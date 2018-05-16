Дом тысячи дверей

Гостиница «Центральная» существует в Новосибирске с 1962 года — 56 лет. Часть людей при её упоминании удивляется, узнав, что там до сих пор останавливаются туристы, а часть людей, зная только о гостинице, наоборот, поражается тому, что там расположены ещё и различные организации — косметические и адвокатские кабинеты, магазины одежды, туристические бюро, ремонт телефонов и так далее. Поразительно, но на самом деле количество номеров и количество офисов примерно равнозначно, поэтому вы можете идти, например, в парикмахерскую и увидеть, как рядом с ней убирают чей-то номер. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала, как уживаются владельцы небольших бизнесов и их клиенты с жильцами гостиницы, можно ли встретить людей в полотенцах по пути к юристу, почему убрали красные ковровые дорожки и как воспринимается советская стилистика.

В гостинице действует 93 номера и, по данным 2ГИС, зарегистрирована ещё 61 организация. Есть такие компании, которые по логике хорошо сочетаются с гостиницей — например, туристические фирмы; а есть те, которые не очень — например, салоны эпиляции. По словам заместителя директора гостиницы «Центральная» Татьяны Ракоед, арендаторы в большей степени представлены из сферы услуг — это во многом направлено именно на постояльцев.







«Во всём мире развивается гостиничный бизнес так: не только селят человека, но и стараются создать ему более комфортные условия нахождения в гостинице и максимально всё к нему приблизить. Он весь день где-то проходил, вернулся и может красоту навести и другими делами позаниматься. У нас и билеты можно купить, и на массаж сходить, и отремонтировать гаджеты, и сделать всё, что касается красоты — педикюр, маникюр, брови, ресницы, причёски. Такой спектр арендаторов как раз находится в синергии с гостиницей, поэтому нам хорошо соседствуется», — добавляет она.







Арендная плата за офисные помещения — 600–700 рублей за квадратный метр





С этим согласна владелица магазина товаров для кондитеров Виктория Исаева: она считает, что жителям гостиницы должно быть хорошо здесь из-за обилия разных арендаторов, хотя к ней они не заходят. Всего пару раз клиентами Виктории становились туристы, остановившиеся в «Центральной», — они очень обрадовались, потому что в их городах вообще нет подобных магазинов. Владелица салона красоты «Академия стиля» Евгения Пономарёва говорит, что туристы как раз бывают их клиентами крайне редко, потому что без записи попасть сложно и салон не рассчитан на людей, которые зашли случайно.





Одна из организаций, к которой обращаются жители гостиницы в большинстве случаев, — это бюро экскурсий и туризма «Ветер перемен». Его директор Мария Ефимова рассказывает, что для них сотрудничество с гостиницей очень удобно: помогают друг другу с клиентами. Чаще всего в гостиницу заселяются большими группами, особенно детскими, а их бюро как раз специализируется в том числе и на интерактивных экскурсиях для детей.







Мария Ефимова показала корреспондентам НГС новое помещение, в которое они переехали на днях





Арендаторы отмечают, что клиенты, конечно, поражаются соседству офисов и номеров. «Я первое время тоже удивлялась, а потом привыкла. У меня соседи — офисы, поэтому не мешаем друг другу. Клиенты магазина, удивляются, конечно. У кого-то уже есть другие знакомые офисы здесь, в которые они ходят, но кто-то первый раз приходит и задаёт самый популярный вопрос: "Как вас найти?". Это не бизнес-центр, поэтому в новинку, что у магазина нет отдельного выхода», — поясняет Виктория Исаева.







Колорист салона красоты «Академия стиля» Екатерина Малинина подтверждает, что особенно изумляются те, кто приходит в это здание впервые: «Удивляются, что здесь всё ещё люди останавливаются. Бывает, что утром идёшь на работу, а тебе навстречу мужчина какой-нибудь в сланцах. Многие ещё удивляются обстановке — приходится им рассказывать, что за два года на самом деле многое здесь поменялось».







Помимо уборки номеров, по пути в офисы можно увидеть и жильцов гостиницы





По поводу встреч с людьми в полотенцах работники офисов рассуждают по-разному. Коллега Екатерины Малининой Евгения Пономарёва добавляет: «Очень интересно, когда ты видишь здесь людей в халате или в тренировочных штанах с голым торсом — это неожиданно». Виктория Исаева чаще всего не соприкасается с жителями гостиницы, вспоминает только о том, что бывают большие заезды, например группы детей-спортсменов, но на её работе это не отражается. Сотрудники бюро «Ветер перемен» тоже не наблюдают жильцов в течение рабочего дня, только если задерживаются. Видимо, это зависит и от этажа, на котором расположены компании, и от стечения обстоятельств.







В целом арендаторы единогласно говорят, что работа в этом здании им нравится. В первую очередь привлекает расположение гостиницы и небольшая для центра города арендная плата: она зависит от этажа, но в среднем колеблется в районе 600–700 рублей за квадратный метр. Как правило, помещения, сдающиеся под офис, небольшие — когда-то они были обычными номерами. Но за ними, по словам владельцев бизнесов, — очередь. Она же есть и среди желающих разместить свою вывеску снаружи здания, возле входной двери.







Любовь к олдскулу







Виктория Исаева сняла в здании гостиницы помещение в сентябре 2017 года, а с октября открыла магазин площадью 12 квадратных метров. Она считает, что ей повезло, потому что до неё этот номер снимал «какой-то опрятный молодой человек», у которого было два кабинета, разделённые гипсокартонной стеной.







Виктория Исаева сама была домашним кондитером, поэтому открыла магазин именно для этой аудитории





«Не представляю, как можно было такое маленькое помещение поделить пополам. По запросу к моему заезду стену уже убрали. Практически ничего не пришлось делать: пол и потолок в хорошем состоянии, на стенах были белые обои, которые мы покрасили. Раковина была новой. Единственное, пожалуй, чем я недовольна, — деревянное окно, но зато это такой олдскул. Пришлось вспомнить, как заклеивать окна. Всё немного олдскульное, но мне нравится этот стиль, поэтому я довольна», — описывает Виктория.







Места для всего не хватает, но сначала помещение казалось раем, потому что до этого у Вики был интернет-магазин и склад дома. Она хочет переехать, как только внутри гостиницы освободится помещение побольше. Кроме того, в планах сделать детский уголок в магазине с большей площадью, где были бы игрушки в виде различных кондитерских изделий.







Популярностью пользуются различные виды посыпки и цветной сахар





Из этого здания уходить не хочется, потому что Вика воспринимает его как весёлое общежитие. «У меня здесь много знакомых снимают офисы — есть и цветочники, и декораторы. Мы ходим друг к другу в гости. Я прижилась здесь совершенно и не хочу уезжать. Даже не знаю, если подвернётся какой-то другой вариант, соглашусь я или нет. Здесь же рядом есть «Золотой колос», в котором тоже всё олдскульно. Но я даже не ходила туда и не смотрела там помещение», — поясняет она.







Вика отмечает, что у гостиницы есть прогресс — постепенно делают ремонт. Как и другие арендаторы, она упоминает убранные красные ковровые дорожки, хотя, по её словам, они даже нравились.







Улица городских тенденций







Евгения Пономарёва говорит, что ей не очень радостно оттого, что эти дорожки заменили на серый ковролин: «Мне кажется, что им, наоборот, нужно сделать акцент на советские времена, подчеркнуть аутентичность. Под Marriott всё равно уже не смогут сделать эту гостиницу, почему бы тогда графинчики какие-то не поставить».







Евгения Пономарёва довольна расположением гостиницы, потому что рядом с ней находятся различные заведения общепита, кинотеатр и сквер





Её салон «Академия стиля» переехал в гостиницу два года назад. Раньше в этом помещении был буфет, но, когда заезжали, оно использовалось как склад, поэтому в салоне достаточно просторно — около 30 квадратных метров. Подобных помещений — с большей площадью — примерно два на этаж. Ремонт делали сами, пришлось убрать лепнину, которой было очень много, но всё равно часть её осталась.







Женю устраивает арендная плата и местоположение: «Мне кажется, что это самая модная улица, на которой появляются городские тенденции. Здесь всегда все такие красивые. Я географически в разных местах работала — это моё любимое. Всегда есть, куда пойти пообедать, можно утром попить кофе и погулять в Первомайском сквере. Я бы хотела остаться здесь. Конечно, у нас в планах захватить весь мир или хотя бы немножечко этой гостиницы».







По словам сотрудниц «Академии стиля», они убрали треть лепнины в своём помещении





Кроме того, ей нравится, что арендодатели ответственные. Например, если планируется отключение горячей воды, то они предупреждают заранее. На вопрос о недостатках девушка отвечает так: «Я не могу высказывать те претензии, которые могут высказывать люди. Это то же самое, если поехать отдыхать недорого и при этом спрашивать, почему нет лимузина и почему Филипп Киркоров не поёт нам на завтрак. Всё соразмерно».







Экскурсии от гостиницы







Соразмерность оценивают и сотрудники туристического бюро «Ветер перемен». Они находятся в этом здании третий год. Раньше были резидентами бизнес-инкубатора на Есенина, то есть за аренду не платили, а потом искали недорогой вариант и нашли предложение «Центральной». За офис на втором этаже они платят 7200 рублей. Но поскольку уже стало четыре человека на такое небольшое помещение, на днях переехали на третий этаж, где немного больше места.







«Ветер перемен» делал для детей экскурсию с погружением на 9 Мая — они ходили в форме, перебинтовывали солдата, писали письма на фронт и ели кашу





Маркетолог Алёна Мишкина и интернет-маркетолог Галина Моренко рассказывают, что для их деятельности важно расположение, потому что многие экскурсии начинаются с центра.







Советский буфет с театральной атмосферой







Индивидуальный предприниматель Даниил Фомичёв открыл в этом здании буфет: сначала на третьем этаже, а потом переехал на второй, потому что гостиница предоставила помещение немного больше. В него ходят офисные работники, постояльцы и гости.







Буфет разделён на две зоны, общее количество посадочных мест — 12





«Мы чем интересны и хороши? Не нужно никуда выходить. Особенно хорошо зимой, в непогоду. У нас с улицы гостей мало, но всё равно они приходят. Здесь недорого и качество очень хорошее. Есть производство, где всё готовят и привозят сюда», — объясняет Даниил.





Он долго разрабатывал меню, учитывая опыт работы в разных заведениях, и сделал концепцию классического буфета советского периода. При этом учёл и современные пожелания гостей. Самые советские блюда — сосиски с зелёным горошком, яйцо под майонезом с зелёным горошком. Есть салаты «Министерский», «Столичный», «Мимоза». Буфет рассчитан примерно на 12 мест.







Помимо советских блюд — яйцо под майонезом с зелёным горошком — в меню есть и более современные





«Мы за местами не гонимся, мы гонимся за атмосферой, чтобы гостям было комфортно и вкусно. Концепция сложилось, устраивает посетителей. Это буфет, но не какого-то совкового древнего плана: вы же видите — здесь академическая театральная атмосфера», — уверен владелец буфета.







А гостиница, по его мнению, находится не совсем в концепции: «Будь она в концепции советских времён, она бы заработала много денег. Беда многих заведений в нашем городе — концептуально не всё продумано: вроде бы интерьер сделан, но персонал, меню и атмосфера — это всё грустно».







Для владельца было важно продумать именно концепцию классического буфета советского периода





Татьяна Ракоед сообщила, что по возможности в гостинице они оставляют советскую стилистику: «Двери и шкафы, которые делались в Советском Союзе, мы реставрируем, приводим в порядок, но в целом мебель невозможно всю оставить, нужна современная. Косметический ремонт мы делаем постоянно, поддерживаем номерной фонд. Он у нас в неостанавливаемом режиме. Это же эксплуатация помещения: людей так много проходит, если среднее проживание по два дня», — комментирует Татьяна.







Выводить новые номера под офисные помещения администрация гостиницы пока не планирует, потому что всё сформировалось, считает Татьяна Ракоед, — можно «и поесть, и оздоровиться, и красоту навести».







Администрация гостиницы отмечает, что ремонт у них происходит в неостанавливаемом режиме





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