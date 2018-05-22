С баяном и Летучей: репортаж — как НГС награждал лучшие компании Новосибирска

21 мая прошла церемония награждения победителей «Народной премии НГС» — лучшие компании города получили 20-сантиметровые статуэтки-геометки из латуни и дуба. Жители города сначала прислали более трёх тысяч претендентов, из которых сформировали шорт-лист — 10 компаний в каждой из 10 номинаций. В голосовании приняли участие 70 тысяч новосибирцев. Журналист НГС.БИЗНЕС посмотрела на вручение наград. Подробности — в нашем репортаже.

Ведущими церемонии награждения «Народной премии НГС» были Елена Летучая и Денис Гребенюк.





«Для нас как для организаторов волнительный момент — взять такую высоту, как этот замечательный театр и эта большая сцена. Те, кто будет заслуженно получать свои награды, и те, кто будет их вручать, побывав на этой исторической сцене, почувствуют, что такое высота этого проекта. На самом деле мы говорим "Народная премии НГС" и имеем ввиду прежде всего то, что проект действительно является народным и по своей сути, и по той манере, через которую выстраиваются коммуникации. НГС прежде всего, организовывая эту премию, взял на себя смелость от имени горожан сказать сегодня большое спасибо новосибирскому бизнесу. Именно в этих наградах мы доносим суждения горожан о самых лучших», — открыл церемонию награждения «Народной премии НГС» президент корпорации «Хёрст Шкулёв групп» Виктор Шкулёв.





Виктор Шкулёв отметил смелость НГС, который от имени горожан сказал спасибо новосибирскому бизнесу





Для объявления победителя в первой номинации — «Турфирма года» — на сцену пригласили людей, которые превращают Новосибирск в туристический бренд: художника и идейный вдохновитель «Монстрации» Артёма Лоскутова и руководителя департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову. Ведущие предложили им за 30 секунд нарисовать рекламный плакат, символ или слоган, который бы привлёк в Новосибирск больше туристов. После они озвучили имя победителя — им стал PEGAS Touristik.







«Я хочу поблагодарить, конечно же, тех, кто нашёл время проголосовать за нашу компанию, кто доверяет нам самое ценное — свой отдых, отпуск, свою мечту. И организаторов, которые дали возможность жителям города высказать своё мнение», — сказала генеральный директор PEGAS Touristik Марина Безрядина.







«Агентство недвижимости года» — «Жилфонд» — награждали почётный строитель России, генеральный директор группы компаний «Дискус» Алексей Джулай и известный фотограф и фанат Новосибирска Слава Степанов.





Александр Чернокульский с наградой





Генеральный директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский поблагодарил клиентов за то, что они отдали свои голоса, а сотрудников — за то, что каждый день помогают горожанам жить лучше: «Девиз нашей компании: "Главное в жизни — семья и дом". Эти две ценности, которые мы несём и надеемся, что будем только лучше и лучше работать».







Главный «Супермаркет года» — «Ярче» — объявили новосибирские Ромео и Джульетта Николай Мальцев и Ксения Захарова. Новость об эффектном предложении руки и сердца опубликовал НГС, а за ним — сотни других СМИ.







«Конечно, большая благодарность всем голосовавшим. Но особая — нашим любимым покупателям: огромное спасибо за преданность нашим супермаркетам», — отметила территориальный менеджер по развитию сети магазинов «Ярче» в Новосибирской области Жанна Осипова.







Для вручения специальной премии, которую учредило правительство Новосибирской области, на сцену пригласили врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Он сказал, что безусловно, читает НГС: «Пожалуй, это единственный сайт, который имеет очень оперативную ленту новостей». И поздравил сайт «с таким оглушительным стартом этого проекта».





Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вручил две награды в специальных номинациях правительства региона





«Инвестором года» стал руководитель инвестиционного проекта «Русское Поле» Каргатского района Владимир Конозаков. Андрей Травников считает, что выбор абсолютно оправдан:«Есть люди, которые инвестируют больше в регион, но Владимир Михайлович инвестировал лично не только финансы, но и свою душу и знания. Я говорю "лично" в прямом смысле, потому что к каждой единицы оборудования этого сельхозпредприятия — от первого камня в храм и до последней детали квартир, которые были построены для рабочих, он приложил свои знания и руки».





Владимир Конозаков заверил аудиторию, что область будет гордиться компанией: «Всех сельчан и всех желающих трудится мы собрали в радиусе 50 километров. В январе этого года в Барселоне наша компания получила первый приз в номинации "Самая высокотехнологичная ферма в мире" — по мнению компании Danon, которая сотрудничает со 130 тысячами ферм по всему миру. Наша новосибирская компания признана одной из лучших», — добавил он.





Вторая специальная награда, учреждённая правительством региона, — это «Социальный проект года». Им стала новосибирская общественная организация усыновителей «День аиста».





Андрей Травников награждает «Социальный проект года»





«Усыновители отдают своё будущее, свою жизнь по сути во благо тех детей, которые волею судеб остались без родителей. Эта организация помогает таким людям, которые, безусловно, сами нуждаются в помощи и поддержке», — заметил Андрей Травников.





Президент организации «День аиста» Евгения Соловьева сказала, что они работают 12 лет: за эти годы было много наград, но такой они ещё не получали. По её мнению, такое внимание правительства к решению проблем сиротства — хороший знак для города и для области.







Победителя в номинации «Кинотеатр года» озвучили герои НГС. Дмитрия Морковин, который на площади Ленина заступился за девушку. Он заметил, как двое мужчин пристают к ней на улице, выскочил из своей машины и нокаутировал одного из них. Дмитрия судили, но общественность встала за него стеной. И 26-летний Артём Самелик, который задержал грабителя ювелирного магазина на Затулинке с карабином. Грабитель успел выстрелить в Артёма, но он, тяжело раненный, сумел повязать нападавшего.







Лидия Маркова поблагодарила тех, кто работал в кинотеатре в разные годы и создал его славу





Лучшим кинотеатром читатели признали Центра культуры и отдыха «Победа». Его PR-директор Лидия Маркова выступила на сцене: «Спасибо большое, друзья. Спасибо премии НГС за то, что мы узнали, что в Новосибирске, оказывается, кроме "Победы", есть ещё кинотеатры. Честно говоря, очень сильно удивились. Ещё я хочу сказать слова признательности команде НГСа, потому что "все ругают, но все читают" — это как раз про них. Мне очень приятно видеть те перемены, которые происходят сейчас с порталом. Я считаю, что та команда, которая работает над ним сейчас, сделала его значительно лучше. Очень приятно работать с вами по соседству. Я хочу поблагодарить коллектив "Победы": не только тот, который работает сегодня, но и тех людей, которые в разные годы работали в кинотеатре и создали его славу. И, конечно же, зрителей, которые выбирают "Победу" не потому, что в кинотеатре самый вкусный попкорн, а потому, что в нём показывают самые лучшие фильмы».





«Салон красоты года» награждали настоящие красавицы — Миссис Новосибирск-2017, Миссис Россия Мира-2017 Анна Шпикельман и Миссис Новосибирск-2018, Миссис Россия Земля–2018 Алиса Комарова. Большее количество голосов отдали за салон красоты «Марлен».







Анна Шпикельман и Алиса Комарова награждают лучший салон красоты Новосибирска





«Спасибо большое нашим клиентам, которые за нас голосовали. Вы у нас самые любимые и самые хорошие. И спасибо нашей команде — мастерам, которые каждый день с утра до вечера делают город красивее и вас, дорогие женщины. Мы создаём красоту», — заявила управляющая сетью салонов красоты «Марлен» Ирина Скворцова.







Итоги в номинации «Медицинский центр года» озвучили спортсмен, глава фонда «Спорту Место» Владислав Иванов и учёный-генетик, заведующий лабораторией сравнительной геномики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Владимир Трифонов.





Зрительный зал особенно среагировал на ответы Владимира Трифонова на вопросы ведущих. Елена Летучая спросила у него, могут ли учёные сделать всех людей в мире добрыми? «У нас нет таких проектов, которые были бы невыполнимыми, поэтому я не сомневаюсь: когда-нибудь мы займёмся им. Но могут быть негативные последствия, поэтому пока потренируемся на мышах», — ответил учёный-генетик.





Владимир Трифонов и Владислав Иванов вручили награду «Здравице»





«Вы два года работали в Кембридже и прожили в Англии, но вернулись в Новосибирск. Скажите честно: где лучше?», — продолжил Андрей Гребенюк. «Наверное, мы себя в чём-то недооцениваем, когда задаём такие вопросы. Лучше бы спросить, как я выдержал целых два года в Англии», — сказал Владимир Трифонов.







Его ответы в своей речи отметила представитель компании-победителя. Лучшим медицинским центром признали «Здравицу». «Честно говоря, неожиданно. Огромное спасибо тем, кто голосовал. Спасибо сотрудникам — всей нашей команде. Но я хочу немного отойти от традиции и сказать спасибо тем, кто в своё время не взял меня на работу, поэтому я решила сделать бизнес, и моему мужу, потому что он не побоялся инвестировать в мою идею. Мне кажется, он не прогадал. Очень приятно получать награду от таких людей — очень здорово и очень весело вы сказали», — отметила соучредитель сети центров семейной медицины «Здравица» Наталья Сухарева.





Для вручения статуэток «Торгово-развлекательному центру года» на сцену вышли мэр Новосибирска Анатолий Локоть и герой материалов НГС — баянист Новосибирска Владимир Веретенников, который уже много лет играет для горожан «Катюшу» и «Подмосковные вечера». Его можно встретить на улице Ленина или в Первомайском сквере, зимой — в переходе метро.







Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что «НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни»





Мэр города начал свою речь с вопросов к аудитории: «Любите ли вы НГС так, как я люблю его я?! Любой ваш ответ неверен, потому что НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь и я думаю, как я люблю НГС», — говорил Анатолий Локоть.





Мэр и баянист озвучили имя победителя — это ТРЦ «Галерея». «Ресторан года» назвали генеральный директор «Газпромнефть-Новосибирск» Андрей Терентьев и известный гурман, ресторанный критик НГС Стас Соколов. Последний прям на сцене оперного продегустировал хит меню заправок «Газпромнефти» — френч-дог и кофе.





Ресторанный критик НГС Стас Соколов дегустрировал френч-дог и кофе прям на сцене НОВАТа





«Примерно с 2007 года у нас существует рубрика, посвящённая ресторанам, ещё до меня она была. Накопилось бесчисленное количество этих обзоров. Люди по этому поводу иногда радуются, иногда расстраиваются. По большому счёту это не важно. Главное — это то, что думает те, кто приходит в рестораны», — прокомментировал Стас Соколов.







Победителем в этой номинации стала «Своя компания»: «Секрет наших ресторанов — это любовь к каждому гостю. Мы её дарим настолько искренне, что как к своим детям относимся», — раскрыла секрет региональный управляющий сети мягких ресторанов «Своя компания» Елену Карпук.





Награду «Отелю года» вручили фотограф, популярный блогер Зинаида Иост и начальник МАСС Новосибирска Дмитрий Фокин. Её получил Marriott. «В первую очередь хочу поблагодарить всю новосибирскую общественность, которая проголосовала за нас. Это огромное доверие. 24 часа семь дней в неделю мы пытаемся доказать, что мы самые лучшие», — прокомментировал генеральный управляющий «Новосибирск-Мариотт отель» Тони Тошев.





Управляющий «Новосибирск-Мариотт отель» Тони Тошев поблагодарил за доверие





«Фитнеc-центр года» поздравил с победой новосибирский бизнесмен, который потратил 25 миллионов рублей на строительство фитнес-центра в Чулыме, Евгений Федорченко. С ним «Экстрим-Фитнес» должен был награждать 10-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу Сергея Федосиенко, но он так торопился на премию, что попал по дороге в небольшое ДПТ.





«Огромное спасибо тем, кто голосует за нас. Это приятно и почётно. У нас сегодня особый день: мы открыли новый фитнес-клуб по адресу Богдана Хмельницкого 1/1. Более 12 лет в нашем городе мы стоим на страже красоты и здоровья сибиряков. Всех ждём в наши фитнес-клубы», — пригласила заместитель директора группы компаний «Экстрим-Фитнес» Юлия Рыжкова.







И наконец «Бизнес года» назвал главный редактор НГС Александр Агафонов: «Бизнесом года редакция НГС решила назвать компанию, которая, как и НГС, является символом Новосибирска. В каком бы городе я не был и не говорил про них, стоит только назвать компанию, как все сразу восклицают: "О, это же те самые ребята из Новосибирска!". Когда-то она начинала с того, что торговала дисками в киосках на улицах города, сейчас, насколько я знаю, охватила несколько стран мира и всю Россию. Это успешный бизнес, который в Новосибирске работает в IT-сфере так же, как и мы. Мы называем бизнесом года компанию "2ГИС"».





Главный редактор НГС Александр Агафонов назвал «Бизнес года», по версии редакции





Основатель компании «2ГИС» Александр Сысоев вышел на сцену со своей женой: «Я хочу вам представить мою супругу, партнёра и второго основателя компании Марину Сысоеву. Именно Марина задала высокий стандарт качества, которым славится наш продукт и до которого сейчас судорожно дотягиваются "Яндекс" и Google. Спасибо нашей команде: они делают этот продукт с любовью для вас».







Марина Сысоева добавила: «Мы реально делали этот продукт с любовью. Так же, как у нас есть общие дети, у нас есть общий бизнес. Я только помогала своему мужу этот продукт выносить и была рядом много лет».





Александр и Марина Сысоевы получили свою награду





В завершении церемонии награждения Александр Агафонов обратился к номинантам: «Нам кажется очень правильным, что главный сайт города Новосибирска не только ругает (хотя это тоже за дело) бизнес, нужно иногда и хвалить. Нам очень приятно, что все пришли и что новосибирцы поддержали наш призыв оценить вашу работу. Вы все очень крутые», — резюмировал он.



Завершило финал конкурса выступление Нино Катамадзе.





Читайте также:

Город попал в переплёт



НГС выпустил книгу про последние 20 лет Новосибирска — впервые публикуем отрывки из неё







Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».









