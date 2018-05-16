Отец за сына: папу покалеченного младенца могут посадить на 8 лет

9 мая Дмитрий и Полина Неустроевы вместе с грудным ребёнком и приятелем семьи возвращались домой после праздничного салюта. На улице Тополёвая Денис услышал крики подростков с крыши 10-этажного здания. Мужчина грубо ответил школьникам, и после этого вниз полетела лопата, которая попала в голову семимесячному ребёнку, спавшему на руках у отца. Дмитрий побежал за подростками, но догнал только одного из них и, как уже установили следователи, избил. Друзья школьника говорят, что подросток лежит в больнице со сломанной челюстью. Подробности — в материале корреспондента НГС.

9 мая примерно в 22:30 семья Неустроевых вместе с грудным ребёнком и другом семьи шли по улице Тополёвая. Проходя мимо дома № 14, компания услышала крики.





«Я сначала не понял, откуда кричат, — вспоминает Дмитрий Неустроев. — Поднял голову: вижу, стоят на крыше многоэтажки парни, разговаривают. Один кричит: "Кидай, тут никого нет". Я отвечаю: "Я вам сейчас как кину". И летит лопата».







Мужчина объяснил, что лопату он увидел только тогда, когда отходить было слишком поздно — он инстинктивно поднял руку, чтобы закрыть ребёнка, но черенок лопаты всё равно ударил младенца по голове.





Лопата, упавшая на младенца





«Я шла рядом, но вообще ничего не увидела, не поняла. Только потом, когда все упали, я увидела эту лопату, — рассказывает Полина Неустроева. — Муж был с ребёнком на руках. Встал, убрал руку и мы видим кровь на голове ребёнка. Он мне дал ребёнка, а сам побежал».







По словам Дмитрия, он вместе с другом побежал за подростками, которые спешно пытались покинуть крышу. «Они убегали, я бежал за ними, чтобы поймать, — объясняет мужчина. — Догнал одного, начал хватать, ставить подножки, пытался зацепить, чтобы он не упал. Я его начал ловить, он начал падать».





Дмитрий Неустроев сам догнал одного из подростков





По словам Дмитрия, они вместе с приятелем остались держать подростка до приезда полиции, в то время как его жена уехала вместе с ребёнком в больницу. «Нас забрала скорая, ребёнку 11 швов наложили, — вспоминает Полина. — Слава богу, череп целый. Сотрясения нет». Девушка добавила, что после инцидента младенец стал часто капризничать.





Полина Неустроева





В полиции, по словам Дмитрия, пойманный подросток сначала упирался, повторяя, что он не знает про лопату и просто вышел из подъезда, там был у друга. Но когда полицейские попросили назвать имя друга и номер квартиры, подросток сразу назвал всех приятелей, с кем был на крыше. Включая друга, кинувшего лопату.





«Мальчик, который кинул лопату, с нами один раз созванивался, разговаривал с ним по телефону муж, — продолжает Полина. — Он рассказал, что в ту ночь к нему полицейские не приезжали, он был дома. И по разговору нам стало понятно, что его родители даже не в курсе о том, что случилось».







По словам Полины, в полиции им сказали, что, скорее всего, подростку, кинувшему лопату, ничего не будет, раз ребёнок сильно не пострадал, — максимум штраф до сорока тысяч рублей. «Ну это же неправильно, нельзя так это оставлять, — негодует девушка. — А если бы муж не подставил руку?».





Неустроевы шли мимо дома № 14, когда на них с крыши многоэтажки упала лопата





Мать 17-летнего подростка Сергея*, который уронил лопату на голову младенцу, утверждает, что это был несчастный случай. «Он не видел, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна (имя изменено по просьбе героини. — А.И.) во время беседы по телефону. — Чтобы специально кидать, он не настолько мародёр. Это чистая случайность... Дети смотрели салют. Увидели лопату, подняли. Она как с краю лежала, так они и уронили».





Женщина пояснила, что изначально Сергей не понял, что попал лопатой в людей. Он просто увидел, как на него бегут двое мужчин, поэтому и убежал. Татьяна добавила, что сейчас боится за здоровье своего сына — после того как Неустроевы рассказали об инциденте в СМИ, Сергею начали поступать угрозы.





Дмитрий Неустроев показывает место, где стояли подростки





Сам Сергей в беседе с корреспондентом НГС рассказал, что его приятель Андрей* — тот самый, которого задержал Дмитрий вместе с другом, сейчас находится в больнице. «Он кушает через трубочку, ему имплантанты будут вставлять, — объяснил подросток. — Его били, челюсть сломали».





«Они ногами его пинали, челюсть сломали. Вдвоём, два взрослых мужика! Этот ребёнок лежит сейчас в больнице, его родители должны были заявление в полицию написать», — негодует Татьяна.





Дозвониться до пострадавшего подростка и его родителей у корреспондента НГС не получилось. Родители мальчика действительно написали заявление на Неустроева в полицию. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, добавив, что дело было передано в Следственный комитет.





«Один из несовершеннолетних спустился на улицу, где отец малолетнего высказал ему претензии по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребёнку и причинил несовершеннолетнему телесные повреждения», — описали произошедшее в пресс-службе СК России по НСО.





Крыша, с которой подростки уронили лопату





Если экспертиза подтвердит, что мужчина действительно сломал Андрею челюсть, Неустроеву грозит ответственность по ст. 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений) — с максимальным наказанием до восьми лет лишения свободы.





Однако Неустроев отрицает нападение на подростка. «Ни я, ни мой товарищ его пальцем не трогали, — утверждает Дмитрий. — Я понимал, какие будут последствия мне, если я ему какой-то вред причиню». Неустроев добавил, что о том, что у Андрея сломана челюсть, он узнал на следующий день — когда он вместе с ним находился в полиции, у подростка ничего не болело.





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*Имена изменены в рамках соблюдения требования законодательства РФ

