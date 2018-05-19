«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам

Новая месть водителю-рецидивисту и BMW с номерами ААА, плюющий на власти Новосибирска

В очередном, 73-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водителю «Логана» вынесли последнее предупреждение за стоянку на траве и образец чудо-парковки в балконной нише. 

«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


Начинаем с очередного примера мести за неправильную парковку. Этому «Рено» сбоку накорябали надпись прямо по грязи, возможно, поцарапали краску. «Рецедивист-парковщик на "Рено Логан" целенаправленно уничтожает газон на придомовой территории дома по адресу Рассветная, 1/1. Жителями зафиксировано уже 2 случая», — пишет читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


«Каждое утро наблюдаем вот такую картину по адресу Михаила Немыткина, 8/1. У "Лексуса" это уже парковочное место, сегодня присоединился "Хёндэ"», — сообщает нам читатель Евгений.



«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


«ДПС охраняет "синие ведерки", стоя во втором ряду», — увидел непорядок читатель Денис. Судя по очертаниям автомобиля с мигалкой на крыше, это Lexus LS, возможно, губернаторский. 



«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


Уютная площадка для стоянки. Не ходить же, в самом деле, до подъезда с другого конца двора.



«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


«Напротив бывшего кинотеатра "Космос". На вопрос: "Нормально припарковались?" — девушка вытаращила глаза. У меня не было времени объяснять "умной" леди, что тут не так, сфотографировал и поехал», — рассказывает подробности очевидец происшествия. 



«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


Lexus перегородил тротуар, ничего необычного, расходимся. 



«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


«Машина во дворе на улице Ипподромской, 19. Все машины стоят прямо, только этот водитель поставил свою машину диагонально и занял сразу три места», — делится наблюдениями читатель Норберт. 



«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


«Парковка для инвалидов, "Быстроном" на Островского. Два инвалида на голову», — резок в оценках читатель Андрей. 



«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


«Вот такие чудеса парковки я сфотографировала на пересечении улиц Писарева и Советской. Это ж надо умудриться! Такое ощущение, что машинку поставили, а потом так аккуратненько задвинули под балкон», — удивляется Оксана.



«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


«Припаркованные автомобили во дворе дома Александра Невского, 26, с коляской не пройти к подъезду», — переживает Наталья. 



«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


«"Леруа Мерлен" на Фабричной, прям на пешеходном переходе, что ещё добавить?» — сокрушается Валерий.



«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам


Ну а это наше любимое знаковое место — район пересечения Советской и Ленина. BMW с номерами ААА взгромоздился на тротуарную плитку, всё в порядке. 


Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


Читайте также:

Разоритесь на ОСАГО

Для молодых ОСАГО делают дороже, для стариков — дешевле: в среднем полис дорожает с 5,8 до 7 тысяч.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 1186
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено