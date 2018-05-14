«Где дороги?»: очумелые ручки

Как в Новосибирске чинят полотно берёзовыми ветками, и как деревяшкой закрыли провал на Советской

В пятом выпуске проекта «Где дороги?»: ремонт полотна берёзовыми веточками, укладка асфальта в лужи и новые ямы, в которых новосибирцы пробивают колёса. 

«Где дороги?»: очумелые ручки


Начинают выпуск новейшие новосибирские технологии ремонта трещин и стыков. «Вот как чинят ж/д платформы! Заделка щелей берёзовыми ветками», — удивляются очевидцы. 



«Где дороги?»: очумелые ручки


«Фото бестолкового ремонта тротуара злополучной дороги на 25 лет Октября, о которой НГС писал в этом году несколько раз. Наконец-то "отремонтировали"!», — сообщает нам читательница Оксана.



«Где дороги?»: очумелые ручки


«Участок дороги на улице Большая в сторону города огорожен из-за провалившегося асфальта. Каждое утро, чтобы попасть в город, все должны преодолевать этот участок по разбитой обочине, цепляя и отрывая бампера, разбивая свои авто, а ещё и стоять в пробке более часа. Кто-нибудь отреагирует на реальные проблемы в городе?» — задаётся непростым вопросом читательница Татьяна.



«Где дороги?»: очумелые ручки


«Так выглядит проезд у дома 2-я Обская, 69 уже много лет. На обращение в администрацию Октябрьского района получен ответ: в плане ремонта до 2020-го не значится», — пишет нам Сергей.



«Где дороги?»: очумелые ручки


«Двигаясь в сторону площади Калинина по улице Дуси Ковальчук, повредила оба колеса в огромной и глубокой яме, оставленной дорожными службами без ограждения и внимания. Помимо меня, колёса пробили ещё несколько машин. Безобразие», — жалуется на свою проблему Людмила.



«Где дороги?»: очумелые ручки


«Вот так укладывали асфальт на перекрёстке Вокзальная магистраль — Советская, в это время шёл сильный дождь. Как долго проживут потом эти заплатки? Снова в следующую весну всё поплывет вместе с асфальтом?» — увидел непорядок читатель Вячеслав.



«Где дороги?»: очумелые ручки


Укладка асфальта в воду — явление в Новосибирске массовое. Пример из Краснообска.



«Где дороги?»: очумелые ручки


Провал тротуара у Главпочтамта все-таки ликвидировали. «Так сойдёт. Отремонтировали провал в Центральном районе на улице Советской», — сообщают нам очевидцы. 



«Где дороги?»: очумелые ручки


Ещё одна зарисовка из центра. Вокзальная магистраль, тротуар в жутком состоянии. Чего уж говорить об окраинах.



«Где дороги?»: очумелые ручки


«Прошу обратить Ваше внимание на состояние улицы Индустриальная. Дорога с очень высоким трафиком движения. Асфальтового покрытия уже практически нет. Постоянные пробки и заторы. Дорожные службы не реагируют на наши обращения», — жалуется на равнодушие властей Ирина.



«Где дороги?»: очумелые ручки


Ещё одна полностью разрушенная дорога в центре Новосибирска — улица Кольцова, Центральный район. 



«Где дороги?»: очумелые ручки


Ну и ещё один провал на Большевистской. «В том году меняли трубы и положили вот такой асфальт», — уточняют местные жители. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание 

Дорогой Range Rover разносит грязь, а жители хрущёвки отгородили себе тросом кусок двора для стоянки.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 924
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено