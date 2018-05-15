Тест-драйв: бегемоты в городе

В этой машине можно есть, спать, перетащить сюда половину квартиры и «рвать» легковушки со светофора

Минивэн Mercedes-Benz V-Class оказался автомобилем на все случаи жизни, кроме, пожалуй, поездок по бездорожью. Тут тебе и комфортный мягкий ход, и динамика с 2,1-литровым турбодизелем, и функционал «дома на колёсах». Подробнее о самом вместительном легковом «Мерседесе» — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Черный V-Class (предоставлен официальным дилером «СТС Автомобили») предстаёт взору как нечто огромное, солидное, но интересное по своему дизайну.















Спереди у него фирменные, оттянутые к низу фары, большая звезда на радиаторной решетке, мощный капот с центральным ребром.















Капот этот и в целом вытянутый моторный отсек делают V-Class стремительным, спортивным, не таким, как обычные пузатые минивэны-коротыши. По всей боковине проходит стильная выштамповка. Все стекла, кроме передних, хорошенько затонированы. Диски симпатичные, но 18-е колёса маловаты.















Сзади все достаточно просто и квадратно. Большое стекло и компактные фонари делают корму весьма внушительной.















В салоне — царство пространства. Автомобиль длиной 5140 мм и шириной 1928 мм с высокой крышей и прямоугольными формами ставит объём фактически на первое место в списке главных своих функциональных характеристик.















Между передними креслами здесь можно стоять. Над головой большое количество воздуха. Массивная передняя панель отодвигает далеко вперед лобовое стекло.















Высокие окна, хороший круговой обзор, автомобиль возвышается практически над всеми участниками движения — ехать тут комфортно. Материалы отделки — стандартные «мерседесовские», качественные. Передняя панель не из кожи, но её пластик — без малейших изъянов. На дверях есть кожаные вставки, сиденья тоже кожаные.













Есть и твердые материалы: низ дверей, панели задней части салона или вот эта чёрная вставка, обрамляющая джойстик мультимедиа и кнопки управления. Наверное, это самое слабое место в интерьере — пластик далеко не нарядный и может со временем пошоркаться.















Кресла хороши боковой поддержкой — это совсем не лишнее в 2,2-тонном минивэне, который, разумеется, кренится в поворотах. Дополнительно помогают держаться индивидуальные подлокотники с регулируемой высотой. А вот подушки сидений коротковаты, ноги у рослых людей будут свисать.















Посадка в автомобиль удобная, порожек расположен оптимально, но можно входить в салон и без него — просто садишься, не сгибаясь, и всё. Передние двери могли бы открываться на бо́льший угол.













В задней части салона — пять мест, 1030-литровый багажник и множество вариантов трансформации.















В центре — раскладываемый и регулируемый по высоте столик, который может двигаться по направляющим вперёд-назад. В компании 5 человек за этим столиком можно уютно расположиться и комфортно ехать на большие расстояния.















Если столик не нужен — он опускается, его половинки складываются и убираются в тоннель, который задвигается между двух сидений, стоящих против хода движения. Эти сиденья, кстати, можно снять и развернуть по ходу движения.















Задние сиденья можно сложить, получив огромную площадку, куда легко помещаются два велосипеда. И еще остается место для 2–3 взрослых велосипедов.















Багажный отсек оформлен полкой с органайзером, которую можно поднять или вовсе убрать из салона для перевозки какого-то габаритного груза.















Сдвижные двери оборудованы электроприводом — снаружи их можно открыть, просто слегка потянув за ручку. Водитель тоже может открыть двери, воспользовавшись кнопками на центральной консоли.













V-Class со своим трансформируемым и объёмным салоном — это такой автомобиль на все случаи жизни. И большая семья, и габаритные грузы, и удобство путешествий по трассе — всё по плечу этому минивэну. Конечно, в большей степени этот минивэн используется корпоративными парками для перевозок, например, сотрудников или делегаций. Есть варианты и коммерческого использования автомобиля.













Под капотом V-Class расположился 2,1 литровый турбодизель мощностью 190 л.с., обладающий тягой в 440 Н·м. Он разгоняет эту махину за 9,1 секунды — достаточно быстро для крупного, высокого «вагона».













Задержки при нажатии на педаль газа минимальны, дизель живо раскручивается, показывая лучшую тягу на 3000 оборотов. V-Class оборудован системой полного привода 4MATIC, поэтому машина разгоняется стабильно и уверенно. Тут даже может вжимать в кресла, если стартовать с двух педалей — при нажатом тормозе дизель даёт раскрутить себя до 2000 оборотов.













Минивэн проявляет себя неожиданно манёвренным в потоке — с кренами можно совладать, руль чёткий и информативный. Единственный момент — надо начинать тормозить «хорошо заранее»: всё-таки автомобиль тяжеловат, а тормозная система не самая эффективная.















По неровностям V-Class идёт комфортно, степенно покачиваясь, проглатывая всё подряд. Где-нибудь у себя на родине в Германии этот Mercedes был бы идеальным с точки зрения плавности хода, но российские дороги вносят свои коррективы. На серьёзных асфальтовых пробоинах удары уже хорошо ощущаются в салоне, возможно, этому виной и низкий 45-й профиль покрышек.















Цена на V-Class стартует от 3 миллионов — за эти деньги менее производительный дизель и механическая КП. Наш же мощный вариант с автоматом стоит 3,7 млн рублей без учёта стоимости дополнительных опций.















Для сравнения: другой немецкий минивэн — Volkswagen Multivan — стоит от 2,686 млн рублей. Но он и размером меньше, и слабее в начальной версии, да и бренд у него — не премиальный.







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