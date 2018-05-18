Город попал в переплёт

В 2018 году НГС исполнилось 20 лет — все эти годы мы описываем жизнь города, который постепенно меняется. Чтобы посмотреть, какие значимые события и явления происходили в этот период, наш сайт совместно с издательством Gelio Vostok выпустил книгу «Новосибирск 1998–2018». Журналист НГС узнала у её создателей, почему сложно было отобрать ключевые события, какие артефакты можно найти на страницах книги и каким оказался срез городской жизни за 20 лет. Сегодня мы впервые публикуем две главы из этой книги.

«За 20 лет НГС много раз менялся, но в этом году главный городской портал поменяет свой дизайн и редакционные форматы до неузнаваемости, чтобы отвечать духу времени и запросам аудитории, большая часть которой уже читает нас с экранов мобильных телефонов. Сильно изменился и наш город. НГС день за днём описывает его жизнь, и в круговороте новостей сложно заметить кардинальные изменения», — в предисловии книги главный редактор НГС Александр Агафонов предупреждает о том, что её страницы перенесут читателей на годы назад, а потом медленно вернут в настоящее.





Известный фотограф Слава Степанов рассказывает, что при подготовке издания авторы вдохновлялись проектом «Намедни» Леонида Парфёнова — очень краткое и лишенное эмоций описание происходившего в городе.







«Мы решили объединить тему города, его истории и НГС, который является главным новостным сайтом Новосибирска. Взяли ключевые события и явления, которые происходили в городе за последние 20 лет. Перебирали всё сверху донизу: смотрели по картам, архивам известных фотографов и разных фотоагентств, общались с людьми. Сделали такой срез», — рассказывает об идее проекта Слава Степанов.









Офис редакции НГС сейчас расположен по адресу Ленина, 12





В книге 128 страниц. Ее создатели отмечают, что хотели, чтобы, листая их, все чувствовали изменение истории во всём — в видах города, технологиях и даже качестве фотографий. «Начинается же всё с плёночных фотографий и к концу доходим до смартфонов, мессенджеров, транспортных развязок. Я сам удивился, что настолько кардинально всё поменялось. Получается, был свидетелем всего этого. Мне кажется, людям будет интересно», — считает Степанов.







Он добавляет, что во время работы проводили много мозговых штурмов и спорили, потому что сложно было выбрать, какие события оставлять, а какие нет.







«Есть очевидные события, такие как открытие Бугринского моста или новой станции метро, которые сильно повлияли на город, его историю и инфраструктуру. А есть такие явления, о которых если не писать, они канут в Лету и навсегда там останутся. Мы говорим о надписи «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что!» на улице Петухова или о загадочном человеке в шляпе, который стоял в начале нулевых на станции метро «Студенческая» часами», — вспоминает Слава Степанов.







9 февраля министр транспорта Игорь Левитин, вооружившись лопатой, дал официальный старт строительству третьего моста в Новосибирске





Причём в книге есть не только новосибирские события и явления, но и общероссийские, которые были важны, повлияли на жизнь города. Или просто оставили какой-то след в истории и памяти россиян — как, к примеру, мультфильм про Масяню, меткие фразочки которой про директора навсегда закрепились в лексиконе. Например, к первым относится исчезновение попугаев из перехода на станции метро «Площадь Ленина» в 2015 году — флорариум с ними простоял там 20 лет. Его содержала предпринимательница Татьяна Сорокина, торговавшая косметикой недалеко от него. Это был благотворительный проект, а после закрытия вольера птицам нашли новых хозяев. Или появление щенка в 2016 году у двух лабрадоров, с которыми можно сфотографироваться возле фонтана в Первомайском сквере.







У трёхлетнего Тефтеля и 10-летней Гайки появился щенок Милка





Кроме того, на страницах книги появляются факты, связанные с развитием НГС. В 1998 году сайт запустил Максим Сидоркин, 24-летний предприниматель, который продавал воздушную кукурузу и компакт-диски в метро, посчитав интернет более перспективной площадкой для бизнеса. В 1999 году в штате появились первые сотрудники.





«В книге обозначается появление новых площадок и разделов сайта. В 2000 году создаётся форум НГС, где, например, активно обсуждается такое понятие, как честь, и нужно ли узаконить дуэли. В 2003 году выходят новые сервисы — об автомобилях и недвижимости, а через год — знакомства. Конечно, отдельное внимание посвящается такому явлению новосибирской жизни, как комментарии на НГС или термину "НГС-эффект" в среде маркетологов. В числе недавних важных для нас событий — переход службы новостей на круглосуточный режим работы с августа 2017 года», — говорит главный редактор НГС Александр Агафонов.







Летом 2005 года появилась первая полноценная редакция НГС





Рассказы обо всём этом в книге подкрепляются фотографиями, логотипами, сканами газет и даже билетами. Например, Слава Степанов принёс свой билет в Rock City на концерт группы «Коридор»: у них была презентация нового альбома в 2003 году. Смеётся, что таким образом увековечился там. Но в книге использованы и его фотографии. Самая ранняя из тех, которые опубликованы в альбоме, — 2005 года.







«Тогда я никак не думал, что стану фотографом. Кадр с рок-фестиваля "Крылья" на тогда ещё не достроенной второй полосе аэропорта Толмачёво я сделал либо на телефон, либо на чью-то камеру. Так получилось, что он подошёл, его взяли», — вспоминает фотограф.







Сегодня НГС публикует две главы из книги — они посвящены 1999 и 2005 годам.































Печатную версию книги «Новосибирск 1998–2018» получат все гости церемонии награждения «Народной премии НГС», которая состоится в оперном театре 21 мая. Напомним, что 10 компаний-победителей получат из рук первых лиц города и героев публикаций НГС статуэтки в виде стильной геометки из металла. Еще две статуэтки вручит в двух номинациях — «Инвестор года» и «Социальный проект года» — врио губернатора НСО Андрей Травников. Онлайн-трансляция церемонии будет идти на нашем сайте с 18:00 понедельника — не забудьте зайти в это время на наш сайт.





Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».













Читайте также:



«Народная премия НГС»: Тоня точит главный приз



Хрупкая девушка-фрезеровщик с Урала сделает для лучших компаний Новосибирска увесистую геометку

