«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам

Новая месть водителю-рецидивисту и BMW с номерами ААА, плюющий на власти Новосибирска

В очередном, 73-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водителю «Логана» вынесли последнее предупреждение за стоянку на траве и образец чудо-парковки в балконной нише.





Начинаем с очередного примера мести за неправильную парковку. Этому «Рено» сбоку накорябали надпись прямо по грязи, возможно, поцарапали краску. «Рецедивист-парковщик на "Рено Логан" целенаправленно уничтожает газон на придомовой территории дома по адресу Рассветная, 1/1. Жителями зафиксировано уже 2 случая», — пишет читатель Сергей.













«Каждое утро наблюдаем вот такую картину по адресу Михаила Немыткина, 8/1. У "Лексуса" это уже парковочное место, сегодня присоединился "Хёндэ"», — сообщает нам читатель Евгений.













«ДПС охраняет "синие ведерки", стоя во втором ряду», — увидел непорядок читатель Денис. Судя по очертаниям автомобиля с мигалкой на крыше, это Lexus LS, возможно, губернаторский.















Уютная площадка для стоянки. Не ходить же, в самом деле, до подъезда с другого конца двора.













«Напротив бывшего кинотеатра "Космос". На вопрос: "Нормально припарковались?" — девушка вытаращила глаза. У меня не было времени объяснять "умной" леди, что тут не так, сфотографировал и поехал», — рассказывает подробности очевидец происшествия.















Lexus перегородил тротуар, ничего необычного, расходимся.













«Машина во дворе на улице Ипподромской, 19. Все машины стоят прямо, только этот водитель поставил свою машину диагонально и занял сразу три места», — делится наблюдениями читатель Норберт.













«Парковка для инвалидов, "Быстроном" на Островского. Два инвалида на голову», — резок в оценках читатель Андрей.













«Вот такие чудеса парковки я сфотографировала на пересечении улиц Писарева и Советской. Это ж надо умудриться! Такое ощущение, что машинку поставили, а потом так аккуратненько задвинули под балкон», — удивляется Оксана.















«Припаркованные автомобили во дворе дома Александра Невского, 26, с коляской не пройти к подъезду», — переживает Наталья.















«"Леруа Мерлен" на Фабричной, прям на пешеходном переходе, что ещё добавить?» — сокрушается Валерий.















Ну а это наше любимое знаковое место — район пересечения Советской и Ленина. BMW с номерами ААА взгромоздился на тротуарную плитку, всё в порядке.





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