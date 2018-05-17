Кипяток уйдет под ноги

Отопительный сезон закончится буквально через несколько дней. Точную дату отключения хоть и назвали, но с оговоркой — если прогноз синоптиков подтвердится. Коммунальщики вслед за теплом отключат и горячую воду, а затем начнут испытывать на прочность теплосети кипятком. В школах появятся памятки, а на улицах — таблички, предупреждающие о гейзерах кипятка под ногами. Когда, где и на сколько будут отключать воду, как обезопасить себя во время проведения опасных испытаний, — в материале НГС.

В понедельник, 21 мая, в Новосибирске заканчивается отопительный сезон, так как синоптики сообщили о долгожданном повышении температуры. Это официальная дата прекращения подачи тепла, хотя





городские власти не исключают вероятности, что батареи не отключат, если прогноз не сбудется.







«Конечно, мы живем в Сибири, и не будем забывать, что Гидрометцентр не то чтобы ошибается. У него есть свои программы, по которым они прогнозируют климатические условия. Если мы увидим, что наружная температура всё-таки не изменится и не произойдёт повышения, как мы считаем, мы с министерством энергетики пойдем на продолжение отопительного сезона, — сообщил 17 мая заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. — То есть в этом мы хотим успокоить жителей Новосибирска, что всё находится полностью под контролем».





По словам Перязева, в последние дни горожане стали обращаться с жалобами на духоту в квартирах. «На сегодняшний день имеется некоторое количество обращений жителей города Новосибирска в связи с перетопами. То есть там, где люди не могут отрегулировать комфортную температуру в своих помещениях. Когда мы начинаем открывать форточки, грубо говоря», — объяснил Перязев.







Вслед за теплом, с конца мая (и до начала августа) начнут отключать горячую воду. Особо смекалистые горожане, у которых в ванной машина-автомат с открытым сливом, уже давно знают, как набрать горячую ванну с помощью одной кнопки. Остальным придётся запастись тазиками и ковшиками. Понадобятся они, как обещают, максимум на два срока. Первый — на период с 23 по 29 мая, когда горячую воду отключают максимум на пару дней. А летом тазики будут в боевом строю неделю.







Карта отключений горячей воды в мае





В этом году испытания будут не только гидравлическими (какие бывают каждый год), но и на расчётную (максимальную) температуру теплоносителя (их проводят по инструкции каждые пять лет). Как уточнил директор филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» Михаил Филатов, в мае во время испытаний воду будут нагревать до 130 градусов. «Испытания на максимальную температуру — это испытания на разрешённую температуру для того, чтобы убедиться, что в следующий отопительный период трубопровод и оборудование тепловых сетей нормально отработают в своем режиме. Чтобы выявить все дефекты, нюансы и устранить их до начала отопительного периода», — объяснил специалист.







В этот период — с 23 по 28 мая — воду будут отключать только на пару дней, и то не везде.





«Часть потребителей будут отключены по горячей воде. Это те потребители, у которых теплообменники горячей воды стоят в их домах, соответственно мы не можем гарантировать, что эта высокая температура не попадет в их систему горячего водоснабжения, поэтому для безопасности мы отключаем. То есть период отключения горячей воды составит не более 2 суток для этих абонентов, но у большей части, у 70%, горячая вода будет», — рассказал начальник диспетчерского управления тепловых сетей Роман Корниенко. Он напомнил, что есть очередность отключений — работы начнутся с зоны теплоснабжения ТЭЦ-5.







Уже с 29 мая начнутся очередные испытания — гидравлические. Они продлятся до первой декады августа. В прошлом году, по словам Корниенко, за лето специалисты нашли 1100 дефектов. Воду обещали отключать не больше чем на неделю.







При этом специалисты предупредили, что горожанам нужно быть острожнее. «Цель испытаний — выявить дефекты трубопроводов, компенсаторов, опор и проверить компенсирующую способность тепловых сетей, для чего температура теплоносителя будет повышена до 130 градусов.





В ходе испытаний возможны размывы грунта и выход на поверхность воды с температурой выше 100 градусов», — заявили они.





Такие таблички будут в зонах проведения испытаний





Горячую воду пообещали дать всем без исключения во время двух летних праздников — в День России 12 июня и в День 125-летия Новосибирска. К этим датам работы временно прекратятся. «Мы договорились с нашими энергетиками, что в это время горячее водоснабжение у всех жителей города Новосибирска будет присутствовать, — заверил замначальника департамента энергетики и ЖКХ. — Потому что 125 лет города Новосибирска — это наш городской праздник, ещё ожидается очень большое количество гостей. Для того чтобы не создавать никакого дискомфорта, связанного и с проведением испытаний, и с возможными порывами, ограничениями по движению, и в том числе с качеством горячего водоснабжения, принято решение, что гидравлические испытания прерываются».







С какой именно зоны начнут отключать воду после 29 мая, в Сибирской генерирующей компании пока не сообщили, но графики проведения испытаний уже готовы. «В местах проведения мы будем размещать предупредительные плакаты, что здесь будут проходить опасные гидравлические испытания, просим не находиться в опасной зоне. В дополнение — где будут располагаться парковки автомобилей, мы под дворники будем также размещать предупредительные плакаты. Чтобы водители на период испытаний убрали свой транспорт в безопасное место», — объяснил Михаил Филатов.





В ближайшую неделю в школах будут проходить мероприятия по правилам поведения во время испытаний

По его словам, все работы отслеживаются в диспетчерском пункте, которым руководит начальник смены. Испытания проводят строго по программе. «Уведомлены все аварийно-диспетчерские бригады. Начальник даёт команду на повышение давления, отслеживает все параметры, которые у него высвечиваются на панели. Если он увидит изменение давления — параметр, указывающий на то, что появился дефект, — он сразу же даёт команду на отключение насосного оборудования (это происходит в течение 1–2 минут). И соответственно даёт команду аварийной выездной бригаде для отключения дефектного участка. Это занимает от 30 минут до 1 часа», — объяснил алгоритм действий специалист.







Альтернативы таким испытаниям нет. Это требование правил и обязательно на всей территории страны, считают в Сибирской генерирующей компании. Давление для этого вида испытаний выбирается минимальное, так как проверяется именно температурное решение сети. «Деятельность по эксплуатации тепловых сетей носит опасный производственный характер, в связи с чем ответственность за вред при эксплуатации (в том числе при возможных прорывах на тепловых сетях в рамках ежегодных испытаний) застрахована», — объяснили в компании СГК. Компенсацию в случае чего выплачивает страховая компания в размере подтверждённого ущерба.





Бьющие фонтаны во время испытаний — практически ежегодные ЧП. Например, в прошлом году в час пик произошла коммунальная авария в районе Коммунального моста — проезжающие по мосту машины залило водой.

