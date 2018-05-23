Тест-драйв: культовая у сибиряков «Камри» увеличилась в размерах и получила буйный салон под Lexus

Новая Toyota Camry наконец добралась до наших автолюбителей, в Америке, например, её продают вот уже больше года. Автомобиль долго ждали, гадали, каким он будет, улучшится ли управляемость, изменится ли интерьер, что станет с пространством салона. Изменилось всё полностью — японцы любят подчёркивать, что машина стала абсолютно новой и у неё другая тележка, построенная на глобальной платформе TNGA. Подробнее о Camry в кузове XV 70 — в обзоре НГС.АВТО.





«Камри» для потребителей в Сибири — особый автомобиль. Ему поклоняются, его уважают, верят в его надёжность. Круче, пожалуй, только Land Cruiser, но по продажам «Камри» заметно опережает внедорожник — и на первичке, и на вторичке.















Если посмотреть внимательно на новую «Камри» (предоставлена официальным дилером «Тойота центр Новосибирск Запад»), можно увидеть, что это своего рода реинкарнация суперпопулярного в своё время кузова XV40. Такая же форма фар с оттянутыми вниз внутренними уголками, такие же мощные рёбра по краям капота.















Спереди новая машина поражает своей огромной «пастью» бампера — «Камри» уже называют «усатой» или «бородатой». Выглядит агрессивно и солидно — и, главное, не скучно, как было на предыдущих моделях.















Облик сбоку формирует выштамповка, проходящая на уровне дверных ручек от арки до арки. Корма присела и автомобиль не кажется теперь слишком задранным сзади. Полностью поменялось восприятие профиля — раньше была «ванна», теперь отчасти спортивное авто.















Уменьшение клиренса на полсантиметра, до 155 мм, — тоже в копилку спортивности. Туда же — более низкая крыша. Зато другие габариты увеличились: длина теперь 4885 мм (плюс 3,5 сантиметра), ширина — 1840 мм (плюс 1,5 сантиметра). Колёсная база выросла на целых 5 сантиметров, до 2825 мм.















Сзади тоже есть что-то от 40-го кузова, крышка багажника имеет похожий взъём, а задние крылья формируют заметные плечи. Фары растянулись, сильно залезли на крылья — но особо модными они не выглядят. Просто обычные фары, похожие на десятки других.















Интерьер салона перешёл из разряда традиционной скучноватой архитектуры в разряд буйства линий в стиле Lexus. В центре здесь — S-образная загогулина, отбивающая от водителя дисплей мультимедиа и блок климата.















Такое решение формирует для человека за рулем определённый кокпит с уютной нишей перед рычагом АКП. Это модная тенденция, и японцы с ней справились.















Дизайн оформления дверей не такой изящный, как у передней панели. Здесь больше банальных решений, но материалы качественные, пластик мягкий, есть кожа и глянец.















На выбор предлагается несколько вариантов декоративных вставок, неплохо выглядит этот — с размашистым рисунком под дерево.















Мультимедийная система обзавелась нормальной логикой построения меню, приемлемой отзывчивостью. Большинство физических кнопок выглядят стильно и современно. Ещё бы на руле кнопки сделали понаряднее — здесь они просто чёрные и банальные. Сам руль полностью кожаный, без всяких вставок, с глянцевой нижней спицей.













На приборной панели посередине разместили достаточно большой дисплей, куда выводятся данные бортового компьютера, информация о работе различных электронных систем.















Сзади — диван, который теперь сильнее завален и опущен вниз. Расстояние до спинок передних кресел немного уменьшилось, но не настолько, чтобы что-то изменилось в логике потребительских предпочтений. Эта машина по-прежнему будет возить и чиновников, и большие семьи.















В богатых версиях у задних пассажиров будет сенсорный пульт управления мультимедийкой, климатом и электроприводом спинки — он встроен в подлокотник.















Багажник 493 литра, тут всё просто — пара крючков, органайзер для инструментов в подполе. Имеется удобная ручка для фиксации пола в приподнятом состоянии.















На этой машине стоят новый 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 249 л.с. и новый 8-ступенчатый автомат. Сплошная классика — атмосферник и гидротрансформатор. С этими агрегатами «Камри» берёт первую сотню за 7,7 секунды. Но большинство будет покупать более спокойный 2,5-литровый вариант.















Японцы уверяют, что значительно улучшили шумоизоляцию: использовали новые материалы, большее количество слоев защиты, — это позволило сделать машину комфортней в акустическом плане.















Новая платформа, увеличенная ширина, уменьшенный клиренс, повышенная жёсткость кузова, использование высокопрочных сталей — все это сделало «Камри» более приятным в управлении автомобилем. Небольшие крены, отзывчивый точный руль — теперь здесь современная электрорейка с мотором, установленным на самом корпусе рейки.













«Камри» не растеряла комфортности, мягкости хода — одно из главных качеств, за которые машина нравилась покупателям. Подвеска хорошо сглаживает трещины, острые края, но среди совсем крупных ям автомобилю делать нечего — просто будет задевать землю днищем и бамперами. Ареал обитания — асфальт.















На базовую версию «Камри» назначили маркетинговую цену — 1 399 000 рублей, её даже снизили по сравнению с предыдущим поколением. За эти деньги: двигатель 2,0 (150 л.с.), 6-скоростной автомат, светодиодная головная оптика, руль с кнопками, запуск двигателя кнопкой, электроусилитель руля, стеклоподъёмники с функцией «Авто».















Дальше идут ещё 6 комплектаций, максимальная стоит 2 341 000 рублей — тут уже и различные электронные системы безопасности, распознавание знаков, контроль разметки, активный круиз.















Конкуренты — Ford Mondeo, Mazda 6 — в базе стоят 1 385 000 рублей и 1 336 000 рублей соответственно, но затем по мере повышения степени оснащённости цены на автомобили примерно сравниваются. Самые богатые версии тоже переваливают за 2 миллиона.







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