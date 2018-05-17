Девушка месяца: Даша приручила чёрный «Мерседес»

Дарья, 32 года, окончила Новосибирский государственный университет по специальности «экономическая кибернетика», а также аспирантуру при нём. Имеет свой бизнес, работает в сфере государственных закупок в медицине. Ездит на дизельном Mercedes-Benz GLE Coupe 350d.





Вообще, автомобиль я выбирала как девочка — по экстерьеру, нравится/не нравится. В моём списке было несколько больших внедорожников премиум-класса, однако именно на Mercedes всё совпало — «цена/качество/хочу/чёрный». В целом автомобиль, конечно, очень приятный — достаточно комфортная подвеска, вместительный, маневренный. Есть спорт-режим, а также множество полезных и бесполезных функций.













Мне нужна была красивая представительская машина в последнем кузове, ибо у нас по одёжке встречают, также хотела игрушку для удовольствия. В плане надёжности пока ничего не могу сказать — машину я приобрела относительно недавно, она на гарантии. По обслуживанию, конечно, это дорогое удовольствие, однако оно стоит того.













До Mercedes у меня была Infinity — достаточно надёжная и бюджетная по ТО машина, но в России, и в частности в Новосибирске, от машин премиум-класса надо избавляться на 100–120 тысячах километров, поскольку потом сыпется всё. И ты начинаешь разбираться — какой стук что значит, на каком СТО делают лучше электрику, а на каком — именно этот тип двигателей, кто специализируется на твоей марке авто и, главное, сколько это всё стоит — оригинал/дубль/работа и т. д.















Новый автомобиль — конечно, это кайф, удовольствие. Водить я очень люблю. На дороге уступают практически все. Езжу я достаточно агрессивно, по-мужски, как в принципе и веду свой бизнес. Зачастую, особенно летом, начинаются «весёлые старты» со светофоров, цепляния. И я, к сожалению, нередко ведусь на провокации.













Ну и знакомятся очень часто. Самое удивительное, что не столько девушки ведутся на красивые машины, сколько мужчины. В чём логика — понять сложно, а вдруг муж или родители такой автомобиль купили. Ан нет — машина дорогая, значит, девушка по-любому востребованная.













Разница проявления внимания, конечно, разительна, как только я пересаживаюсь на другие свои авто, «Тойоту Камри» или «Джип Гранд Чероки», которые значительно дешевле «Мерседеса». Относятся по-разному — скорее, больше негатива: у нас ведь любят вешать «бирки» про способы добычи таких автомобилей. А табличку я, к сожалению, не повешу «Сама на неё заработала», «Не кредитная». Сначала обидно было, а сейчас безразлично. Мужчины, кстати, реагируют более позитивно, чем девушки.













Вообще, автомобиль я хотела с раннего детства — больше любила машинки, нежели кукол. Папа начал приучать к авто лет с шести — сначала давал порулить на коленках, потом уже, в школьные годы, ездила по дачам на «девятке». Первую машину я купила уже после универа, работая, — это была «Тойота Витц». Отъездив на девчачьем «Витьке» изумрудного цвета менее года, я зареклась больше покупать маленькие женские машинки.















Сейчас бо́льшая часть моего дня проходит на колёсах, в день часа по 4–5 минимум. Как говорится — как потопаешь, так и полопаешь. В машине есть всё необходимое — плед, подушка, сухой паёк, теплая одежда. Из-за ненормированного рабочего дня часто не высыпаюсь, поэтому приходится порой досыпать в авто.













Ситуация с дорогами у нас в городе, особенно этой весной, удручающая. Такое ощущение, что город беспощадно бомбили. Жалко новую низкопрофильную резину и диски, жалко стойки — каждая яма как серпом. Я в этом году начала строить маршруты своих передвижений не по расстоянию или загруженности дорог, а по их состоянию. Ещё напрягает отсутствие парковочных мест в центре. Пусть бы были платными — но это гораздо дешевле, чем вызволять свою ласточку из штрафстояночного плена.













Я визуал, люблю красивые необычные автомобили. Сейчас занялась тюнингом «Мерседеса» — делаю антихром, обвесы, чёрные диски — в общем, будет настоящий «Бэтмобиль». Подумываю над тем, чтобы установить выхлоп и затянуть машину в плёнку.













Как и многие, хожу в тренажёрку, в человеке ведь должно быть всё прекрасно — это даже не увлечение, а норма жизни. Придумываю себе одежду, так как мне очень сложно что-то найти из-за комплекции. Люблю фотографироваться, денег это, правда, мне особо не приносит, чисто для удовольствия.













Обожаю ремонт — рисовать проекты, выбирать материалы, контролировать процесс, смотреть, как мои идеи воплощаются. Вообще, мне нравится браться за что-то новое, неизвестное, нестандартное — это тренажёр для мозга, это молодость мышления, движение вперёд!







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