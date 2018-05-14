«Где дороги?»: очумелые ручки

Как в Новосибирске чинят полотно берёзовыми ветками, и как деревяшкой закрыли провал на Советской

В пятом выпуске проекта «Где дороги?»: ремонт полотна берёзовыми веточками, укладка асфальта в лужи и новые ямы, в которых новосибирцы пробивают колёса.





Начинают выпуск новейшие новосибирские технологии ремонта трещин и стыков. «Вот как чинят ж/д платформы! Заделка щелей берёзовыми ветками», — удивляются очевидцы.













«Фото бестолкового ремонта тротуара злополучной дороги на 25 лет Октября, о которой НГС писал в этом году несколько раз. Наконец-то "отремонтировали"!», — сообщает нам читательница Оксана.















«Участок дороги на улице Большая в сторону города огорожен из-за провалившегося асфальта. Каждое утро, чтобы попасть в город, все должны преодолевать этот участок по разбитой обочине, цепляя и отрывая бампера, разбивая свои авто, а ещё и стоять в пробке более часа. Кто-нибудь отреагирует на реальные проблемы в городе?» — задаётся непростым вопросом читательница Татьяна.













«Так выглядит проезд у дома 2-я Обская, 69 уже много лет. На обращение в администрацию Октябрьского района получен ответ: в плане ремонта до 2020-го не значится», — пишет нам Сергей.















«Двигаясь в сторону площади Калинина по улице Дуси Ковальчук, повредила оба колеса в огромной и глубокой яме, оставленной дорожными службами без ограждения и внимания. Помимо меня, колёса пробили ещё несколько машин. Безобразие», — жалуется на свою проблему Людмила.













«Вот так укладывали асфальт на перекрёстке Вокзальная магистраль — Советская, в это время шёл сильный дождь. Как долго проживут потом эти заплатки? Снова в следующую весну всё поплывет вместе с асфальтом?» — увидел непорядок читатель Вячеслав.













Укладка асфальта в воду — явление в Новосибирске массовое. Пример из Краснообска.













Провал тротуара у Главпочтамта все-таки ликвидировали. «Так сойдёт. Отремонтировали провал в Центральном районе на улице Советской», — сообщают нам очевидцы.















Ещё одна зарисовка из центра. Вокзальная магистраль, тротуар в жутком состоянии. Чего уж говорить об окраинах.













«Прошу обратить Ваше внимание на состояние улицы Индустриальная. Дорога с очень высоким трафиком движения. Асфальтового покрытия уже практически нет. Постоянные пробки и заторы. Дорожные службы не реагируют на наши обращения», — жалуется на равнодушие властей Ирина.













Ещё одна полностью разрушенная дорога в центре Новосибирска — улица Кольцова, Центральный район.















Ну и ещё один провал на Большевистской. «В том году меняли трубы и положили вот такой асфальт», — уточняют местные жители.







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