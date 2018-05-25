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Сбежали из детства

Репортаж: тысячи выпускников гуляли по Новосибирску — НГС подсмотрел, как они отмечали конец учёбы

25 мая почти для восьми тысяч новосибирских школьников прозвенел последний звонок. Казалось, ещё совсем недавно их самой большой проблемой была забытая дома тетрадь с домашним заданием, а сегодня они прощаются с детством — впереди экзамены, университет и взрослая жизнь. Несмотря на непогоду, радостные школьники отправились нарядными гулять по улицам города — делали селфи, смеялись и танцевали, чтобы хоть немного согреться под дождём. Корреспонденты НГС прогулялись вместе с выпускниками по Новосибирску.

Сбежали из детства


25 мая вновь для тысяч новосибирских школьников прозвенел последний звонок — в этом году 11-й класс закончили 7788 учеников в 213 школах города. Перед торжественной линейкой в школе гордые мамы фотографируются с сыновьями, которые выше их уже на голову, и, кажется, не верят, что дети так быстро повзрослели, — лучшие фото читателей мы публиковали в режиме онлайн. Девочки обнимаются с учительницами, те еле сдерживают слёзы перед концертом.


Сбежали из детства


Мода на советскую школьную форму — тёмное платье и белый нарядный фартук — постепенно сходит на нет, всё меньше классов выбирают её для праздника. Школьницы всё чаще надевают обычные светлые блузки и тёмные юбки. Но школьный вальс до сих пор — неизменная традиция.


Сбежали из детства


В гимназии № 1 выпускники подготовили концерт для учителей и родителей. Зал зашёлся громкими аплодисментами, когда один из мальчишек вышел на сцену и сказал, что посвящает следующую песню учительнице Оксане Анатольевне.


Сбежали из детства


Уставшие от длинных линеек и напутственных речей школьники по традиции идут обедать в KFC на Красном проспекте — выпускников здесь столько, что можно провести ещё один концерт. Они лениво потягивают газировку и уплетают картошку фри, споря, куда же пойти вечером.


Сбежали из детства


Погода в этом году подвела выпускников: с утра зарядил дождь, а температура воздуха не поднималась выше +10. Прогуляться нарядными с лентами по городу многие не рискнули, кутались в пальто и тёплые куртки — скидывали верхнюю одежду на лавки для фотографий и тут же спешили одеться.


Сбежали из детства


Но погода не испортила им настроения — ленты выпускников вязали прямо поверх курток, чтобы издалека было видно, кто сегодня гуляет.


Сбежали из детства


Во взрослую жизнь некоторые выпускники входят с лоском — катаются на лимузине по центру города. Может, это аналогия с новогодней приметой «Как встретишь, так проведёшь»? Пожелаем им, чтобы всё сработало.


Сбежали из детства


Года идут, но любовь к Сергею Жукову и группе «Руки вверх!» среди старшеклассниц не угасает. И пусть песни уже старше самих старшеклассниц, это не мешает им дружно петь в Первомайском сквере вечные строки «А я мучаюсь от боли со своей любовью, фотографии в альбоме о тебе напомнят».


Сбежали из детства


Старшие классы — время первой любви. Пока одноклассники шумят и балагурят толпой, робкие влюблённые парочки прогуливаются по набережной, трепетно держась за руки.



Сбежали из детства


Чем ближе вечер, тем больше компаний собирается возле известных памятников — на Монумент Славы приходят, чтобы пойти праздновать дальше.


Сбежали из детства


А кто-то уже после 14:00 был не в силах отмечать в центре.


Сбежали из детства


Обновлённая набережная притягивает выпускников — здесь вдали от глаз взрослых они собираются классами, танцуют, читают рэп, да и просто сидят на новенькой плитке.


Сбежали из детства


В свой последний день детства школьники отправились кататься на каруселях и радовались, не скрывая эмоций.


Сбежали из детства


А уже 28 мая для выпускников начнутся настоящие испытания — в понедельник тем, кто выбрал информатику и географию, предстоит сдать ЕГЭ. Недавно мы составили тест из реальных заданий ЕГЭ — попробуйте ответить на 15 вопросов по пяти самым популярным предметам.


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