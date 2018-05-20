Выбор авто с пробегом: «Лексус» сдаётся «немцам»

1,5 миллиона рублей — сумма, уже достаточная для приобретения хорошего нового автомобиля, это будет легковушка или компактный кроссовер. В этом же бюджете можно посмотреть и среднеразмерные, богато оснащенные кроссоверы — они будут сравнительно свежими с приемлемым пробегом. Подробнее о выборе подержанного паркетника за 1,5 миллиона — в обзоре НГС.АВТО.

В этом состязании выступят только автомобили текущего десятилетия, все-таки тратить 1,5 миллиона рублей на сильно старое железо не совсем разумно. Японский автопром представляют Mazda CX-5 и премиальный Lexus RX 350, соперничать с ними будет немецкий Volkswagen Touareg уходящего поколения. Машины оценим по 5-балльной шкале в пяти категориях.





1. Свежесть











Mazda CX-5, как самое простое и практически народное изделие, будет самым свежим автомобилем. 2015-2016 годы, 5 баллов.













Lexus RX на целое пятилетие старше, 2010-2011 годы выпуска. 3 балла.













Volkswagen Touareg занимает промежуточную позицию, 2011-2013 годы. 4 балла.









2. Внешний вид















Наша Mazda CX-5 даже после выхода нового поколения выглядит все еще как новый, актуальный автомобиль. Интересные задние фонари, фирменная клювообразная радиаторная решётка, легковесный спортивный образ. 5 баллов.













Наш дорестайлинговый Lexus RX третьего поколения по сравнению с более новыми моделями смотрится уже немного «не в тренде». Грузный кузов, маленькая радиаторная решеточка, передние крылья — как надутые щёки. Но в целом автомобиль не плох, свой образ премиальной и солидной машины он полностью отрабатывает. 4 балла.













Touareg по прежнему хорош, это такой коренастый, мужской автомобиль с претензией на внедорожность. Гармоничный кузов с плавными обводами, минимальное количество модных теперь рубленых граней. 5 баллов.









3. Салон











Mazda меньше своих соперников (длина 4555 мм, ширина 1840 мм), в её салоне будет чуть тесней. Да и качество материалов слабее, хотя марка упорно стремится стать японским BMW. Передняя панель мягкая, есть металлизированные украшения, имеется удобный джойстик управления мультимедийной системой на центральном тоннеле. Объем багажника 403 литра. 4 балла.













Премиальный Lexus радует в салоне качеством материалов, но его размашистый азиатский дизайн интерьера может не всем понравиться. Оснащение на высоте: кожа, навигация, электроприводы, люк, различные вспомогательные системы. Автомобиль просторный (длина 4770 мм, ширина 1885 мм), удобный, объем багажника 496 литров. 5 баллов.













Touareg по размерам самый большой (длина 4795 мм, ширина 1940 мм), здесь уже современный руль с небольшой серединкой, строгие немецкие прямые линии дизайна, мягкий пластик, кожа, вставки под полированное дерево, не такие кричащие, как в «Лексусе». Самый вместительный багажник — 580 литров. 5 баллов.









4. Ходовые качества







Mazda представлена на вторичке хорошим выбором из 2-литровых экземпляров с полным приводом. Мотор здесь атмосферный, мощностью 150 л.с., разгон до сотни за 8,9 сек. Полный привод — подключаемая посредством муфты задняя ось при пробуксовке передних колёс. Неплохой клиренс 21,5 см. Автомобиль сбалансирован и для езды по трассе, и для городских условий, и для лёгкого дачного бездорожья. В этом поколении «Мазды» страдают слабой шумоизоляцией, а на неровностях здесь будет ощутимо потряхивать — комфорт принесен в жертв управляемости. 4 балла.





Lexus — традиционный оплот мягкости хода, комфортности, тишины в салоне. Автомобиль мощный, его 3,5-литровый атмосферный V6 развивает 277 л.с. До сотни машина выстреливает за 8 секунд, можно посоревноваться с немецкими «зажигалками». Во всех комплектациях имеется полный привод, можно уверенно стартовать и преодолевать городские сугробы. За чертой города особо делать нечего, клиренс всего 18 см. Да и любителям острого руля, отменной управляемости машина может не подойти. В целом 4 балла.





Touareg представлен на новосибирской вторичке в основном с 3,6-литровым бензиновым V6 мощностью 249 л.с., по динамике он уступает «Лексусу» — до сотни едет за 8,4 сек. Зато более продвинутая система полного привода и 20,1-сантиметровый клиренс позволят использовать Touareg в жестких дорожных условиях — автомобиль имеет хорошую геометрическую проходимость, может быть оснащен понижающей передачей и блокировками центрального и заднего дифференциалов. Опциональная пневподвеска дает повышенную плавность хода и позволяет увеличивать клиренс до 23 см. «Немец» неплохо управляется и дарит постоянное удовольствие от процесса вождения. 5 баллов.









5. Техническая часть





Mazda CX-5 будет совсем новым автомобилем, может быть даже еще на гарантии. Машина достаточно надежная, с простым автоматом и атмосферным мотором, с приемлемыми ценами на запчасти. Впрочем, есть у CX-5, с которыми владельцу еще придется столкнуться через какое-то время: обрывы приводных ремней кондиционера и генератора, износ стоек переднего стабилизатора, стук в рулевой рейке. В целом 5 баллов.





Lexus со своими классическими агрегатами тоже можно считать надежным авто, чинить его можно с использованием аналогичных деталей «Тойоты». Особых проблем у «Лексуса» нет, но в 7-8 летнем возрасте возможно будет заканчиваться ресурс многих деталей подвески, это надо закладывать в бюджет. Потеют и загрязняются фары, заедает механизм люка, выдает ошибки система управление световыми приборами — все это «лечится» сравнительно просто. 5 баллов.





При выборе Touareg с 3,6-литровым мотором следует учитывать, что он может доставить неприятности прогоранием колец и появлением задиров на стенках цилиндров. Электронные системы управления - слабое место Touareg, периодически могут отказывать стеклоподъемники, обогревы, электроприводы даже на не старых машинах. Большое число датчиков порождает большое количество ошибок от них. А обслуживание и запасные части на «немца» потребуют больших денежных расходов по сравнению с «японцами». 3 балла.





Итоговая оценка:

Mazda CX-5 — 4,6 балла



Lexus RX 350 — 4,2 балла



Volkswagen Touareg — 4,4 балла







Итак, вперед вырвалась свежая и относительно простая Mazda CX-5, а вот Lexus RX немного отстал от Touareg. Читатели же могут выразить свое мнение в голосовании и в комментариях.





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