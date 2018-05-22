«Крузак» на полмиллиона дешевле

У должников по штрафам ГИБДД отбирают машины и продают желающим с огромными скидками — что купить

Судебные приставы начали более активно взыскивать неоплаченные штрафы ГИБДД с водителей — их машины просто арестовывают и продают. По данным «Российской газеты», такое решение было принято в руководстве Федеральной службы судебных приставов (ФССП) после анализа статистики по злостным должникам: количество и суммы неоплаченных штрафов растут. Сколько в Новосибирске автолюбителей, которые не платят штрафы и рискуют остаться без машины, и какое авто можно недорого купить на аукционе — в материале НГС.АВТО.

Как сообщили НГС в управлении ФССП по Новосибирской области, сейчас в регионе приставы занимаются взысканием 345 145 штрафов ГИБДД на общую сумму 299 млн рублей. Злостных неплательщиков насчитывается 2288, это те люди, которые не заплатили по 10 и более штрафов. В общей сумме они задолжали государству 28,6 млн рублей, и именно они в первую очередь рискуют остаться без автомобиля.





«В отношении одного должника (физическое лицо) возбуждено 251 исполнительное производство о взыскании административных штрафов в сумме 302 000 рублей. Среди юридических лиц самая крупная сумма задолженности по административным штрафам составляет 600 000 рублей», — приводят примеры рекордных долгов в пресс-службе УФССП. Впрочем, это еще не все должники, некоторых всё-таки удалось заставить заплатить. По делам о 122 тысячах штрафов приставы смогли вернуть в казну 97 млн рублей.







Автомобиль водителя-должника может попасть под арест, если он не заплатил штрафы на общую сумму более 3000 рублей. После этого приставы вправе запустить процедуру реализации имущества, что они и делают при серьёзных суммах задолженности. Машина попадает на торги, информация об этом поступает в открытый доступ, и теперь купить её может любой желающий, зачастую по весьма привлекательным ценам.





По данным базы исполнительных производств сайта новосибирского управления ФССП, сейчас на реализации в регионе находятся более 800 автомобилей, которые, впрочем, были арестованы не только за неуплату штрафов ГИБДД, но и по другим видам долгов. Вот, например, к продаже предлагается внедорожник Toyota Land Cruiser 200 чёрного цвета, выпущенный в 2008 году, — его начальная цена 1 368 800 рублей. По данным сервиса объявлений Auto.ru, «Крузеры» такого возраста стоят порядка 1,7–1,9 млн рублей, то есть выгода достигает фактически полумиллиона рублей.





Solaris

Бюджетный «Солярис» 2013 года выпуска можно купить с торгов за 425 000 рублей, хотя на вторичке цены на такие машины переваливают за 500 000 рублей. Еще один популярный внедорожник — Land Cruiser Prado 2009 года выпуска, он предлагается за 1 380 400 рублей. Рыночная стоимость этой модели лежит в диапазоне 1,6–1,8 млн рублей.







Не менее популярный Toyota RAV4, выпущенный в 2005 году, торгуется за 373 000 рублей. Стоит эта модель в таком возрасте, по данным Auto.ru, порядка 600 000 рублей в среднем. Ещё один пример: свежий «кореец» KIA Rio 2013 года выпуска выставлен за 391 000 рублей. На вторичке за эти машины просят 500 и даже 600 тысяч.





Впрочем, стоит учитывать, что не все выставленные на торгах автомобили будут полностью исправны. Какие-то машины представлены в совсем бедных комплектациях, какие-то имеют внешние дефекты. Кроме того, начальная цена может увеличиваться в процессе торгов, и тогда привлекательность арестованного автомобиля сойдет на нет. Тем не менее сотни автомобилей продолжают оставаться в процессе реализации, и список этот будет пополняться.





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