Детка, отдохни

Обзор НГС: самые дешёвые и дорогие путевки в лагерь — там учат кататься на яхтах и возят в Крым

Учебный год заканчивается. Казалось бы, родителям школьников можно вздохнуть спокойно, но тут появляется новая головная боль: нужно придумать, чем ребёнок займётся летом. Мечта любого родителя — хотя бы на две недели найти отпрыску место, где ему станет интересно, полезно и весело, при этом не будет постоянного экрана с играми и опустевших летних дворов. Подборка вариантов отдыха для ребёнка по разным ценам — в материале НГС.

Как правило, в любой школе есть летний лагерь, куда дети могут приходить днём, чтобы сходить с преподавателями на экскурсии. Стандартный вариант для большинства родителей — подать документы на субсидированную путёвку в лагерь через городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула успеха». Кстати, на сайте организации есть список всех лагерей города и области. В мае путёвки распределяют среди тех, кто стоял в очереди. Для тех, кто не подумал или не успел, НГС подобрал несколько вариантов детского отдыха по разным ценам.





Лагерь дневного пребывания подойдёт родителям, которые хотят, чтобы ребёнок ночевал дома





До 10 тысяч рублей







В эти деньги можно уложиться, выбрав лагеря дневного пребывания. Многие из них тематические — от изучения языка до основ театрального искусства.





Студия актёрского и ораторского мастерства «Примус». Сюда берут детей от 7 до 12 лет. Летом в лагере будет 6 смен по 10 дней. Цена — 10 000 рублей. Занятия проходят с 9 до 14 часов на Депутатской, 15. С детьми будут заниматься два преподавателя — руководитель театра «Понедельник — выходной» Сергей Дроздов и преподаватель курсов по технике речи Лучия Постикэ. В программе каждой смены актёрские тренинги, развитие коммуникативных навыков, ритмика, тренировка памяти, обучение этикету и другое. В стоимость путёвки входит лёгкий обед — как пояснили в администрации лагеря, у детей будет лёгкий перекус.







Летний лагерь «Наследие»

Это лагерь для детей от 5 до 12 лет. Занятия проходят с 9 до 17:30 на Дачной, 37/1. Цена — 5500 рублей за пять дней. В стоимость входит трёхразовое питание. Дети делятся по возрастным группам. Каждая неделя тематическая, посвящённая культуре и истории определённой страны.







Летняя парусная школа в Академгородке



Это совместный проект «Парусного СКАТЦЕНТРА» и детской школы «Бумеранг». Приглашают детей от 8 до 16 лет. Занятия будут идти всё лето — с 4 июня по 26 августа на Центральном пляже Академгородка. Цена за неделю — 5000 рублей. Если оплачивать сразу месяц — 18 тысяч рублей. В стоимость включён комплексный обед. Занятия с 9 до 18 часов. Ребёнку необязательно уметь плавать, так как все занятия проходят в жилетах. Занятия на воде будут проходить в сопровождении спасателей. Дети будут заниматься в школе начальной подготовки спортсменов-парусников по программам «яхтинг» и «виндсерфинг». В группе не больше 25 человек, у каждого будет персональная яхточка.







Как правило, в группах дневного пребывания не больше 10 человек





10–20 тысяч рублей







Лингвистический центр «Оксфорд». Это летний лагерь для детей от 7 до 12 лет. Занятия проходят с 10 до 17 часов на правом берегу — в бизнес-центре «Новоград», на левом — в бизнес-центре «Сан Сити». В группе 6–8 человек. Если оплачивать до 1 июня, цена будет 16 тысяч рублей за 10 дней. В стоимость входят полноценный обед и два перекуса, а также полтора часа занятий языком и экскурсионные программы, например поход в зоопарк, музеи и т. д. Как пояснили в администрации лагеря, преподаватель общается с детьми на английском в развлекательном формате. Также есть выездные программы в лагерь имени Олега Кошевого, туда берут детей от 8 до 17 лет. Стоимость путевки с проживанием — 22 тысячи рублей.







Площадка «Творческое лето 2018»







Это танцевальная школа, куда принимают детей от 7 до 11 лет. Занятия проходят на Сибревкома, 7/1. В программе: обучение разным видам танцев, фитнес, рисование, игры, выездные мероприятия. Стоимость в зависимости от выбранного пакета: «Полный пакет» (занятия с 9 до 16) — до 20 мая 12 500 рублей , после — 15 тысяч; «Полный пакет+» (занятия с 9 до 18) — до 20 мая 15 500 рублей ; «Танцы» — до 20 мая 4400 рублей, «Танцы + рисование» — до 20 мая 7400 рублей.





В Новосибирске проходят летние развивающие курсы для детей по различным направлениям





20–30 тысяч рублей







Летний лагерь в Технопарке. Это двухнедельная школа робототехники для школьников с 10 лет. Занятия проходят с 11 до 18 часов на Инженерной, 20. Всего шесть смен, в каждой занятия идут две недели, выходной — воскресенье. Стоимость одной смены — 21 тысяча рублей. Как уточнили в администрации лагеря, группы формируются не по возрасту, а по уровню (перед распределением будут тестовые задания). В стоимость включено трёхразовое питание: второй завтрак, обед, полдник. Вопрос доставки пока открыт. Во время занятий дети комплексно изучают робототехнику, в том числе 3D-моделирование, программирование, работу на станках с числовым программным управлением, работают с ручным инструментом — то есть всё, что нужно для создания технического проекта. В каждой смене четыре уровня проектов.







«Киноканикулы.Новосибирск» от студии игрового кино «Краски»







Здесь будет одна смена — с 4 по 14 августа на базе отдыха «Турград» (подразделение лагеря «Тимуровец»). Стоимость путёвки, включая трансфер и 5-разовое питание, — 21 500 рублей. Дети будут принимать участие в съемках короткометражных фильмов, блогов. В программе заезда мастер-классы по гриму и спецэффектам, квесты и конкурсы.







Летний лагерь «Чкаловец»







Это стандартная путёвка в летний лагерь, в котором есть оздоровительные процедуры. В зависимости от сезона на сайте предлагают путёвки стоимостью от 29 до 31 тысячи рублей (20 дней).





Стандартная путёвка в детский лагерь — на 21 день





30–40 тысяч рублей







Лагерь «Зажги звезду». Стоимость заездов в лагере от 19 тысяч. Также есть заезды, включающие две программы. Например, «Держи.Думай.Действуй + Smart кванториум» с 4 по 24 июня. Путёвка стоит 34 тысячи рублей. Smart кванториум — проект с элементами научной деятельности и изобретательского творчества. Здесь будут опыты по физике, химии, биологии, ботанике, астрономии и математике. Плюс двухдневный мастер-класс по робототехнике, мастер-класс школы телевидения. «Держи.Думай.Действуй» — проект квестов и командных игр, а также основы пешего туризма (установка палатки, разжигание костра, азбука Морзе). В стоимость путёвки входит доставка, проживание, пятиразовое питание, страховка.





Путёвки в детские лагеря на Чёрном море начинаются от 50 тысяч рублей





От 50 до 80 тысяч рублей







В центре детского отдыха «Магистр» три крымских лагеря: «Мандарин» недалеко от Евпатории (59 900 рублей); Smart Camp (69 800 рублей) — в посёлке Заозёрное; детский лагерь I&Camp на западном побережье Крыма (78 900 рублей). Заезды на 17 дней в июле. В стоимость включены перелёт, трансфер, проживание, питание, страховка и программа лагеря.







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