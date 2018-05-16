Разоритесь на ОСАГО

Для молодых ОСАГО делают дороже, для стариков — дешевле: в среднем полис дорожает с 5,8 до 7 тысяч

Центральный банк РФ, как основной регулятор тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности, выступил с подробным разъяснением новой тарифной политики по ОСАГО. Изменения в стоимости страховки произойдут уже летом, и в целом это будет подорожание — на целых 20,7%. При этом молодые и неопытные водители станут платить ещё больше, а некоторые категории возрастных водителей, наоборот, смогут сэкономить, по крайней мере как уверяет ЦБ. Портал НГС.АВТО узнал, сколько сейчас платят новосибирские водители за свои машины и сколько будут платить.

Центральный банк России задумал очередную серьёзную реформу ОСАГО, последствия которой водители смогут ощутить уже летом. Как рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, система автострахования станет более гибкой и даже позволит некоторым автовладельцам платить за полис меньше, чем было. Например, вместе с увеличением верхней границы базового тарифного коридора (с 4118 до 4942 рублей) уменьшается нижняя граница (2746 вместо 3432 рублей). Однако в целом рост средней стоимости полиса неминуем, признали в ЦБ.





«Мы провели несколько базовых прикидок, чтобы было понимание, что может измениться в связи с изменением тарифного коридора. Приблизительно средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тысяч рублей, сейчас этот средний водитель платит 5,8 тысячи рублей за полис. По дешевому полису стоимость составит 1,7 тысячи рублей, тогда как сейчас она составляет 1,5 тысячи», — уточняет Владимир Чистюхин. Таким образом, прирост стоимости среднестатистического полиса ОСАГО составит 20,7%.







Портал НГС.АВТО спросил у новосибирских водителей с различными машинами, сколько они сейчас платят за страховку, и прикинул, сколько станут платить.





Honda CR-V

Александр, 42 года, стаж вождения 15 лет. Автомобиль Honda CR-V 2000 года выпуска, мощность 150 л.с. Стоимость полиса — 6500 рублей. По новой системе для Александра полис будет стоить 7846 рублей.







Иван, 32 года, стаж вождения 11 лет. Автомобиль Mazda 6 2008 года выпуска, мощность 147 л.с. Текущий полис обошёлся автовладельцу в 9530 рублей. После подорожания ОСАГО станет стоить 11 503 рубля.







Константин, 32 года, стаж менее 3 лет. Автомобиль Subaru Forester 2002 года выпуска, мощность 220 л.с. Из-за малого стажа стоимость страховки за этот автомобиль взлетает до 17 100 рублей , а с учетом новых тарифов — до 20 640 рублей .





Наибольшими расходами на страховку Ценральный банк грозит молодым водителям, прежде всего к ним будет применяться максимальная повышенная ставка. В качестве примера приводится условный водитель из Челябинска (там повышающий коэффициент равен 2,1) с малым стажем и с автомобилем мощностью 150 л.с. Для него стоимость полиса вырастает до 31 000 рублей. А вот для возрастных водителей с опытом и безаварийным вождением обещают применять пониженные ставки, скидка будет получаться и за счёт реформированного коэффициента «возраст-стаж».





Этот коэффициент дополнительно ударит по молодым водителям. Например, в группе с опытом вождения до 2 лет для возрастного сегмента 16–21 год повышающий коэффициент вырастет с 1,8 до 1,87. Для сегмента 22–24 год коэффициент увеличится с 1,7 до 1,77. Возрастные же водители от 30 лет получат снижение коэффициента с 1,7 до 1,63. Напомним, это данные для группы малоопытных водителей.





Для опытных взрослых водителей вводится и процентная скидка. Страхователь может получить дисконт в 4%, если его возраст более 35 лет, а стаж — более 5 лет. Или, например, если его возраст от 40 лет, а стаж — от 3 лет.





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