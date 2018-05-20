Выбор авто с пробегом: «Лексус» сдаётся «немцам»

Кроссовер за 1,5 миллиона: Lexus RX — не лучший выбор

1,5 миллиона рублей — сумма, уже достаточная для приобретения хорошего нового автомобиля, это будет легковушка или компактный кроссовер. В этом же бюджете можно посмотреть и среднеразмерные, богато оснащенные кроссоверы — они будут сравнительно свежими с приемлемым пробегом. Подробнее о выборе подержанного паркетника за 1,5 миллиона — в обзоре НГС.АВТО.

В этом состязании выступят только автомобили текущего десятилетия, все-таки тратить 1,5 миллиона рублей на сильно старое железо не совсем разумно. Японский автопром представляют Mazda CX-5 и премиальный Lexus RX 350, соперничать с ними будет немецкий Volkswagen Touareg уходящего поколения. Машины оценим по 5-балльной шкале в пяти категориях.


1. Свежесть


Выбор авто с пробегом: «Лексус» сдаётся «немцам»


Mazda CX-5, как самое простое и практически народное изделие, будет самым свежим автомобилем. 2015-2016 годы, 5 баллов. 



Выбор авто с пробегом: «Лексус» сдаётся «немцам»


Lexus RX на целое пятилетие старше, 2010-2011 годы выпуска. 3 балла.



Выбор авто с пробегом: «Лексус» сдаётся «немцам»


Volkswagen Touareg занимает промежуточную позицию, 2011-2013 годы. 4 балла. 



2. Внешний вид



Выбор авто с пробегом: «Лексус» сдаётся «немцам»


Наша Mazda CX-5 даже после выхода нового поколения выглядит все еще как новый, актуальный автомобиль. Интересные задние фонари, фирменная клювообразная радиаторная решётка, легковесный спортивный образ. 5 баллов. 



Выбор авто с пробегом: «Лексус» сдаётся «немцам»


Наш дорестайлинговый Lexus RX третьего поколения по сравнению с более новыми моделями смотрится уже немного «не в тренде». Грузный кузов, маленькая радиаторная решеточка, передние крылья — как надутые щёки. Но в целом автомобиль не плох, свой образ премиальной и солидной машины он полностью отрабатывает. 4 балла.



Выбор авто с пробегом: «Лексус» сдаётся «немцам»


Touareg по прежнему хорош, это такой коренастый, мужской автомобиль с претензией на внедорожность. Гармоничный кузов с плавными обводами, минимальное количество модных теперь рубленых граней. 5 баллов. 



3. Салон


Выбор авто с пробегом: «Лексус» сдаётся «немцам»


Mazda меньше своих соперников (длина 4555 мм, ширина 1840 мм), в её салоне будет чуть тесней. Да и качество материалов слабее, хотя марка упорно стремится стать японским BMW. Передняя панель мягкая, есть металлизированные украшения, имеется удобный джойстик управления мультимедийной системой на центральном тоннеле. Объем багажника 403 литра. 4 балла.



Выбор авто с пробегом: «Лексус» сдаётся «немцам»


Премиальный Lexus радует в салоне качеством материалов, но его размашистый азиатский дизайн интерьера может не всем понравиться. Оснащение на высоте: кожа, навигация, электроприводы, люк, различные вспомогательные системы. Автомобиль просторный (длина 4770 мм, ширина 1885 мм), удобный, объем багажника 496 литров. 5 баллов.



Выбор авто с пробегом: «Лексус» сдаётся «немцам»


Touareg по размерам самый большой (длина 4795 мм, ширина 1940 мм), здесь уже современный руль с небольшой серединкой, строгие немецкие прямые линии дизайна, мягкий пластик, кожа, вставки под полированное дерево, не такие кричащие, как в «Лексусе». Самый вместительный багажник — 580 литров. 5 баллов.



4. Ходовые качества


Mazda представлена на вторичке хорошим выбором из 2-литровых экземпляров с полным приводом. Мотор здесь атмосферный, мощностью 150 л.с., разгон до сотни за 8,9 сек. Полный привод — подключаемая посредством муфты задняя ось при пробуксовке передних колёс. Неплохой клиренс 21,5 см. Автомобиль сбалансирован и для езды по трассе, и для городских условий, и для лёгкого дачного бездорожья. В этом поколении «Мазды» страдают слабой шумоизоляцией, а на неровностях здесь будет ощутимо потряхивать — комфорт принесен в жертв управляемости. 4 балла.


Lexus — традиционный оплот мягкости хода, комфортности, тишины в салоне. Автомобиль мощный, его 3,5-литровый атмосферный V6 развивает 277 л.с. До сотни машина выстреливает за 8 секунд, можно посоревноваться с немецкими «зажигалками». Во всех комплектациях имеется полный привод, можно уверенно стартовать и преодолевать городские сугробы. За чертой города особо делать нечего, клиренс всего 18 см. Да и любителям острого руля, отменной управляемости машина может не подойти. В целом 4 балла. 


Touareg представлен на новосибирской вторичке в основном с 3,6-литровым бензиновым V6 мощностью 249 л.с., по динамике он уступает «Лексусу» — до сотни едет за 8,4 сек. Зато более продвинутая система полного привода и 20,1-сантиметровый клиренс позволят использовать Touareg в жестких дорожных условиях — автомобиль имеет хорошую геометрическую проходимость, может быть оснащен понижающей передачей и блокировками центрального и заднего дифференциалов. Опциональная пневподвеска дает повышенную плавность хода и позволяет увеличивать клиренс до 23 см. «Немец» неплохо управляется и дарит постоянное удовольствие от процесса вождения. 5 баллов.   



 5. Техническая часть


Mazda CX-5 будет совсем новым автомобилем, может быть даже еще на гарантии. Машина достаточно надежная, с простым автоматом и атмосферным мотором, с приемлемыми ценами на запчасти. Впрочем, есть у CX-5, с которыми владельцу еще придется столкнуться через какое-то время: обрывы приводных ремней кондиционера и генератора, износ стоек переднего стабилизатора, стук в рулевой рейке. В целом 5 баллов.


Lexus со своими классическими агрегатами тоже можно считать надежным авто, чинить его можно с использованием аналогичных деталей «Тойоты». Особых проблем у «Лексуса» нет, но в 7-8 летнем возрасте возможно будет заканчиваться ресурс многих деталей подвески, это надо закладывать в бюджет. Потеют и загрязняются фары, заедает механизм люка, выдает ошибки система управление световыми приборами — все это «лечится» сравнительно просто. 5 баллов.  


При выборе Touareg с 3,6-литровым мотором следует учитывать, что он может доставить неприятности прогоранием колец и появлением задиров на стенках цилиндров. Электронные системы управления - слабое место Touareg, периодически могут отказывать стеклоподъемники, обогревы, электроприводы даже на не старых машинах. Большое число датчиков порождает большое количество ошибок от них. А обслуживание и запасные части на «немца» потребуют больших денежных расходов по сравнению с «японцами». 3 балла. 


Итоговая оценка:

Mazda CX-5 — 4,6 балла

Lexus RX 350 — 4,2 балла

Volkswagen Touareg — 4,4 балла


Итак, вперед вырвалась свежая и относительно простая Mazda CX-5, а вот Lexus RX немного отстал от Touareg. Читатели же могут выразить свое мнение в голосовании и в комментариях.


Ваш выбор

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса.
  • Mazda CX-5
  • Lexus RX 350
  • Volkswagen Touareg
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Читайте также:

Девушка месяца: Даша приручила чёрный «Мерседес»

Прекрасная Даша занимается госзакупками и сама заработала на новый джип Mercedes — ей все уступают


Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Прочтений: 133
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено