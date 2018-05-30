Рано утром в понедельник, 7 мая, в Первомайском районе один за одним вспыхнули два частных дома — две большие семьи потеряли крышу над головой и всё имущество, старики и дети остались на улице. Пока эксперты ищут причину возгорания, одна из семей предполагает, что местные бездомные, которые, как уверяют жители Первомайки, часто ночевали на пустующем участке по соседству, могли случайно устроить пожар. Сейчас большая семья Ларисы Марьясовой ютится в летнем домике знакомых, а супругов Денисенко к себе забрала дочь Наталья. Власти предложили им временное жильё на левом берегу, однако погорельцы отказались, потому что не хотят отрывать детей от школы. Как выживают после пожара жители улицы Читинской — в репортаже НГС.

Разобрать сгоревший дом семье Марьясовых помогли добровольцы





Даже спустя несколько дней после пожара на улице Читинской неспокойно — в воздухе до сих пор ощущается запах гари, жители взволнованно в очередной раз перебирают события того утра, и только бездомная собака, которая прижилась на улице, беспечно ластится к каждому прохожему в надежде найти хозяина. Три недели назад, 7 мая, здесь сгорели два больших частных дома, две семьи потеряли всё. Ранним утром они выскакивали в ночных рубашках, не задумываясь, что их дома сгорят дотла.





До пожара семья Денисенко жила в двухэтажном доме





Татьяна и Николай Денисенко вместе с сыном Николаем и его девушкой жили в двухэтажном доме. В ночь на 7 мая родители вернулись домой за полночь — вместе с дочерью Натальей они были на похоронах брата главы семейства в Казахстане. Наталья довезла родителей на Читинскую и поспешила к себе. Пожилые супруги, устав после дороги, не стали распаковывать сумки и сразу легли спать. Они ещё не знали, что всего через несколько часов они будут выбегать из горящего дома с этими сумками и сохранят документы.





«Брат Николай проснулся в 5:30, почистил зубы, пошёл пить кофе, из окна кухни увидел огонь, выбегает, а ему пламя в дверь! Он крикнул: «Мама, просыпайтесь, мы горим!». Девушка его выбежала в одной ночнушке, мама ещё сапоги накинула. Папа сообразил, что у нас же газовое отопление, что сейчас всё бахнет, а у нас ещё два пустых баллона были — они взорвались. Папа в одних трусах побежал газ закручивать, поняли с Колей (брат. — Д.Я.), что тушить нет смысла, побежали, произошёл взрыв. Папа был сутки в реанимации, сейчас его перевели — весь как мумия перемотанный, ожог 25% тела. Брат тоже погорел, но он был в футболке, а папа голый совершенно», — рассказывает Наталья. В начале разговора женщина ещё пытается сохранить спокойствие, но спустя пять минут ей всё тяжелее сдерживать слёзы.





По словам дочери Натальи, у Татьяны Денисенко есть проблемы со здоровьем — недавно женщина прошла лечение, но из-за стресса вернулись скачки давления





Что могло загореться в такую рань, когда семья ещё спала? Эксперты предварительно отвечают погорельцам стандартно: замыкание проводки. Однако пострадавшие отказываются верить в версии пожарных и приводят аргументы, почему это невозможно.





«МЧС говорит, что что-то замкнуло. Это сейчас наш дом такой некрасивый. У нас была проводка медная. Если бы что-то замкнуло, выключились бы счётчики. Но когда мама забирала документы, свет горел, а пожар был во всю ивановскую! Они сейчас будут всё списывать на проводку, ведь у нас стоял водонагреватель, его использовали зимой. Эксперты приехали на следующий день. Спрашивали, топили ли мы баню. А у нас традиция: ничего на субботу не планируем, нас никто и в гости не зовёт, знают, что у нас баня. Эксперт сказал, что это, наверное, уголёк. Во-первых, мы топим дровами, во-вторых, баню топили в субботу, а загорелось в понедельник. Мы уже все на нервах, Коля дал ему лопату и говорит: "Копай, я уверен, что там пол целый". Тот раскопал, и там всё цело. "Ну тогда проводка"», — эмоционально рассказывает Наталья. Её мать Татьяна молча осматривает пепелище дома — кажется, женщина перебирает глазами каждый обугленный сантиметр.





Спустя две недели после пожара Наталья рассказала, что им отказали в возбуждении уголовного дела.





«Мне сказали, что у нас однозначно замыкание проводов. Я ещё раз рассказала, что в доме горел свет. Она (дознаватель. — Д.Я.) опросила моего брата. Через девять дней она снова выехала на объект, чтобы взять пепел. Как я понимаю, они брали только провода, на этом и зациклились. Хотя в машине она мне обещала, что отработают все версии, в том числе поджог. Сейчас они вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела в связи с недостаточностью фактов. Сейчас мы ждём 30 дней лабораторной экспертизы», — прокомментировала 21 мая Наталья.





Корреспондент НГС отправил запрос о причинах возгорания в отдел информации Главного управления МЧС по НСО, однако ответа пока что не получил.





Денисенко настаивают на исправности проводки в своём доме





По версии самих жителей Читинской, пожар случайно могли устроить бродяги, которые часто ночевали на пустующем участке по соседству. По их словам, владелец этой земли умер около года назад, а сестра ещё не вступила в наследство: бездомные поняли, что в доме никого нет, и регулярно искали ночлег в бане — той ночью первомайцы якобы видели там гулянку. Люди предполагают, что кто-то из бродяг мог не думая кинуть окурок. А дальше искра попала в дровник на участке Денисенко — некоторые соседи утверждают, что видели, как вспыхнуло именно там.





Сейчас погорельцы ждут результатов ещё одной экспертизы





В выходные в доме Татьяны и Николая собиралась вся семья: дочь заскакивала не просто на пару часов в гости, у неё здесь была своя комната, в родительском доме всё было распланировано — баня, обеды, посиделки.





«Только маме на юбилей купила новую печку, вытяжку, чтоб она нам всем пекла. Администрация предложила какое-то жильё в Ленинском районе, и то на пару ночей. Я это и слушать не стала, забрала всех к себе. Всё, что нажито 45-летней совместной жизнью родителей, — всё пропало», — плачет женщина.





Наталья считает, что пожарные не были готовы к тому, что пламя охватит два дома





Из имущества осталось только то, что было в сумках после поездки. Брат Натальи успел отпустить собаку с цепи, а две кошки не смогли спастись.





Без жилья остались четыре поколения семьи Ларисы Дмитриевны





Но пламя не остановилось на доме Денисенко, а перекинулось через забор на соседний дом, где жила большая семья пенсионерки Ларисы Дмитриевны Марьясовой. У неё три дочери, пять внуков и уже два правнука — женщина шутит, что раньше на обычный ужин вместе с детьми и зятьями у неё в зале собиралось 17 человек.





Марьясова хотела отремонтировать дом перед продажей, но в огне ничего не уцелело





Дом Марьясовой был более 200 кв. м: просторные комнаты, две кухни, в спальнях отдельные туалеты, а под домом подвал, в котором могли бы поместиться бильярдный зал и овощехранилище. Всего два месяца назад Лариса Дмитриевна выставила дом на продажу за 5 млн — женщина хотела разделить деньги между детьми и внуками, чтобы добавить каждому на отдельное жильё.





«Без мужика осталась, зятьёв замордовала — иди там делай, иди там делай. Вот и помогла, все под забором остались», — горько вздыхает владелица дома.





В доме у Марьясовой было две кухни — для себя и для молодёжи





Перед тем как выставить дом на продажу, Лариса Дмитриевна вместе с внучкой начали небольшой ремонт: ободрали старые обои, сняли старый ламинат, чтоб положить новый, купили стройматериалы — всё это сгорело.





«У детей окна были закрыты, а у меня на проветривании. Сплю так хорошо, будильник на 6:15. Понять не могу, что на улице происходит — дождь какой ли, град, что ли, треск стоит. Подошла к окну, а у соседей вся стена в огне. Я давай по окнам хлестать, чтоб ребятишки проснулись, а там пошёл один взрыв, другой, а я не соображаю, женщина, побежала центральный газ у себя перекрывать. А вдруг огонь, тут вся улица загорится, пока бегала, не думала, что мой дом тоже загорится, так и остались без ничего», — вспоминает она. В злополучный день, 7 мая, было сухо и ветрено, женщина сетует, что весь следующий день лил дождь — пошёл бы он на сутки раньше, дома бы так не сгорели.







Увидев огонь, люди выбегали на улицу в ночных рубашках и пижамах





Комната внучки Марины и её сына горела последней — там остался обугленный шкаф, в нём обгоревшие клочья новой кожаной куртки, ботинки все в саже. Девушка с грустью перебирает то, что осталось от гардероба.





«Меня затрясло. И за себя страшно, и за соседей страшно. Я надеялась, что нас не тронет. Мы вышли, ещё ничего не горело у нас. Успела что-то вытащить, штаны эти. Кожанку только купила, радовалась. Недавно купили качели. Мечтали с бабушкой, что как хорошо будет летом качаться, солнышко будет. Сын уже в школу ходит второй день после пожара. Беда бедой, но что теперь — неучем оставаться? Конец года, контрольные, учиться надо», — от переживаний Марина перескакивает в разговоре с темы на тему.





Всё, что осталось от просторной гостиной, где собирались вместе все 17 членов семьи





По словам погорельцев, пожарные приехали примерно через полчаса после того, как вспыхнуло пламя. «Пожарные приехали на двух машинах. Первой хватило минут на пять, она уехала — и с концами. Со второй сикали там, сикали. Когда огонь уже сюда перекинулся, молоденький мальчонка бегает растерянный, хватает и тут же этот шланг бросает. Соседи поливали, Наташин муж, я сама поливала. Я бегаю, истерю: "Хоть что-то сделайте!". Дочь дозвонилась до управления МЧС, оттуда сразу из Советского района пригнали машину и подключили к десятиэтажке, но поздно уже», — рассказывает Лариса Дмитриевна.







«В 5:38 мы выехали на пожар. Приехали в 5:57, локализация пожара была в 7:20, ликвидация открытого горения в 7:30», — сообщали ранее в пресс-службе областного управления МЧС.







Погорельцы и соседи снимали на видео, как тушат пожар





Жители окрестных улиц снимали пожар на смартфоны — на видеозаписях видно, что рукава брали соседи и помогали спасателям тушить огонь.





Сейчас Лариса Дмитриевна плачет, говоря о людях, которые не оставили их в беде





Сейчас они ютятся в летнем домике знакомых — их дети дружили в детстве, узнав о беде Марьясовой, те предложили пожить её семье там хотя бы до осени на соседней улице. На зиму нужно искать что-то потеплее, ведь в дачном домике прохладно даже сейчас. Пока что это лучший вариант для семьи.





«Нам предложили временное жильё в каком-то пансионате в Ленинском районе. Мы объясняем: у нас здесь дети ходят в школу, один на самбо — ещё маленький, а уже 12 медалей, у второго казацкий хор. Нам ответили так: "Нужда приспичит, у людей дети и в школу не ходят"», — Лариса Дмитриевна пересказывает, как ходили в администрацию района.





В огне сгорели все зимние вещи, книги, по словам дочери Екатерины, семьёй они не бедствовали, все старались для детей — пламя уничтожило деньги, которые откладывали детям на спортивный лагерь, книги, новенький гироскутер, детский велосипед. Одними из первых на их беду откликнулась федерация самбо и тренер её сына Игорь Мордвинов, следом приехали от сети беляшных — в стрессе Екатерина не запомнила точное название, предполагает, что их звали «Русские беляшики».





Мусор на пепелище разбирать ещё долго, утверждают хозяева сгоревших домов





На пепелище осталось много мусора — завалы помогали разбирать добровольцы, но работы на участке предстоит ещё много.





Прожить во временном жилье семья сможет только до конца лета. С наступлением холодов им нужно новое тёплое жильё





«В последнее время у меня что-то было, что куда ни зайдёшь — все рыкают, в транспорте рыкают, никому место не уступят, в магазинах хамят. Я всё думала, куда мир наш катится, почему все такие злые. А когда случилась беда, я плакала, наверное, каждые 15 минут. Звонили люди, предлагали встретиться, чтобы понять, не обманываем ли мы, приезжали, рассказывали людям, они понимали, что правда, протягивали руку, говорили: "Вот возьмите", руку открываю — там пять тысяч. Люди неизвестные, молодой парень в хорошей одёжке. Столько постельного белья привезли, детей одели, принесли даже совершенно новые вещи. Как тут не заплачешь? Хоть на старости лет поняла, что пусть русские в жизни и могут быть грубыми, но случилась беда — никто не остался равнодушным», — снова плачет Лариса Дмитриевна.





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