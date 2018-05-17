Бунт пешеходов: любителям срезать пробки по дворам объявили войну

В Новосибирске — волна борьбы жителей дворов, через которые некоторые автомобилисты объезжают пробки, и водителей. В некоторых местах жильцы ставят заборы, шлагбаумы и ворота, в других устраивают почти военные операции — с баррикадами и захватом «в плен» четырёхколёсных нарушителей спокойствия. Корреспондент НГС выяснил несколько маршрутов объезда городских пробок и уточнил, является ли такое транзитное движение по дворам нарушением. А также выяснил, какими народными методами новосибирцы пользуются, чтобы их дворы не превращались в магистрали.

Агрессивней всего свои дворы защищали на прошлой неделе жители улицы Аэропорт из двухэтажных домов под номерами 25, 26, 29 и 31. Вечером 11 мая они дождались, когда к ним во двор заедет несколько машин, объезжающих пробку на улице Аэропорт через Мочищенское шоссе по направлению в Мочище. После того как этот автомобильный кортеж во главе с инкассаторской машиной оказался во дворе, внезапно со всех сторон дороги были перекрыты баррикадами из мусорных баков, строительных палет, а кое-где жители встали на дорогу живым щитом.







На улице Аэропорт местные жители даже соорудили баррикады — несколько автомобилей оказались в ловушке





«С одной стороны поставили детскую коляску и дяденька встал с ребёнком — грудью защищает, с другой стороны [строительные] палеты подняли, с третьей стороны знаки выставили. Стоит ещё дядя с собакой и не пускает никого. <…> Там человек пятнадцать было: бабульки, дедульки, родители с детьми, пацаны какие-то бегали, дядя вот этот с собакой», — рассказала читательница НГС Мария, наблюдавшая за происходящим из окна такси. По её словам, прорваться через баррикаду удалось только инкассаторам, остальные уговорили местных выпустить их обратно — в пробку.







Ещё дальше пошли жильцы дома на улице Революции, 6. Местные жители перегородили воротами проезжую улицу Чаплыгина. Правда, сделали это, как утверждают они сами, исходя из своего законного права: дорога проходит через арку в здании, а этот участок принадлежит собственникам дома. Ворота установили в арке, открываются они только местным жителям или работающим поблизости.







Пробки в городе нерадивые автомобилисты объезжают во многих местах. Корреспондент НГС собрал несколько примеров, где это происходит с завидной регулярностью, а местные жители почти готовы начать войну.







Руководитель новосибирского отделения ФАР Вячеслав Ашурков рассказал о вечно страдающем доме по адресу улица Нарымская, 19. Этот и прилегающие дворы постоянно используют для объезда пробки на Нарымской в районе площади Лунинцев. Водители для этого съезжают с улицы Челюскинцев и выскакивают опять на Нарымскую через улицу 1905 года. Примерно по такому же маршруту объезжается пробка и в обратную сторону.







«Жители 19-го дома воют и говорят, что надо ставить шлагбаум. Но вопрос в том, чтобы кому-то следить за этим шлагбаумом. И неудобно ещё, что [там] много сквозных проездов для людей, которые живут рядом», — рассказал Вячеслав Ашурков и вспомнил положительный пример, когда подобный «транзитный» проезд у подъездов двух домов — по Вокзальной магистрали, 3 и 5 — жильцы перекрыли полностью. Где-то шлагбаумами, заметил Ашурков, а где-то мощным забором.







Сибирячка Марьяна Берязева вспомнила, что в районе Педуниверситета постоянно наблюдала, как водители, которые ехали по Большевистской и сворачивали налево в сторону вуза, объезжали пробку на пересечении улиц Выборная и Кирова по частному сектору.







«Объезжали по улице Хитровская. Там нет асфальта и весной или осенью там довольно грязно. Если кто-то там застревал, то создавалась вторая пробка», — рассказала Марьяна.







Часто водители объезжают долго горящий светофор на повороте с Большевистской на улицу Добролюбова за бизнес-центром «Якутия», проезжая насквозь парковку. Но так как это бизнес-центр, то подобный транзит никого не возмущает, кроме инспекторов ГИБДД, которые периодически дожидаются здесь нарушителей.







Постоянный транзит через арку в доме на Революции, 6 надоел местным жителям, и они установили ворота





Ещё один пример — дом на Высоцкого, 38. Он стоит вдоль дороги, ведущей на МЖК. Придворовый проезд этого дома, рассказал местный житель Никита, используется как дополнительный ряд практически каждую зиму, когда в сильные снегопады основную дорогу заметает.







«Несколько раз я был свидетелем вполне обоснованных конфликтов, когда пешеходы ругались с водителями: ты куда едешь, дорога вон там находится. На что водители отвечали, что тротуар находится правее — ходите по тротуару», — заметил Никита и добавил, что ещё одна проблема здешних мест — припаркованные по вечерам автомобили вдоль пивных точек. Часто машины оставляют прямо на проезжей части, в результате чего образуются пробки.







Не избежали подобных проблем и жители отдалённых микрорайонов Новосибирска. Жители «Стрижей» регулярно попадают в пробки на Мочищенском шоссе и улице Кедровой. Люди объезжают пробки по частному сектору — улице Арктической.







«Вот этот угол, где инфекционная больница, срезают по частному сектору. Выезжают в районе остановки общественного транспорта "Магазин". <…> Я слышала, что жители уже думают устанавливать там шлагбаумы. Дорога в частном секторе не асфальтированая, а щебёнка. И её уже сильно разбили — нагрузка возросла. Да и дети там идут постоянно в школу, а тротуаров нет, получается, дети идут по дороге», — описала корреспонденту НГС ситуацию местная жительница Елена.







Постоянные пробки образовываются на Шлюзе в районе улицы Русской в сторону выезда в Академгородок. Водители всегда объезжали заторы по дворам домов, стоящих вдоль трассы.







«Жильцы Русской, 9 поставили у себя во дворе бетонные полусферы, которые сможет проехать «пожарка», но не могут остальные. <…> Когда сквозной проезд по двору стал невозможен, они (водители. — И.К.) стали проезжать ещё глубже через микрорайон. А шары эти периодически [некоторые водители] пытаются безуспешно сдвинуть», — рассказал житель микрорайона Евгений Крюков.







Жители дома по адресу Куприна, 30 страдают от «транзитников» не меньше, хотя их дом расположен в тупике.







«Но почему-то на всех навигаторах наш двор обозначен как проездной. В прошлом году дорогу нам отремонтировали, так все машины влетают, не снижая скорости, а там тупик. А зимой сюда ещё заезжают большегрузы, когда стоит Доватора и Есенина, и дорогу нам разбивают так, что мы потом сами въехать не можем. <…> Я обращалась в районную администрацию, так там предложили поставить знак "Жилая зона", чтобы все скорость снижали, а вот знак "Тупик", сказали, можно поставить только за свой счёт. Мол, кроме нас он никому не нужен», — рассказала старшая дома Вера Смоленска.







В областном ГИБДД объяснили, что водители, которые пытаются сократить расстояние или объехать пробку, проезжая дворы насквозь, нарушают правила дорожного движения.







«В жилой зоне, въезды и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22 («Жилая зона». — И.К.), запрещается сквозное движение. <…> Но требование этого раздела, где говорится о движении в жилых зонах, распространяется также и на дворовые территории. Это обозначено в пункте 17.4. То есть если отсутствует знак "Жилая зона", но это дворовая территория, то транзитное движение в ней также запрещено», — пояснил инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.







За сквозной проезд через дворы ПДД предусматривает довольно большой штраф — 1,5 тысячи рублей. Как пояснили в ГИБДД, такие нарушения обычно фиксируют при патрулировании дворов или по поступившим жалобам от граждан, но в общей массе прегрешений новосибирцев за рулём они занимают незначительную долю.





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