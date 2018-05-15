Детка, отдохни
Обзор НГС: самые дешёвые и дорогие путевки в лагерь — там учат кататься на яхтах и возят в Крым
Учебный год заканчивается. Казалось бы, родителям школьников можно вздохнуть спокойно, но тут появляется новая головная боль: нужно придумать, чем ребёнок займётся летом. Мечта любого родителя — хотя бы на две недели найти отпрыску место, где ему станет интересно, полезно и весело, при этом не будет постоянного экрана с играми и опустевших летних дворов. Подборка вариантов отдыха для ребёнка по разным ценам — в материале НГС.
Как правило, в любой школе есть летний лагерь, куда дети могут приходить днём, чтобы сходить с преподавателями на экскурсии. Стандартный вариант для большинства родителей — подать документы на субсидированную путёвку в лагерь через городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула успеха». Кстати, на сайте организации есть список всех лагерей города и области. В мае путёвки распределяют среди тех, кто стоял в очереди. Для тех, кто не подумал или не успел, НГС подобрал несколько вариантов детского отдыха по разным ценам.
До 10 тысяч рублей
В эти деньги можно уложиться, выбрав лагеря дневного пребывания. Многие из них тематические — от изучения языка до основ театрального искусства.
Студия актёрского и ораторского мастерства «Примус». Сюда берут детей от 7 до 12 лет. Летом в лагере будет 6 смен по 10 дней. Цена —
Летний лагерь «Наследие»
Это лагерь для детей от 5 до 12 лет. Занятия проходят с 9 до 17:30 на Дачной, 37/1. Цена — 5500 рублей за пять дней. В стоимость входит трёхразовое питание. Дети делятся по возрастным группам. Каждая неделя тематическая, посвящённая культуре и истории определённой страны.
Летняя парусная школа в Академгородке
Это совместный проект «Парусного СКАТЦЕНТРА» и детской школы «Бумеранг». Приглашают детей от 8 до 16 лет. Занятия будут идти всё лето — с 4 июня по 26 августа на Центральном пляже Академгородка. Цена за неделю — 5000 рублей. Если оплачивать сразу месяц — 18 тысяч рублей. В стоимость включён комплексный обед. Занятия с 9 до 18 часов. Ребёнку необязательно уметь плавать, так как все занятия проходят в жилетах. Занятия на воде будут проходить в сопровождении спасателей. Дети будут заниматься в школе начальной подготовки спортсменов-парусников по программам «яхтинг» и «виндсерфинг». В группе не больше 25 человек, у каждого будет персональная яхточка.
10–20 тысяч рублей
Лингвистический центр «Оксфорд». Это летний лагерь для детей от 7 до 12 лет. Занятия проходят с 10 до 17 часов на правом берегу — в бизнес-центре «Новоград», на левом — в бизнес-центре «Сан Сити». В группе 6–8 человек. Если оплачивать до 1 июня, цена будет 16 тысяч рублей за 10 дней. В стоимость входят полноценный обед и два перекуса, а также полтора часа занятий языком и экскурсионные программы, например поход в зоопарк, музеи и т. д. Как пояснили в администрации лагеря, преподаватель общается с детьми на английском в развлекательном формате. Также есть выездные программы в лагерь имени Олега Кошевого, туда берут детей от 8 до 17 лет. Стоимость путевки с проживанием — 22 тысячи рублей.
Площадка «Творческое лето 2018»
Это танцевальная школа, куда принимают детей от 7 до 11 лет. Занятия проходят на Сибревкома, 7/1. В программе: обучение разным видам танцев, фитнес, рисование, игры, выездные мероприятия. Стоимость в зависимости от выбранного пакета: «Полный пакет» (занятия с 9 до 16) — до 20 мая
20–30 тысяч рублей
Летний лагерь в Технопарке. Это двухнедельная школа робототехники для школьников с 10 лет. Занятия проходят с 11 до 18 часов на Инженерной, 20. Всего шесть смен, в каждой занятия идут две недели, выходной — воскресенье. Стоимость одной смены — 21 тысяча рублей. Как уточнили в администрации лагеря, группы формируются не по возрасту, а по уровню (перед распределением будут тестовые задания). В стоимость включено трёхразовое питание: второй завтрак, обед, полдник. Вопрос доставки пока открыт. Во время занятий дети комплексно изучают робототехнику, в том числе 3D-моделирование, программирование, работу на станках с числовым программным управлением, работают с ручным инструментом — то есть всё, что нужно для создания технического проекта. В каждой смене четыре уровня проектов.
«Киноканикулы.Новосибирск» от студии игрового кино «Краски»
Здесь будет одна смена — с 4 по 14 августа на базе отдыха «Турград» (подразделение лагеря «Тимуровец»). Стоимость путёвки, включая трансфер и 5-разовое питание, —
Летний лагерь «Чкаловец»
Это стандартная путёвка в летний лагерь, в котором есть оздоровительные процедуры. В зависимости от сезона на сайте предлагают путёвки стоимостью от 29 до 31 тысячи рублей (20 дней).
30–40 тысяч рублей
Лагерь «Зажги звезду». Стоимость заездов в лагере от 19 тысяч. Также есть заезды, включающие две программы. Например, «Держи.Думай.Действуй + Smart кванториум» с 4 по 24 июня. Путёвка стоит 34 тысячи рублей. Smart кванториум — проект с элементами научной деятельности и изобретательского творчества. Здесь будут опыты по физике, химии, биологии, ботанике, астрономии и математике. Плюс двухдневный мастер-класс по робототехнике, мастер-класс школы телевидения. «Держи.Думай.Действуй» — проект квестов и командных игр, а также основы пешего туризма (установка палатки, разжигание костра, азбука Морзе). В стоимость путёвки входит доставка, проживание, пятиразовое питание, страховка.
От 50 до 80 тысяч рублей
В центре детского отдыха «Магистр» три крымских лагеря: «Мандарин» недалеко от Евпатории
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Подготовила Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой (1, 3, 5), Александра Ощепкова (4), из архива НГС (2, 6)