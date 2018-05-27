«Обещал приехать в Бийск на яхте и отвезти меня на Ямайку»

Гибель студента СГУПСа: два года назад он чудом спасся — друзья называли его гением математики

19-летний Дмитрий П.
19-летний Дмитрий П.

Вечером 24 мая возле общежития СГУПСа обнаружили тело 19-летнего Дмитрия П. Первокурсник выпал из окна кухни, которое, по словам студентов, открыли буквально на несколько минут, чтобы проветрить помещение, — обычно это окно держат накрепко закрытым. Однокурсники отзываются о погибшем как о тихом и нелюдимом студенте, который средне учился, тогда как одноклассники по лицею называют Дмитрия гением математики и неисправимым романтиком. По словам друзей, незадолго до гибели он перевёлся на факультет мечты. Подробности — в материале обозревателя НГС.

Вечером 24 мая в 23:00 с пятого этажа общежития Сибирского государственного университета путей сообщения выпал 19-летний Дмитрий П. Следственный комитет уже проводит проверку по факту обнаружения тела студента. 


По словам студентов, живущих в общежитии СГУПСа, Дмитрий выпал из окна кухни общежития. «У нас окно это постоянно, вообще всегда закрыто, — рассказала корреспонденту НГС студентка Анастасия. — Но когда на кухне долго готовят, его открывают, совсем ненадолго. Вчера кухню сильно закоптили и буквально на несколько минут открыли проветрить». 


Кухня общежития на пятом этаже 
Кухня общежития на пятом этаже 


«Мы сидели в комнате, услышали звук, как шлепок, очень громкий. Потом крики. Я вышел посмотреть, увидел тело... Потом подъехала сначала скорая, потом полиция. Полиция вообще часов до трёх [ночи] была», — вспоминает студент Иван. 


По общежитию ходит слух, что у погибшего были проблемы с учёбой, однако однокурсники Дмитрия уверяют, что это не так: Дмитрий скорее был «средним студентом». 


«Учился обычно, старался много, — рассказала корреспонденту НГС студентка Ксения Лоншакова. — Он был не очень общительным, поэтому про его студенческую жизнь ничего не знаю». 


По словам студентов, не так давно Дмитрий перевёлся с факультета УТТК на факультет «Мосты и тоннели». 


«Скромный, тихий, нормально со всеми общался, ни с кем не ругался, — вспоминает Дмитрия студент УТТК. — Потом перевёлся на другой факультет». 


Близкие друзья Дмитрия рассказывают, что он был родом из Бийска, там учился в бийском лицее. Мать его работает педагогом, у отца есть свой бизнес. Одноклассники по лицею называют Дмитрия чуть ли не гениальным математиком. 


«Он был достаточно замкнутый человек, — объясняет выпускник бийского лицея Даниил Иванов. — Один из умнейших людей в моей жизни. О чём мечтал, сказать не могу, увы. Но если и мечтал, то точно не о чём-то приземлённом». 


Общежитие СГУПСа, где жил Дмитрий
Общежитие СГУПСа, где жил Дмитрий


Друзья по лицею вспоминают, что Дмитрий хорошо пел и играл на гитаре. Но всё это продолжалось, по словам близкого друга погибшего Александра Обухова, до февраля 2016 года, когда с Дмитрием произошёл несчастный случай: он едва не утонул в бассейне, его тогда «просто чудом спасли». Некоторое время парень пролежал в коме. 


«После этого особо ничем не увлекался, — объясняет Обухов. — Учился, учился. Раньше, да, на гитаре играл. А после этого — только учился и читал. Читал много, книги постоянно покупал. Очень любил фантастику». 


По словам Александра, недавно Дмитрий перевёлся на факультет мечты — изначально ему не хватило баллов для поступления туда, но потом «поднапрягся». При этом у Дмитрия были тройки, но только по гуманитарным предметам. 


«Он всегда говорил, что гуманитарные предметы ему не важны, — подчёркивает Обухов. — Вообще [Дмитрий] человек необщительный, скрытный. Я один из немногих, с кем он вообще общался». По словам Александра, Дмитрий никогда не говорил ему о каких-то проблемах. Обухов только знал, что Дмитрий не очень хорошо ладил с соседями по комнате в общежитии. «Они мешали учиться, музыку слушали. Но это минимальные проблемы, и они были несущественны для него», — объясняет Александр. 


Недавно Дмитрий перевёлся на факультет «Мосты и тоннели» 
Недавно Дмитрий перевёлся на факультет «Мосты и тоннели» 


«Это был очень светлый и позитивный человек, — вспоминает погибшего его близкая подруга Анастасия Зарубина. — Всегда мог поддержать в любой ситуации. Он очень любил свою младшую сестру». 


По словам девушки, Дмитрий не пил и не курил — он «мог веселиться без всяких дополнительных веществ». 


«Мечты у него были прям совсем заоблачными, — рассказывает Зарубина. — Он был романтиком и математиком. Он обещал отвезти меня на Ямайку, на яхте, на которую он сам заработает. Говорил, что приедет за мной в Бийск в белом костюме и отвезёт меня на Ямайку из Бийска». 


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