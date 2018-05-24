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Не тяпкой сделано

Обзор НГС: самые полезные и странные товары для дачников — от бассейнов за 300 до оленя-мангала

Товары для дач заполнили городские магазины
Товары для дач заполнили городские магазины

Дождь и холод — константа этой весны. Но дача есть дача, в её традиции никак не вписывается уик-энд на диване под тёплым одеялком — что бы ни случилось, в мае нужно брать грабли и ехать на свои сотки. Хотя, глядя на витрины с уютными беседками, стульчиками и даже гирляндами, кажется, что дача — это не столько про труд, сколько про отдых. НГС обошёл все крупные сети, которые уже заполонили товары для дач и огородов, и сделал обзор самых интересных вещей для дачников.

Зоны отдыха с зонтиками и креслами выставлены практически во всех магазинах
Зоны отдыха с зонтиками и креслами выставлены практически во всех магазинах


Дачные островки сейчас есть практически во всех гипермаркетах. Скучные ряды с лопатами соседствуют с красочными витринами, на которых выстроились садовые куклы, а беседки с зонтиками и шезлонгами выглядят настолько по-летнему, что замерзшему сибиряку становится даже как-то теплее.


Искусственная зелень в ИКЕА
Искусственная зелень в ИКЕА


В магазине ИКЕА вообще всегда удивляешься задумкам дизайнеров, которые прочувствовали всю боль сибиряков, ждущих листочки месяцами, и продают искусственную плетёную зелень. Её можно прикрепить к стене домика уже в мае и не дожидаться августа, пока настоящие вьюны или ползущий виноград обрадуют своим появлением. Из этих ветвистых плиточек можно выложить узор любой формы любого размера — один стоит 229 рублей (26 на 26).


Искусственные кактусы в ИКЕА
Искусственные кактусы в ИКЕА


Кактус, похоже, в моде сегодня. На витринах это растение и в пластиковом, и в фарфоровом, и в натуральном варианте. Причём размеры кактуса, конечно, не как в Мексике, но по полметра вполне встречаются. Может, кому-то и послужит экстравагантным украшением дачного участка. 


Пластиковые умывальники в «Леруа Мерлен»
Пластиковые умывальники в «Леруа Мерлен»


Теперь о практичном. Умывальники на дачу уже давно не просто серое ведро с дыркой, а вполне цивильная, можно сказать, сантехника. Из пластика даже мойка с дверкой — всё по-настоящему. 


Пластмассовые грабли в «Ашане»
Пластмассовые грабли в «Ашане»


Пластиковый умывальник — это очень удобно и в качестве уличного варианта лучше некуда. А вот пластмассовые грабли вызывают недоверие — как на них наступать, они же сломаются. 


Сапоги для работ в огороде — 882 рубля в «Ашане»
Сапоги для работ в огороде — 882 рубля в «Ашане»


Калоши лежат по соседству с граблями и вилами, что логично. В основном, конечно, они стандартных унылых цветов, в лучшем (для кого как, конечно) случае это будет камуфляжная расцветка. Но бывает и луч света в тёмном царстве. В «Ашане», например, среди рабочей обуви нашлись яркие сапожки горчичного цвета (микс калош и дутиков), которые к тому же очень лёгкие и с искусственным мехом. Прогуляться в них можно и после грядок. 


Пластиковая скамейка в «Ленте»
Пластиковая скамейка в «Ленте»


И снова пластик. На этот раз скамейка. Обычно они деревянные или железные. Пожалуй, это новинка в мире пластиковой мебели, которая почти не меняется со времён первых уличных кафешек начала 2000-х. 


Скамейки в «Леруа Мерлен»
Скамейки в «Леруа Мерлен»


Скамеек, кстати, полно везде. В «Ашане» появился целый отдел деревянной мебели, а в «Леруа Мерлен» выстроенные на витрине лавочки напоминают электричку. Цены на скамейки в магазинах от 2 тысяч рублей. 


Столы в «Колорлоне»
Столы в «Колорлоне»


Но даже самые обычные столы хоть как-то, но совершенствуются, во всяком случае узоры на них стали гораздо веселее. 


Пол для беседки в ИКЕА
Пол для беседки в ИКЕА


Чтобы отделить зону беседки (да и смотрится это, конечно, очень уютно), ИКЕА предлагает уличный пол. Правда, поверхность для этого должна быть очень ровной.

 

Не тяпкой сделано


В «Ашане» нашёлся «плодосборник с телескопической ручкой». Это приспособление, как указано в инструкции, что-то наподобие большой руки, которая, например, захватывает с дерева яблоко и кладёт его в мешочек. В мае, конечно, рановато, но уже в августе можно достать из кладовки.


Не тяпкой сделано


Садовые куклы — это вообще отдельная тема. Тут и гномы, и лягушки (опять же рядом с кактусами), а также избушки на курьих ножках, грибы, пенёчки и ещё много всего. Стоят они в пределах 500–1000 рублей. 


Избушка на курьих ножках в «Леруа Мерлен»
Избушка на курьих ножках в «Леруа Мерлен»


Кстати, разноцветное войско кукол торговцы часто выстраивают на выездах из города — там встречаются и более крупные экземпляры. 


Воздушные змеи в «Колорлоне»
Воздушные змеи в «Колорлоне»


Там же, на выездах из города, много воздушных змеев, которые часто прямо там и запускают. В «Колорлоне» они сбились в стаю и ждут покупателей. Стоят меньше 100 рублей — отличный способ занять бегающего ребёнка. 


Не тяпкой сделано


Если вы подумали, что это тоже кукла, то вы ошиблись. По версии «Ленты» — это огородное чучело или пугало, кому как нравится. Улыбается, с косичками. Испугаются, скорее, поклонники фильмов ужасов.


Бассейн в «Колорлоне» — 1990 рублей
Бассейн в «Колорлоне» — 1990 рублей


Будет ли в этом году лето, пока непонятно. Но бассейны в магазинах уже ждут. Самые дешёвые (совсем маленькие детские) стоят около 300 рублей. 


Не тяпкой сделано


На стенде с семенами среди редиски, петрушки и ноготков встретились семена грибов — груздей, подосиновиков, подберёзовиков, опят и лисичек. На обратной стороне подробная инструкция, как их посадить на участке, какой нужен компост (для некоторых, например, можно использовать грунт для комнатных растений с высоким содержанием торфа). Урожай (для подосиновиков) обещают 5–15 штук с одного квадратного метра в год. 


Мангал-олень в «Колорлоне» стоит 18 210 рублей
Мангал-олень в «Колорлоне» стоит 18 210 рублей


Грибы нужно ждать, а вот шашлык обрадует в любое время. Дешёвые мангалы по-прежнему можно найти во всех гипермаркетах — примерно от 100 рублей. А вот «гуляющий» на искусственном газоне мангал-олень в «Колорлоне» оставляет неизгладимые впечатления. 


Поливалка-цветок
Поливалка-цветок


Цветок, который крутит головой, поливая всё вокруг в своём аквариуме, появился несколько лет назад. Вещь удобная, да и симпатичная. Правда выглядит этот процесс волнительно — кажется, что цветок не может вырваться из чьих-то объятий. 


Гамак в ИКЕА — 1499 рублей
Гамак в ИКЕА — 1499 рублей


Азиатский гамак для нас выглядит странно, но тем, кто лежал в нём, будет вполне комфортно. Кстати, в нём можно вполне спрятаться от огородных работ. 


Радиоприёмник в стиле ретро, магазин «Колорлон»
Радиоприёмник в стиле ретро, магазин «Колорлон»


А чтобы не было скучно, можно включить радиоприёмник (необязательно радио «Дача»). Видимо, поэтому модели этого устройства занимают целый стеллаж в «садовом» отделе магазина. 


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