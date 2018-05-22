«Крузак» на полмиллиона дешевле
У должников по штрафам ГИБДД отбирают машины и продают желающим с огромными скидками — что купить
Судебные приставы начали более активно взыскивать неоплаченные штрафы ГИБДД с водителей — их машины просто арестовывают и продают. По данным «Российской газеты», такое решение было принято в руководстве Федеральной службы судебных приставов (ФССП) после анализа статистики по злостным должникам: количество и суммы неоплаченных штрафов растут. Сколько в Новосибирске автолюбителей, которые не платят штрафы и рискуют остаться без машины, и какое авто можно недорого купить на аукционе — в материале НГС.АВТО.
Как сообщили НГС в управлении ФССП по Новосибирской области, сейчас в регионе приставы занимаются взысканием
«В отношении одного должника (физическое лицо) возбуждено 251 исполнительное производство о взыскании административных штрафов в сумме
Автомобиль водителя-должника может попасть под арест, если он не заплатил штрафы на общую сумму более 3000 рублей. После этого приставы вправе запустить процедуру реализации имущества, что они и делают при серьёзных суммах задолженности. Машина попадает на торги, информация об этом поступает в открытый доступ, и теперь купить её может любой желающий, зачастую по весьма привлекательным ценам.
По данным базы исполнительных производств сайта новосибирского управления ФССП, сейчас на реализации в регионе находятся более 800 автомобилей, которые, впрочем, были арестованы не только за неуплату штрафов ГИБДД, но и по другим видам долгов. Вот, например, к продаже предлагается внедорожник Toyota Land Cruiser 200 чёрного цвета, выпущенный в 2008 году, — его начальная цена
Бюджетный «Солярис» 2013 года выпуска можно купить с торгов за
Не менее популярный Toyota RAV4, выпущенный в 2005 году, торгуется за
Впрочем, стоит учитывать, что не все выставленные на торгах автомобили будут полностью исправны. Какие-то машины представлены в совсем бедных комплектациях, какие-то имеют внешние дефекты. Кроме того, начальная цена может увеличиваться в процессе торгов, и тогда привлекательность арестованного автомобиля сойдет на нет. Тем не менее сотни автомобилей продолжают оставаться в процессе реализации, и список этот будет пополняться.
В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
Читайте также:
Девушка месяца: Даша приручила чёрный «Мерседес»
Прекрасная Даша занимается госзакупками и сама заработала на новый джип Mercedes — ей все уступают.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото auto.ru