», который входит в группу «ПСФ». По сути, это бутерброд из двух слоёв бетона толщиной в 80 мм снаружи и 160 мм внутри, и базальтового утеплителя толщиной 160 мм.







— Использование таких панелей делает дом энергоэффективным, а также создается защита квартир от уличного шума. В целом внешние трехслойные панели с утеплителем по своим техническим характеристикам сродни полностью кирпичному строительству, — уверяют в компании.







В новой очереди строят ещё два панельных дома с двором без машин, новые 25-этажки должны появиться только в следующих очередях





Новая технология, как предполагали в компании, сделает дома не только тёплыми, но и красивыми: внешнюю отделку планировали делать сразу в заводских условиях, но строящиеся сегодня 16-этажки следующей очереди мало чем внешне отличаются от любых других панельных строек. Даже декор в виде изящных кружевных «ушек» с первоначальных эскизов убрали, на уже построенных домах их тоже нет — остались только «рожки».







Не удалось пока сократить и срок строительства: Майис Мамедов, говоря о новой технологии, заявлял, что собрать 17-этажный конструктор из панелей можно будет за 2 месяца, а 25-этажный — за полгода, но первоначальный срок сдачи, анонсированный в конце 2015 года, сдвинули с III квартала 2017 года на II квартал 2018-го. Правда, заверили в компании, сейчас сроки строительства сокращаются и дома следующей очереди вполне могут быть сданы досрочно.







Панельную высотку спроектировали с разным расположением и остеклением лоджий, так что выглядит она совсем не типовой





Всего в 25-этажной «панельке» 223 квартиры площадью 42,63–76,21 кв. м. Значительная часть квартир — разные вариации «двушек» и «однёшек». 3-комнатная здесь только одна, на первом этаже. В компании такой перекос планировок объясняют отсутствием дефицита «трёшек» — их достаточно много в 16-этажных панельных домах и в «кирпиче», там на них и спрос выше.







На старте строительства квартиры продавали от 40 тысяч рублей за «квадрат»: цена зависела от площади, этажа и вида из окна — на реку и лес, на новостройки «Весеннего» или на частный сектор. К сдаче дома свободных квартир у застройщика уже не осталось, а на перепродаже их было всего три со стоимостью от 1,95 млн за «однёшку» в 42,63 квадрата до 2,42 млн рублей за «двушку» в 50 квадратов.











Подход к дому пока не благоустроен: вместо заасфальтированного проезда — временные бетонные плиты, вместо газонов — глина, а возле украшенного шариками подъезда — табличка с извинениями перед жителями за неудобство. Рядом за забором — ещё одна «панелька», которую тоже достроят в этом году.











Зато подъезд для панельного дома экономкласса неожиданно роскошный: большой, светлый, украшенный панно, с вместительной колясочной перед входом в жилую часть. Его даже можно было бы назвать «парадной», потому что и почтовые ящики расположены не здесь, а с другой стороны, по направлению к запасному входу.







Этаж разделён на две площадки по 4–5 квартир





В высотке 4 лифта, а этаж разделён на 2 части, так что на одной площадке по 4–5 квартир. Примерно две трети квартир уже переданы новым владельцам, последние ключи от квартир верхних этажей будут вручать в конце мая, и в доме отовсюду слышны перфораторы. Например, на звук ремонта на третьем этаже корреспонденты НГС пришли с первого. Владелец квартиры Виталий рассказал, что сам живёт в «Весеннем», но в кирпичном доме, а «двушку» в панельном купил для дочери.







Квартиры владельцам передают под самоотделку, но делать перепланировки в 25-этажке нельзя





Новым домом Виталий оказался в целом доволен, разве что стены в квартире, которую им передали под самоотделку, могли бы быть хоть немного подготовлены.







— Панели хорошие, потолки ровные, можно только чуть-чуть затереть, — оглядывает он серые стены. — Планировка пойдёт. Но немножко грузят проёмы, тяжело смотрятся — повыше бы, а то как подвальные.







Сделать перепланировку в 25-этажке нельзя: все стены здесь несущие, конструкция жёсткая. При этом в соседнем, тоже панельном доме такая возможность есть — там несущая только «коробка». В компании такое решение объясняют, в частности, необходимостью исключить изменение веса дома, давления на фундамент.







В каркасно-кирпичных домах, говорят жители, проблемы те же, что и в панельных, — в первую очередь слышимость между этажами





Директор RID Analytics Елена Ермолаева считает, что покупателей это вряд ли отпугнёт: вопросы перепланировки становятся актуальными в жилье более высокого класса, в экономе их делают гораздо реже.







— Проблема не сделать её [перепланировку], проблема её узаконить, это разные вещи, — возражает управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон. — Перепланировка делается где угодно и кем угодно. <…> Но у нас нет проверок в отношении целостности конструктива объекта в целом, то есть пока не нагрянет, люди не обращают на это внимания.







Александра отметила тепло новых панельных квартир, но стены, говорит девушка, могли бы быть и ровнее





Первый панельный дом в «Весеннем», на улице Заречная, 23, сдали в прошлом году. Жительница одной из его квартир Александра на вопрос об особенностях новой технологии в быту со смехом говорит: «Как обычная хрущёвка советская, ничем не отличается».







— Зимой очень тепло, даже жарко. Весной, когда отключают отопление, а погода ещё не очень тёплая, ужасно холодно, — рассказала она. — Стены кривые: если взять уровень, то где-то на сантиметр, наверное, наклонены. Когда заехали — вроде ничего, а когда двери межкомнатные поставили, увидели, что косяки дверные неровно стоят. Но тут уже ничего не поделаешь.







Соседей по площадке Александра не слышит, а вот соседей сверху и снизу слышно отлично, но в кирпичных домах проблема такая же, замечает девушка. Виталий с улыбкой добавляет: утром и вечером иногда слышно, как соседки цокают каблучками, проходя мимо квартиры.







В микрорайоне чисто, и борются здесь активисты в основном с собачниками, которые не убирают за питомцами, — даже расставили по всему «Весеннему» таблички





На обслуживание домов жители не жалуются: лампочки меняют исправно, дворники убирают территорию каждый день, летом по микрорайону ходит кар, который смачивает пыль на проездах. Обходится обслуживание в 30,5 рубля с 1 кв. м — Александра считает стоимость высокой, в месяц с «двушки» получается 1,5 тысячи рублей. При этом охраны на территории она не видела, а консьерж из их дома перебралась в следующий сданный.







Жители любят микрорайон за тишину, зелень и речку — здесь даже можно поймать судака или язя





Самим микрорайоном жители довольны: тихо, речка рядом, над речкой лес с горнолыжным спуском — «почти как за городом». Некоторые переезжают сюда из других частей Первомайки, чтобы не менять район. По мнению Григория Якобсона, «Весенний» выбирают и те, кто работает в Академгородке, в Кольцово или на левом берегу вблизи нового моста. В частности и потому, что жильё в Академгородке и даже в Кольцово заметно дороже.







Станция объединяет две ветки, так что электрички в центр ходят довольно часто





Впрочем, тех, кто работает в центре, в «Весеннем» тоже немало. Часть из них добирается на автомобилях, автобусах или маршрутках по вечно стоящей Большевистской, часть — на электричках: станция Разъезд Иня находится в 10–15 минутах пешком от микрорайона и объединяет две пригородные ветки, так что утром и вечером электрички ходят каждые 10 минут, на дорогу уходит ещё 20.







Ещё один детский сад здесь обещают начать строить осенью, а вот в новую школу местные дети пойдут уже в этом году





В микрорайоне достаточно магазинов и аптек, есть стоматология, а вот в поликлинику придётся выбираться либо в район станции Сибирская, либо на другой берег Ини, на Ключ-Камышенское плато. Детский сад в микрорайоне есть, но его, говорит Павел, не хватает. Ещё один детский сад, тоже на 280 мест, но более современный, застройщик планирует построить в ближайшее время: для него уже выделили землю в строящейся панельной очереди и готовят проект — к концу июня он будет разработан, а осенью должно начаться строительство. А вот новую школу, которую строят рядом с существующим детским садом, откроют уже в этом году.







Сейчас в школу ребята ходят через частный сектор, где даже нет дороги, — ближайшая, № 144, находится на улице Героев Революции





Больше всего жители ждут набережную вдоль Ини. Она вошла в десятку проектов-победителей, собрав больше всего голосов жителей Первомайки, но победить не смогла, и теперь вопрос с финансированием отложен, хотя в мэрии обещали, что все 10 проектов реализуют к 2022 году.







Вдоль берега гуляют с детьми и жарят шашлыки: через каждые 10 шагов здесь можно наткнуться на брошенные одноразовые мангалы и кострища





Пока благоустройством здесь занимаются своими силами: застройщик заасфальтировал парковку для автомобилей вдоль реки и отсыпал щебнем небольшую дорожку, по которой прогуливаются мамы с колясками, а жители сами обустроили несколько лесенок, ведущих от дворов к воде.







Подземных парковок здесь немного, в основном машины стоят во дворах, но застройщик обещает новые очереди строить по концепции «двор без машин», оборудовав для них места за пределами домов





Подземных парковок здесь мало, новую строят сейчас под будущей секцией дома № 21. Впрочем, она будет весьма скромной: всего на сотню автомобилей. Большая часть машин сегодня припаркована во дворах и вдоль набережной, хотя в новые дворы застройщик обещает их не пустить, организовав там что-то вроде скверов с дорожками.





«Весенний» по численности населения уже приближается к небольшому городу-спутнику





Сейчас в микрорайоне уже живёт несколько тысяч человек, «ПСФ» планирует построить ещё как минимум 8 панельных домов и ещё одну кирпичную секцию. Архитектор Александр Ложкин высотную застройку окраин не одобряет — даже высокотехнологичную.





— Мы все прекрасно знаем, что подобное строительство ведёт к перегрузке улично-дорожных сетей, социальной инфраструктуры и так далее, — очень много негативных последствий, которые возникают при таком строительстве, — заметил он.





По его словам, сейчас правительство работает над новыми стандартами жилья, которые позволят избежать проблем новых микрорайонов и более внимательно относятся к созданию качественной среды проживания в них.





Новые технологии позволят строить быстро, но разнообразно





Впрочем, очевидных плюсов новых технологий — скорость строительства, вариативность архитектуры и планировок домов — он отрицать не стал. По новым технологиям кроме «ПСФ» дома строят «ТДСК» и ГК «Химметалл», которые тоже модернизировали свои производства и теперь, вероятно, станут главными конкурентами для застройщиков, которые используют старые типовые проекты.





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