«Пляжа не будет»

«Группа Мета», принадлежащая новосибирским девелоперам Мартыненковым, анонсировала новый проект на берегу Оби. Новый дом решили построить в нескольких минутах ходьбы от метро, а в перспективе, не стали отрицать в компании, комплекс может и расшириться. Корреспондент НГС выяснила все подробности о новой стройке у реки, а эксперты рассказали, как сделать район доступным и красивым — особенно для жителей противоположного берега.

«Группа Мета», в портфеле которой сегодня только один, но масштабный строящийся проект — «Ясный берег», анонсировала ещё один комплекс на берегу Оби. Правда, на этот раз на правом.







Как рассказали в компании, 15–16-этажный дом со спуском к реке появится на береговой линии на улице Закавказская, участок под строительство — около 1 га. Сейчас улица представляет собой небольшую петлю от Обской, переходящую в Бердский переулок. Улочка застроена преимущественно гаражами, частными домами и двухэтажками, только ближе к Обской стоят пара 9–11-этажек и высотка. Когда-то тут был речной порт, из которого отправляли зерно на Мелькомбинат: в справочнике 2ГИС ещё отмечена круглая башенка элеватора, но самой башенки уже нет.







Новый дом на берегу стилистически очень похож на кварталы соседнего «Европейского Берега»





В новом доме будет две секции на 303 квартиры, на последних этажах — свободной планировки с потолками высотой 4 м. 6 из 10 квартир застройщик обещает построить с видом на реку, а окна — увеличить и оснастить тонировкой и УФ-защитой.







Площади варьируются от 31 кв. м в студиях до 76 кв. м. В некоторых планировках, разработанных для семей с детьми, предусмотрели отдельный санузел у спальни родителей. И во всех квартирах есть или полноценные гардеробные, или вместительные ниши для них. Но акцент в «Мете» решили сделать на кухне-гостиной.







— При проектировании мы думали: в кухне-гостиной всегда будет «движняк». По сути, это сердце квартиры, ключевое место, и вокруг него уже выстраивалась планировка, — пояснил директор по маркетингу «Группы Мета» Тимофей Колоколов.







В каждом подъезде оставили место для 12 кладовых площадью 1,5–3 кв. м, будут также колясочная и велосипедная, а сами подъезды сделают сквозными. Возле дома устроят и спуск к реке, на огороженную террасу.







— Сейчас мы работаем над организацией берегоукрепления. Уже сейчас очевидно, что мы преобразим эту часть береговой линии.





— Пляжа не будет: пляжный отдых на Оби — это, скорее, сомнительное удовольствие, — заметили в компании.







Подземного паркинга на территории не предусмотрено — вместо него организуют открытый наземный на 162 места на двух уровнях, причём для жителей парковки будут бесплатными. На первом этаже застройщик оставил место для коммерческих помещений — под магазин с кофейней или пекарней и детский сад.







Сейчас «Группа Мета» завершает подготовительные работы и к строительству рассчитывает приступить к 1 июля, а закончить его — в два этапа: одну секцию сдадут к концу 2019 года, вторую — к маю 2020-го. Цены на квартиры пока не озвучивают — ведут изучение спроса, но Тимофей Колоколов заверил, что они будут соответствовать заявленному уровню комфорт-класса, а на старте, возможно, будут даже немного ниже.







Сегодня улица Закавказская застроена гаражами, частным сектором и старыми 2-этажками





Главные конкуренты нового проекта сейчас — дом «Марсель» и продолжающий расширяться «Европейский Берег», хотя, по информации независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, ближе к Большевистской может появиться ещё один-два дома от другого застройщика.







В «Марселе», который находится буквально в нескольких десятках метров от будущей стройки, сейчас завершают последнюю очередь проекта и самая дешёвая квартира со сдачей в начале 2020 года продаётся за 2,2 млн рублей — студия площадью 29 кв. м.







В «Европейском Береге», по информации сайта застройщика, на разных этапах строительства сейчас находятся 4 дома: два дома-квартала, которые обещают сдать в конце этого года и в конце следующего, и две «свечки». Цены на жильё стартуют с 1,55 млн рублей в доме со сдачей в II квартале 2020 года.







По словам Сергея Николаева, конкурировать с целым микрорайоном новому проекту будет непросто.







— «Сибакадемстрой» продаёт не просто квадратные метры, они говорят, что продают «образ жизни». В некотором смысле так и есть, — говорит эксперт. — У них больше по размеру участок, и если ты там купил [квартиру], у тебя будут решены многие проблемы. По крайней мере со школами, с садиками, кафешками в пределах дома. И по всей видимости, у них хватит денег, чтобы обустроить набережную.







В «Группе Мета» говорить о продлении набережной пока не готовы — это перспектива более отдалённая, чем срок строительства одного дома.







— Всё-таки между нашим участком и набережной лежат еще несколько земельных участков, рассчитывать, что набережная будет продлена в ближайшее время, к сожалению, не приходится, — заметил Тимофей Колоколов. — Сегодня такие планы строить было бы, к сожалению, неконструктивно, но, конечно, мы заинтересованы и будем рассматривать все варианты сотрудничества.







Говорить о продлении набережной до нового дома в компании-застройщике пока не готовы, как и объединять её с соседями





Преимуществом пока безымянного проекта «Группы Мета» может быть чуть более удачное место: новый дом будет ближе к метро, чем дома конкурентов, и до него куда проще дойти пешком. Хотя главная проблема и нового проекта, и дома «Марсель», и микрорайона «Европейский Берег» — перегруженная транспортом улица Большевистская — пока остаётся не решённой. Впрочем, уверен Николаев, её можно решить объединением сил заинтересованных в новой дороге застройщиков.







— Если все застройщики соберутся, они могут протянуть прямую дорогу до метро, — считает он. — А если там пустить маршрутку, это сильно улучшит транспортную развязку. Я в этом больших проблем не вижу, просто это дорого.







Впрочем, с учётом пока не анонсированных проектов и всё ещё пустующего гектара перед домами «Европейского Берега» на первой линии Большевистской, запланированная во всех планировках района дорога однажды наверняка станет реальной.







Изменения береговой линии постепенно поднимают вопрос «речного фасада» Новосибирска, над которым до сих пор в городе, кажется, особо не задумывались. Над новым проектом «Группы Мета» вместе с собственными специалистами группы работала команда архитектурного бюро «ИнтерПроект», и в его фасадах сложно не заметить стилистические отсылки к построенным в европейском минимализме домам «Европейского Берега». По словам Тимофея Колоколова, у застройщика есть перспектива строительства вдоль берега, и в итоге проект может вырасти до комплекса в едином стиле,





который вместе с уже построенным микрорайоном может сформировать то самое «лицо города», которое видят горожане с левого берега и реки.







Новый проект стилистически напоминает минималистичные фасады «Европейского Берега» — вместе они могут сформировать речной фасад Новосибирска и задать тон всей застройке





Главный архитектор компании «АкадемСтройПроект» Артур Лотарев отмечает, что до сих пор единой концепции застройки берегов Оби, не говоря уже о каком-то формировании общего стиля этой застройки, в Новосибирске не существует.







— Мог бы главный архитектор затребовать развёртку всей береговой части — это было бы правильно. Ну хоть какое-то регулирование было бы, а так я не понимаю, как это всё выглядит, — настолько рвано и несобранно, — посетовал он.







Сейчас, считает архитектор, самое время: серьёзное освоение прибрежной части города только началось, от застройки и заодно хоть какого-то благоустройства свободно до 90% территории вдоль Оби.







— Большая часть речного фасада не тронута, поэтому смысл есть. Если сейчас этого не сделать, то потом этого не будет. У нас же как рассуждают: зачем мне это делать, если другие не делают? — рассуждает Лотарев.







Впрочем, стилистическое единодушие, которое, кажется, может сформироваться на правом берегу, может дать толчок к обсуждению «речного фасада» Новосибирска, и следующие застройщики, возможно, уже вынуждены будут обращать на это внимание.







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