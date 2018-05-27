Lexus BBB разогнал людей на Красном проспекте, а толпа бегунов заставила своими авто лужайку у ГПНТБ

В новом, 74-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: мастер-класс по стоянке сразу на трёх местах, заблокированный эвакуационный выход в МФЦ и толпа спортсменов, которая заставила своими машинами зелёную лужайку возле ГПНТБ.





Начинает выпуск очередной Lexus с оберегающей «полицейской» серией номеров ВВВ. С такими можно стоять на тротуарной плитке Красного проспекта у тысяч горожан на виду, и ничего тебе не будет.













«Во дворе дома 34 по улице Максима Горького. Синий "Солярис" перекрывает пешеходную дорожку, не давая пройти к подъездам. И так каждый день», — пишет нам читательница Евгения.













«На Максима Горького, 79, парковка возле офисного центра. Девушка постоянно паркует так автомобиль и отказывается перепарковываться», — возмущена Мария.















Ни одна площадка не должна пропасть — всё под парковку. А пешеходы пусть лезут на ограждение.













«В МФЦ на площади Труда не в первый раз вижу "чудака" из Казахстана — поставил свой танк прямо против аварийного выхода. И никому из охранников и дела нет. Сообщить в МЧС и полицию?» — задаётся вопросом читатель Денис.













«Каждый день хоть одним колесом, да заедет. Край газона и вдавленный поребрик — его работа», — сообщает Юрий.















Чёрная «Камри» РРР в пешеходной зоне на знаменитом перекрёстке Советской и Ленина.













«Куча припаркованных машин прям в сквере ГПНТБ на соревнованиях. Видно, бегунам в этот день негде было запарковаться, кроме как внаглую прям на траве в парке. Спорт спортом, но зачем портить своими машинами парки?» — переживает Максим.













«Горский микрорайон, 86. Всегда есть возле дома свободные места, но приглянулся маленький кусок газона товарищу», — пишет читатель Денис.















«Каждый день, прогуливаясь с коляской, сталкиваемся с тем, что нам приходится обходить данный "Лексус" по проезжей части. Ибо ему наплевать на пешеходов, постоянно паркует своё авто именно так. Притом что рядом абсолютно свободная парковка», — рассказывает Екатерина.















«Мерседес» с интересной серией номеров ХАМ уютно пристроился на траве.













Ну а этот «Мерседес» пробрался вглубь оживлённой пешеходной зоны прямо на площади Ленина. А почему нет — никто же не сделает замечание, побоятся старенького уже «Мерседеса».







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