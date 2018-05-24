«Где дороги?»: даже «Лексус» — слабак

Внедорожник погрузился в трясину в Заельцовском парке, а на улице Мира из-за ямы обвалился угол дома

В 6-м выпуске проекта «Где дороги?»: серьёзные препятствия в Заельцовском парке, провалившийся новый тротуар в парке Дзержинского и незакрытые колодцы, в которые могут упасть горожане.





Открывает выпуск зарисовка с внедорожником «Лексус», это всё в городской черте. «В Заельцовском парке увидел. Ездить там нельзя», — делает вывод очевидец происшествия.















«Улица Линейная, 47. Весь участок улицы от Деповской до Рельсовой вот в таких ямах. Объезжать приходится по парковке типографии "Ва-банка". После дождя там образуются гигантские лужи (метров по 7 длиной), и водители, попадая в них, вызывают грязевой водопад на прохожих», — описывает бедствие читатель Анатолий.













Остатки дорожного покрытия на пересечении Кошурникова и Добролюбова.













«Кто должен всё-таки отвечать за дорогу от села Новолуговое до Выборной, которая идёт мимо СНТ "Горки" и "Горки-2"? Сейчас она находится в ещё более плачевном состоянии, чем в прошлом году, — асфальт вздыбился в нескольких местах. За ней никто не смотрит, а тем временем грузовики её убивают», — рассказывает читатель Алексей.













«На участке по Шевченко от Кирова до Нижегородской опасная дорога — вся в огромных ямах, невозможно проехать. По поводу этого участка много раз писали мэрии — никакой реакции», — пишет нам Олег.















«Участок улицы Индустриальная в Дзержинском районе, с каждым годом ситуация всё хуже и хуже! Ям всё больше, и они всё глубже», — возмущается читательница Нина.















«А как с крышкой люка, сколько ждать? Или до первой травмы, вырванных колёс и судебных разбирательств? Куда смотрят власти, или они не ездят по таким дорогам?» — ставит острые вопросы Артём с улицы Лобова.













Ещё один открытый колодец — на Добролюбова, 14. Легко не заметить и упасть.













«В ПКиО им. Дзержинского провалился асфальт, который сделали в 2016 году», — увидела непорядок читательница Татьяна.













«Это один из внутриквартальных проездов в самом начале Вокзальной магистрали. Бетонные плиты выщербились до предела, их давно пора заменить асфальтом», — выносит предложение Ольга.















«Яма на улице Мира между домами 27 и 28. Глубина 15 см. Весь день в неё попадают гружёные КАМАЗы и фуры на большой скорости. От ударов содрогаются дома 50-х годов постройки. От одного сегодня отвалился угол», — сообщает Евгений.















Ну а это знаменитая уже улица в Ленинском районе. «Озёра на Котовского, пересечение со Станиславского. Каждый год одно и то же, уже можно на картах именовать как "Котовские озёра". В прошлом году этот участок дороги заплатками положили, но этот муляж продержался пару недель», — рассказывают местные жители.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



«Крузак» на полмиллиона дешевле



У должников по штрафам ГИБДД отбирают машины и продают желающим с огромными скидками.







Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.