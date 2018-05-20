Гетто для изгоев: репортаж из района, где пропадают дома

В начале мая мэрия с торгов во второй раз продала большой квартал в «Телецентре». Бараков в этом районе с каждым годом становится всё меньше, но на их месте пока красуются либо долгострои, либо пустыри. Корреспонденты НГС провели два дня в разрушающихся переулках Серафимовича и Римского-Корсакова, выяснили, за что их любят местные жители и почему раньше здесь опасно было гулять, и узнали у экспертов, почему застройщики неохотно берутся за большую территорию у метро в самом центре Левобережья.

В проданном в начале месяца квартале уже несколько лет пропадают дома





В начале мая мэрия с торгов продала квартал с бараками в микрорайоне «Телецентр»: право построить новое жильё на месте 7 домов разной степени ветхости за 15,83 млн рублей получила компания «Комфортный дом», которая входит в группу «Строитель».







Квартал уходит с торгов не в первый раз, но предыдущий застройщик, алтайская «дочка» столичной группы «Партнёр», за неё так и не взялся. Впрочем, местные жители тогда довольно активно выступали против застройки: вместо допустимых 12 тысяч «квадратов» нового жилья тут предлагали построить 32 тысячи.





Сейчас медленно разбирают дом № 1, потом возьмутся за соседний дом № 3 — отсюда уже выезжают люди





За последние годы из квартала пропало три дома, ещё один, в 4-м переулке Серафимовича, 1, неприкаянно стоит за металлическим забором — без крыши и с распахнутыми окнами без стёкол, через которые видны обои в цветочек и обрушившиеся перекрытия. К соседнему, запланированному на расселение только к концу следующего года дому на Серафимовича, 16 подкатывает иномарка: крепких парней в салоне интересует, кто занимается сносом: доски, говорят, хорошие.







Тамара Борисовна вспоминает снос одного из соседних домов: «Вообще не очень приятно было смотреть: вроде, только был кому-то нужен, и так небрежно»





Жительница дома № 16 Тамара Борисовна говорит, что все дома в квартале, кроме их углового, сносит мэрия: «Она уже и документы взяла у жителей». Сносят в этот раз долго, сетует она.







— Этот дом уже месяц или больше [как расселили], — припоминает старушка. — Тут всё Маша ходила, её ругали, что голубей кормила — их много развелось. Она с ключами от «Новомарусино» ходила: приезжала оттуда, покупала крупу в магазине и кормила. Так они её знали, провожали, встречали.







На месте снесённых деревянных бараков сейчас пустыри, открытые погреба и кучи земли и мусора





До этого с карты буквально за день пропал дом № 18: приехал экскаватор и всё снёс, и утром уже на месте дома, в котором десятилетиями жили несколько семей, была ровная площадка.







Кучи мусора и перерытая площадка с провалами погребов осталась на месте нескольких домов рядом со школой № 94 за стройкой СК «Комфорт» на Серафимовича, 10, которую на карте уже пометили долгостроем. Рядом за забором зияет пустыми окнами ещё один расселённый барак.







Проплешины, на которых ещё недавно стояли дома, встречаются в «Телецентре» всё чаще





Постепенно пустеют дома в 3-м переулке Серафимовича: в марте мэрия объявила об изъятии квартир в аварийных домах № 10 и 12. Весь квартал, куда также входят деревянные бараки переулка № 14 и 16 и дом на Вертковской, 32, в 2016 году выкупила компания «ТрестМонтажСтрой» — тогда площадка обошлась застройщику в 46,2 млн рублей.







Жительница дома № 14 Ирина Усачёва говорит, что его сносить не собираются.







— Мы ни к кому не относимся: как нам сказали, приватизированная земля, а все квартиры в муниципалке. Мы как бы и в мэрии, и не в мэрии — мы вообще как бы нигде, — негодует она. — Вот мы платим за квартиру: через банкомат забить [адрес нельзя] — мы не существуем, никаких переулков здесь нет.







Делать хоть какой-то ремонт местные жители боятся — стена может рухнуть даже от стука молотка или отрывания старых обоев





Аварийный дом заметно просел, из стен квартир в подъезды вываливаются целые куски, просто если вдруг решишь сменить обои и оторвать старые, — да и вообще вся конструкция деревянного дома держится на каменной печи, которая тоже вот-вот обвалится. «Ничего не трогаем, потому что боимся трогать», — комментируют жители.







— Я детей не пускаю на унитаз, боюсь, что соседи [к нам провалятся]. «Терпите и ждите» — весь ответ [администрации]. У меня ребятишки спрашивают: «Бабушка, когда мы с помойки уедем?». А я не знаю, — разводит руками Ирина Усачёва.







«Мы здесь, как вам сказать, живём дружно», — говорит Сергей, минутой раньше прогнав свою подругу фразой «Иди отсюда, б***ь!»





— Приезжала девушка какая-то, ну «бурда моден» прям, сказала, что им надо войну снять в нашем подъезде, — со смехом добавляет отдыхающий в кресле у подъезда Сергей.







Директор «ТрестМонтажСтроя» Алексей Шикитов в разговоре с корреспондентом НГС от любых комментариев отказался: как по принадлежности разрушающегося дома к выкупленной им территории, так и по планам на застройку и срокам.







«Аксиома» — пока единственная высотка в микрорайоне, но рядом уже строится ещё одна 25-этажка





«Телецентр» вообще не имеет чётких границ — такого микрорайона, например, в справочнике 2ГИС не существует. При этом весь он — как уменьшенная копия Новосибирска. Вот деревянный барак, рядом за оградой и под охраной — относительно новый и очевидно дорогой кирпичный дом с необычными треугольными эркерами. Вот пустырь, а возле него — добротная кирпичная «сталинка» с лепными карнизами для заводской элиты. Ряд хрущёвок и панелек, через дорогу — частный сектор. Над всем этим высится единственная здесь 25-этажка ЖК «Аксиома», которую в прошлом году построила всё та же группа «Строитель». Впрочем, скоро к ней добавится ещё одна: в том же квартале высотку строит «БизнесСтрой».







Жители новых домов по «Телецентру» стараются не гулять, предпочитая Монумент Славы или Сад Кирова, — грязно





Ещё относительно недавно барачные кварталы считались опасным местом для прогулок — особенно ближе к пересечению улиц Костычева и Вертковской.







— Много криминала здесь было, и убийства, и всё было — в 80-е здесь вообще такое было… А сейчас кто переехал, кто завязал. Наркоманов теперь нету. В 2009 году здесь был ужас. Прям кучами ходили, потому что здесь точки были. Их всех пересажали, и всё. Сам врать не буду: в 2010-м тоже ни за что посадили, в 2012-м вышел — никого нету! — смеётся Сергей.







Помимо деревянных бараков для рабочих завода, в микрорайоне строили шлакоблочные дома для тех, кто рангом повыше, и кирпичные «сталинки» — для «элиты»





Ближе к площади Маркса было спокойнее: здесь, рассказала не пожелавшая представиться жительница дома на Серафимовича, 15, жили пленные и вывезенные из Поволжья немцы.







— Вот тут стоял барак, тут немцы жили, которых переселили во время войны, — женщина показывает на 16-этажку на Степной, 6. — [Немцев] много было, они работали на заводах. Они очень дружные, у них семьи такие крепкие были, и мы их уважали, потому что они были большие труженики. Наши немножко с ленцой, а они трудились. И старые люди, бабушки, даже плохо по-русски говорили, говорили на немецком. <…> У нас в доме приличная семья была, женщина одна вырастила троих детей, и дети были такие честные — ей весь подъезд ключи оставлял. У неё даже гвоздики были набиты, и она знала, где какой ключ.







Место бараков уже несколько десятилетий пытаются занять новые дома, но силы пока неравны





Конфликтов с жителями бараков, говорит она, у тех, кто живёт в более новых домах, никогда не было. Хотя её сосед Алексей признался, что перевёл ребёнка в другую школу, опасаясь нападок от детей, живущих в старых кварталах, а житель дома на Серафимовича, 26/1 Сергей добавил:







— Мы знаем, что здесь не совсем всё благополучно, поэтому стараемся так: дети гуляют — и мы гуляем.







Жители новостроек с настороженностью относятся к соседям, хотя конфликтов, признают они, не было





Ирина Усачёва говорит, что в новых домах жителей бараков, многие из которых поколениями живут в них без возможности продать ветхое жильё и переехать, называют изгоями.







— Я врать не буду. Когда ещё не полностью забором были обнесены [новые дворы], моя бабушка туда ходила, ей говорили: «Уходите, вы чужие».







Деревянные бараки так стары, что от полчища грызунов их наверняка спасает только множество живущих здесь котиков





Впрочем, переезжать в новые дома «Новомарусино» или «Просторного» многим не хотелось бы. «Телецентр» всё-таки место очень удобное и обжитое: до метро 10 минут неспешным шагом, есть как небольшие магазины, так и торговые центры, кинотеатр, детские сады и школы, да и работа у части местных жителей тоже под боком. В районе есть свой шарм: уютные зелёные дворики (за многими из них ухаживают), судачащие у подъездов бабушки, греющиеся на солнце коты.







— Здесь как в деревне — хорошо, свежий воздух. В центре нет такого! — улыбаясь, говорит житель дома во 2-м переулке Римского-Корсакова.







Если бы не качество большинства домов, «Телецентр» был бы одним из самых комфортных микрорайонов





Территория очень привлекательная — это неоднократно признавали застройщики. Долгое время над ней «бился» умерший в прошлом году руководитель ГК «Союз» Александр Михайлов. Местные жители вспоминают о нём с теплотой (у жительницы построенного им дома на Серафимовича, 15 при упоминании о нём на глаза даже навернулись слёзы: «Мы его так уважали, такой замечательный человек») и хвалят его дома. Сейчас, хотя бараки с карты исчезают быстрее, активного строительства меньше.







Дома на углу Костычева и Вертковской оказались в подвешенном состоянии — выкупивший их застройщик рассказать о перспективах сноса отказался





Гендиректор SKY Group Владимир Литвинов, занимавшийся расселением бараков в районе площади Станиславского, считает, что «Телецентр» «угробили».







— Мне эту территорию физиологически просто жалко, — признаётся он. — То, что там было сделано — вакханалия на территории, отсутствие единого генерального плана, — и привело к беде, которая сейчас там существует. <…> Так как нет единого генплана, эти участки разрозненные никому не нужны. <…> Бездарно провалили квартальную тему, а сейчас надо столько усилий, столько средств, чтобы это более-менее в божеский вид привести. <…> Я те бараки, которые у меня по контракту, заканчиваю и больше в жизни не подойду к этой теме. Всё.







В «Телецентре» есть свой шарм и уют — да и воздух чище, уверяют местные





Архитектор Игорь Поповский говорит, что решить проблему только генпланом или проектом планировки района нельзя.







— Это не входит в компетенции генплана города, это входит в компетенции землепользования, а землепользование и межевание проходит по тем границам, которые были ещё в советское время. А в советское время межевание проходило как попало, потому что земля была общая и у всех одна, — поясняет архитектор.







Микрорайон можно сделать комфортным для горожан, но этим нужно заниматься всерьёз и комплексно





По его мнению, Новосибирску пришло время заказывать проекты как в программе реновации в Москве, которые комплексно решают множество вопросов по большим территориям, от землепользования до внешнего вида застройки. Но для этого нужна жёсткая позиция мэрии — даже больше, чем просто финансирование.







— Можно сделать качественную среду даже с тем, что есть. Но это надо сделать профессионально, — подчёркивает Поповский.





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